1 trường quốc tế đa cấp học phí gần 1 tỷ đồng/năm là "nơi gửi vàng" của hàng loạt người nổi tiếng Việt: Có gì mà thu hút đến thế?

Trường Quốc tế Anh (British International School - BIS) là một trong những cơ sở giáo dục quốc tế tại Việt Nam, thuộc hệ thống Nord Anglia Education. Trường cung cấp chương trình học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, với học phí dao động từ khoảng 244 triệu đồng đến hơn 933 triệu đồng mỗi năm tùy theo cấp học cho năm học 2025-2026 tại cơ sở Hà Nội.

BIS đã thu hút học sinh từ nhiều gia đình nổi tiếng tại Việt Nam.

Trường quốc tế có lịch sử lâu đời tại Việt Nam

Thành lập vào tháng 8/1997, BIS là một trong những trường quốc tế lâu đời nhất tại Việt Nam, thuộc hệ thống giáo dục Nord Anglia – mạng lưới hơn 80 trường trên toàn cầu với hơn 80.000 học sinh. Trường hiện có ba cơ sở chính: 2 tại TP. Hồ Chí Minh (quận 1 và quận 2) và 1 tại Hà Nội (Vinhomes Riverside, Long Biên). Với hơn 2.300 học sinh từ 55 quốc gia, BIS Hà Nội được bao quanh bởi thiên nhiên yên bình, chỉ cách trung tâm thành phố 20 phút di chuyển, tạo nên môi trường học tập an toàn và truyền cảm hứng.

Khuôn viên BIS Hà Nội được thiết kế hiện đại, phù hợp lứa tuổi, có không gian học tập, ngoài khóa đa dạng, là nền tảng cho học sinh phát triển toàn diện, phù hợp với đam mê cá nhân.

BIS không chỉ là trường học mà còn là "ngôi nhà thứ hai" cho cộng đồng đa văn hóa. Hiệu trưởng Rebecca Carroll từng chia sẻ: "Cộng đồng BIS là nơi mỗi thành viên đều cảm thấy gắn bó. Các em sẽ được trải nghiệm nền giáo dục ưu việt và tiếp cận với những cơ hội tạo ra bước ngoặt lớn nhằm giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.

"Triết lý giáo dục của trường nhấn mạnh vào sự phát triển toàn diện: học thuật xuất sắc kết hợp với kỹ năng xã hội, cảm xúc và thể chất, giúp học sinh trở thành "công dân toàn cầu" có tư duy phản biện và khả năng vượt thử thách".

Các bậc học được thiết kế khoa học: tiểu học (Primary) nuôi dưỡng trí tò mò và sáng tạo; trung học cơ sở (Key Stage 3, lớp 7-9) xây dựng nền tảng kiến thức rộng; và trung học phổ thông (Key Stage 4 với IGCSE và IBDP – Tú tài Quốc tế) cá nhân hóa để phát huy thế mạnh cá nhân.

Một trong những điểm thu hút lớn nhất của BIS là chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh từ cấp mẫu giáo (Early Years Foundation Stage - EYFS), giúp trẻ em làm quen với ngôn ngữ thứ hai một cách tự nhiên qua "học qua chơi".

Ảnh: BIS

Trường có hợp tác đa dạng với các chương trình quốc tế danh tiếng: Học viện Công nghệ MIT (Mỹ) cho STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Học viện Nghệ thuật Juilliard cho âm nhạc, khiêu vũ và kịch, cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho các dự án trách nhiệm xã hội.

Chất lượng đào tạo của trường được minh chứng rõ nét qua thành tích học thuật nổi bật của các học sinh BIS. Theo Website của trường, trong năm 2022, điểm trung bình trong kì thi IBDP của học sinh BIS là 35, vượt xa mức trung bình toàn cầu, với 61% học sinh được cấp Bằng Tú tài song ngữ, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới là 27%.

Học sinh BIS thường xuyên vào các đại học top thế giới như UCLA (Mỹ), King's College London (Anh), Toronto (Canada) hay Yonsei (Hàn Quốc).

Học phí "khủng" hơn 1 tỷ đồng/năm

Là một thành viên thuộc hệ thống giáo dục Nord Anglia, học phí trường quốc tế Anh – BIS tại Hà Nội và TP.HCM ở mức cao. Tại Hà Nội (năm học 2023-2024), mức phí dao động từ 305,2 triệu đồng (mẫu giáo nửa ngày) đến 863,2 triệu đồng/năm (THPT IBDP). Tại TP. HCM (2024-2025), con số cao hơn: từ 322 triệu đến 910,7 triệu đồng/năm, chưa kể phí bổ sung như xe đưa đón, bữa ăn hay chuyến dã ngoại (khoảng 50-100 triệu đồng/năm).

Tổng chi phí cho một học sinh THPT có thể vượt 1 tỷ đồng/năm học, phản ánh cam kết "nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời" với giáo viên chất lượng và cơ sở vật chất hàng đầu.

Dù học phí "đắt đỏ", nhưng nhiều phụ huynh coi đây là khoản đầu tư dài hạn cho tương lai. "Thành công trong học tập tại BIS Hà Nội được định nghĩa là mọi học sinh đều đạt được thành tích tốt nhất trong khả năng của mình," trường nhấn mạnh, với dịch vụ cố vấn hướng nghiệp hỗ trợ từng em lập kế hoạch đại học.

Nơi "gửi vàng" của loạt người nổi tiếng

BIS là "nơi gửi vàng" của nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam. Theo tổng hợp các nguồn tin, hàng loạt các đại gia Việt, người nổi tiếng lựa chọn ngôi trường này cho con cái học tập và phát triển.

Ảnh: BIS

Subeo (Nguyễn Quốc Hưng, sinh 2010) con trai của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cũng theo học ngôi trường nổi tiếng này. Thiếu gia 15 tuổi đang học khối Secondary với học phí khoảng 834-956 triệu đồng/năm.

Subeo nhập học trường quốc tế. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Người mẫu Trương Ngọc Ánh gửi gắm con gái Bảo Tiên tại ngôi trường này từ mẫu giáo đến nay để được rèn luyện trong môi trường tiếng Anh bản xứ.

BIS đại diện cho mô hình giáo dục kết hợp chuẩn Anh quốc với yếu tố địa phương đang bùng nổ phù hợp với xu thế. Hơn 27 năm qua, trường đã chứng kiến nhiều thế hệ tốt nghiệp, nhiều em trở thành lãnh đạo nổi bật. Như đại diện nhà trường khẳng định, BIS không chỉ dạy kiến thức mà "khơi dậy niềm đam mê học tập" và xây dựng "khả năng phục hồi" cho thế giới đầy biến động.

