Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Học sinh trường tư được Nhà nước hỗ trợ học phí, tối đa 650.000 đồng/tháng

17-09-2025 - 16:06 PM | Sống

Năm học 2025-2026, học sinh trường tư sẽ được hỗ trợ học phí theo Nghị định 238 của Chính phủ, cao nhất là 650.000 đồng ở bậc THCS và THPT.

Ngoài chính sách miễn học phí cho học sinh công lập, từ năm học 2025 - 2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hỗ trợ học phí.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (Nghị định 238).

Một trong những điểm mới của Nghị định này là: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hỗ trợ học phí theo mức do HĐND cấp tỉnh quy định, nhưng không vượt quá mức thu của các cơ sở này.

Nghị định 238 của Chính phủ về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định khung học phí từ năm học 2025-2026.

Theo đó, mỗi cấp học có một mức sàn và mức trần. Bậc mầm non và tiểu học có học phí thấp nhất là 50.000 đồng/tháng và cao nhất là 540.000 đồng/tháng. Bậc THCS và THPT có chung mức trần là 650.000 đồng/tháng, mức sàn lần lượt là 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Khung học phí nói trên là căn cứ để xác định mức hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non tư thục và học sinh các trường tư thục. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để Nhà nước xác định mức ngân sách cấp bù cho trường công.

Theo ước tính của Chính phủ, mỗi năm có khoảng 23 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Tổng kinh phí để thực hiện chính sách miễn và hỗ trợ học phí vào khoảng 30.600 tỷ đồng. Riêng năm học 2025 - 2026, ngân sách dành cho trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học và trung học cơ sở là 22.500 tỷ đồng.

Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước

Theo Đỗ Hợp

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
53 năm trước, 300 người suốt 4 ngày đêm đã làm nên 1 "kỳ tích" lịch sử: Đại tá, Nhà giáo Nhân dân sáng lập trường Nguyễn Siêu tiết lộ, mong thế hệ sau viết tiếp câu chuyện tự hào

53 năm trước, 300 người suốt 4 ngày đêm đã làm nên 1 "kỳ tích" lịch sử: Đại tá, Nhà giáo Nhân dân sáng lập trường Nguyễn Siêu tiết lộ, mong thế hệ sau viết tiếp câu chuyện tự hào Nổi bật

1 trường quốc tế đa cấp học phí gần 1 tỷ đồng/năm là "nơi gửi vàng" của hàng loạt người nổi tiếng Việt: Có gì mà thu hút đến thế?

1 trường quốc tế đa cấp học phí gần 1 tỷ đồng/năm là "nơi gửi vàng" của hàng loạt người nổi tiếng Việt: Có gì mà thu hút đến thế? Nổi bật

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở một trường tiểu học tại TP HCM: Nhà trường báo cáo gì?

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở một trường tiểu học tại TP HCM: Nhà trường báo cáo gì?

15:50 , 17/09/2025
Nên mua khoai lang củ thon dài hay tròn mập? Người sành ăn chỉ mua một loại

Nên mua khoai lang củ thon dài hay tròn mập? Người sành ăn chỉ mua một loại

15:40 , 17/09/2025
Ở đây tắc đường nhưng ai cũng muốn lao vào

Ở đây tắc đường nhưng ai cũng muốn lao vào

15:08 , 17/09/2025
Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về!

Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về!

15:03 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên