Học trò Mỹ Tâm cát xê cao ngất ngưởng, sở hữu nhiều sổ đỏ, nhà TP.HCM 10 tỷ

Học trò cưng của Mỹ Tâm và khoảnh khắc lịch sử



Đức Phúc được biết tới là một nam ca sĩ trẻ tài năng, nổi tiếng với chất giọng đầy cảm xúc và hành trình thay đổi ngoạn mục trong showbiz Việt.

Đức Phúc và Mỹ Tâm tại The Voice

Từ một chàng trai rụt rè với ngoại hình không nổi bật, anh đã vươn lên trở thành Quán quân Giọng hát Việt và gần đây là người Việt Nam đầu tiên giành ngôi vị cao nhất tại đấu trường âm nhạc quốc tế Intervision 2025.

Đức Phúc sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Dù gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, anh đã bộc lộ niềm đam mê ca hát từ nhỏ, chủ yếu qua những buổi hát karaoke cùng gia đình.

Thời học sinh, Đức Phúc luôn tích cực tham gia các buổi casting văn nghệ nhưng thường bị từ chối do nhiều yếu tố khách quan, mãi đến lễ bế giảng lớp 12 anh mới có cơ hội được biểu diễn trên sân khấu trường.

Lên đại học, anh tiếp tục theo đuổi đam mê khi tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Trước khi đến với thành công, Đức Phúc từng thử sức tại hai cuộc thi lớn khác là Vietnam Idol và Vietnam's Got Talent nhưng đều bị loại ngay từ vòng đầu.

Đức Phúc tại Intervison 2025

Năm 2015, Đức Phúc tham gia cuộc thi Giọng hát Việt (The Voice of Vietnam) mùa thứ ba và đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp khi đoạt quán quân và là học trò cưng của Mỹ Tâm.

Mới đây, Đức Phúc làm nên lịch sử khi đại diện Việt Nam tham dự Intervision 2025 tại Moscow, Nga. Với màn trình diễn xuất sắc ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, anh đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân, một chiến thắng mang tính lịch sử cho âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Khối tài sản và nguồn thu nhập đáng mơ ước

Trong số những ca sĩ trẻ thành công bậc nhất showbiz Việt, Đức Phúc luôn là cái tên được nhắc đến với tốc độ phát triển sự nghiệp đáng kinh ngạc và khối tài sản tích lũy "không phải dạng vừa".

Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, từ một chàng quán quân rụt rè, Đức Phúc đã trở thành một giọng ca hàng đầu và là một trong những nghệ sĩ trẻ giàu có nhất của showbiz.

Đức Phúc trong nhà 10 tỷ

Ở tuổi đời còn khá trẻ, Đức Phúc đã cho thấy khả năng kiếm tiền và đầu tư thông minh. Nam ca sĩ nhiều lần khiến công chúng trầm trồ khi tiết lộ về những tài sản giá trị mà mình sở hữu.

Đức Phúc được cho là sở hữu nhiều sổ đỏ và bất động sản có giá trị lớn. Điển hình nhất là căn hộ rộng 120m2 tại TP. Thủ Đức (trước đây là Quận 2/Thủ Đức), trị giá hơn 10 tỷ đồng (được tậu vào năm 2021).

Căn hộ này có 3 phòng ngủ và hướng nhìn về trung tâm Quận 1, TP.HCM. Trước đó, anh cũng đã sở hữu một căn hộ khác ở Quận 7, TP.HCM, mua chỉ sau 3 năm giành Quán quân Giọng hát Việt. Anh cũng đã mua tặng bố mẹ một căn hộ ở Hà Nội.

Đức Phúc cũng là chủ nhân của những chiếc xe hơi đắt tiền. Cuối năm 2018, anh tậu chiếc Range Rover Evoque trị giá hơn 3 tỷ đồng. Năm 2020, anh tiếp tục mua tặng bố mẹ chiếc Toyota Fortuner giá hơn 1 tỷ đồng.

Nam ca sĩ là một tín đồ của các thương hiệu thời trang cao cấp như Gucci, D&G, Versace. Ngoài ra, anh từng tiết lộ sở hữu đến 10 sổ tiết kiệm cùng nhiều đồ hiệu đắt giá.

Sự giàu có của Đức Phúc được xây dựng trên nền tảng của một sự nghiệp ca hát vững chắc và đa dạng nguồn thu nhập.

Đức Phúc được biết đến là một nghệ sĩ rất chăm chỉ chạy show. Với danh tiếng và loạt hit đình đám như Ánh Nắng Của Anh, Hết Thương Cạn Nhớ, Người Ơi Người Ở Đừng Về, cát-xê biểu diễn của anh nằm trong top cao của V-biz.

Theo một số thông tin không chính thức, mức thù lao biểu diễn của Đức Phúc cho một sự kiện lớn có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm chí xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Từng có tiết lộ lan truyền trên mạng xã hội về việc cát-xê hát đám cưới của anh có thể là 500 triệu đồng cho 3 bài hát, dù thông tin này chưa được xác thực nhưng cũng cho thấy vị thế và mức giá trị thương hiệu của nam ca sĩ.

Ngoài ca hát, Đức Phúc còn kiếm được nguồn thu ổn định từ các nền tảng trực tuyến và hợp đồng quảng cáo:

Kênh YouTube cá nhân của anh có hơn 2,13 triệu người theo dõi và tổng cộng hơn 1,127 tỷ lượt xem. Thống kê cho thấy, kênh này có thể mang về từ hàng chục đến hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng từ quảng cáo (theo ước tính của Socialblade).

Với fanpage Facebook hơn 3,1 triệu lượt theo dõi, Đức Phúc là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Các bài đăng hợp tác thương hiệu, quảng cáo sản phẩm cũng là nguồn thu nhập đáng kể của anh.

Khối tài sản đồ sộ của Đức Phúc không chỉ là minh chứng cho tài năng mà còn là kết quả của sự nỗ lực và bản lĩnh. Sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục sau phẫu thuật thẩm mỹ đã giúp anh tự tin hơn, từ đó mở rộng cơ hội và gặt hái thành công lớn hơn trong sự nghiệp, đặc biệt là trong các hoạt động thương mại.