Học vấn dàn sao 30 Chưa Phải Là Hết bản Việt: Người từng du học, người bị nhận xét khó tốt nghiệp cấp 3, kết quả thi ĐH gây bất ngờ

16-08-2025 - 00:55 AM | Sống

Bộ phim mới lên sóng giờ vàng của VFC quy tụ dàn diễn viên "cực hút".

Nếu từng "cày" 30 Chưa Phải Là Hết - bộ phim Trung Quốc gây sốt vài năm về trước - hẳn bạn sẽ nhớ bộ ba Cố Giai, Chung Hiểu Cần và Vương Mạn Ni cùng câu chuyện trưởng thành đầy va vấp của họ. Mùa hè này, phiên bản Việt mang tên Gió Ngang Khoảng Trời Xanh chính thức ra mắt, quy tụ dàn diễn viên vừa có nhan sắc "đẹp bất bại", vừa sở hữu học vấn và hành trình chạm đến nghệ thuật cực đáng nể.

Diễn viên Phương Oanh

Phương Oanh (tên thật Đỗ Phương Oanh, sinh năm 1989) sinh ra trong gia đình khá giả nhưng đến năm lớp 9, bố mẹ cô làm ăn sa sút nên Phương Oanh cũng không có điều kiện đi học thêm như nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Để phụ giúp bố mẹ, cô quyết định tự học ở nhà suốt ba năm cấp ba để không tốn kém thêm tiền học phí. Sau đó cô du học ngành Quản trị khách sạn du lịch ở Singapore để chuẩn bị cho tương lai xa hơn nhưng chỉ mấy tháng thì bỏ vì lý do cá nhân.

Học vấn dàn sao 30 Chưa Phải Là Hết bản Việt: Người từng du học, người bị nhận xét khó tốt nghiệp cấp 3, kết quả thi ĐH gây bất ngờ- Ảnh 1.

Mãi cho đến năm 2008, với lợi thế về ngoại hình, Phương Oanh tham gia vào cuộc thi Hoa hậu trang sức và tạo được ấn tượng với nhiều nhãn hàng. Từ đó, cánh cửa nghệ thuật mở ra, đưa cô đến hàng loạt vai diễn gây ấn tượng trong các bộ phim nổi tiếng như Quỳnh Búp Bê, Cô Gái Nhà Người Ta, Hương Vị Tình Thân. Trở lại sau 4 năm dừng hoạt động nghệ thuật với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh hóa thân thành Mỹ Anh - "Cố Giai bản Việt" là một người phụ nữ bản lĩnh, thông minh và cầu toàn.

Diễn viên Quỳnh Kool

Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1995), có niềm đam mê diễn xuất từ bé. Thuở cấp 3, nữ diễn viên từng theo học trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông, Hà Nội. Năm 2013, cô chính thức bước vào Đại học Sân khấu Điện ảnh, chuyên ngành Diễn viên, và không ngừng "săn" cơ hội diễn để tích lũy kỹ năng.

Học vấn dàn sao 30 Chưa Phải Là Hết bản Việt: Người từng du học, người bị nhận xét khó tốt nghiệp cấp 3, kết quả thi ĐH gây bất ngờ- Ảnh 2.

Năm 2014, Quỳnh Kool lọt Top 3 "Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng", rồi nhanh chóng gây chú ý qua các phim ngắn trên mạng. Sau vai diễn truyền hình đầu tay trong Đi Qua Mùa Hạ (2017), cô được đông đảo khán giả biết đến và dần khẳng định tên tuổi. Trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Quỳnh Kool vào vai Trúc Lam - "Chung Hiểu Cần bản Việt" mang vẻ đẹp mong manh và tính cách có phần ngây thơ.

Diễn viên Việt Hoa

Sinh năm 1996 tại Yên Bái, Việt Hoa (tên thật là Vũ Việt Hoa) là gương mặt diễn viên trẻ đang công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Tốt nghiệp khóa 34 Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Việt Hoa ghi dấu ấn với những vai đanh đá, sắc sảo nhưng vẫn "gây nghiện" nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng.

Học vấn dàn sao 30 Chưa Phải Là Hết bản Việt: Người từng du học, người bị nhận xét khó tốt nghiệp cấp 3, kết quả thi ĐH gây bất ngờ- Ảnh 3.

Khán giả từng gặp cô trong Cô Gái Nhà Người Ta, Hương Vị Tình Thân hay Trở Về Yêu Thương. Lần này, Việt Hoa đảm nhận vai Châu Ngân - "Vương Mạn Ni bản Việt" trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, là hình mẫu của người phụ nữ độc lập, thông minh và mạnh mẽ, luôn tin rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống mà không cần đàn ông. 

Diễn viên Doãn Quốc Đam

Ít ai biết Doãn Quốc Đam (tên thật Đào Trọng Hùng, SN 1988, Thái Nguyên) từng bị giáo viên nhận xét "khó tốt nghiệp THPT" vì mê hip-hop, nghịch phá. Thế nhưng anh lại đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội với điểm chuyên môn cao.

Thời sinh viên, Quốc Đam trải qua đủ chuyện "thăng trầm" - từng ngủ nhờ công ty, bị đuổi, rồi ra công viên Nghĩa Đô "dựng lều" tạm bợ. Trước khi có vai diễn đầu tiên, anh làm trợ lý trường quay, bưng nước, mang ô cho đoàn phim. Nhờ được NSND Lê Khanh dìu dắt, tư duy diễn xuất của anh lột xác hoàn toàn.

Học vấn dàn sao 30 Chưa Phải Là Hết bản Việt: Người từng du học, người bị nhận xét khó tốt nghiệp cấp 3, kết quả thi ĐH gây bất ngờ- Ảnh 4.

Trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Doãn Quốc Đam thủ vai Đăng - chồng của Mỹ Anh. Đăng là người có tài, có chí tiến thủ nhưng cũng có cái tôi lớn, đôi lúc nóng nảy và cảm tính. Anh cảm thấy bị lép vế trước người vợ quá tài giỏi và khôn khéo, tạo nên những dồn nén trong hôn nhân.

Diễn viên Tô Dũng

Diễn viên Tô Dũng tên thật là Tô Tuấn Dũng sinh năm 1991, nổi tiếng trong nhiều phim Việt giờ vàng, được khán giả mệnh danh "nam thần vai phụ".

Tô Dũng tốt nghiệp lớp diễn viên trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Sau đó, anh công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Học vấn dàn sao 30 Chưa Phải Là Hết bản Việt: Người từng du học, người bị nhận xét khó tốt nghiệp cấp 3, kết quả thi ĐH gây bất ngờ- Ảnh 5.

Trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nam diễn viên vào vai Toàn - chồng của Trúc Lam - là một người đàn ông thực tế, chân thành nhưng khô khan, cục mịch và có phần gia trưởng. Sự vô tâm, không biết cách thể hiện tình cảm của anh là một trong những nguyên nhân chính đẩy cuộc hôn nhân đến bế tắc.

Bức ảnh bé gái Việt gây sốt: Thì ra là con một Hoa hậu và đại gia Hà Nội, nhan sắc và học vấn hiện tại mới choáng

Theo Trang Vũ

Đời sống và Pháp luật

