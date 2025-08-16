Hội đàm ông Trump và ông Putin kết thúc, hàng loạt chuyên gia lập tức phản ứng: Đây là cơ hội đầu tư vào những tài sản này

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra vào chiều 15/8 (sáng 16/8 giờ Hà Nội) đã không đạt được thỏa thuận nào nhằm chấm dứt hoặc tạm dừng xung đột tại Ukraine. Dù vậy, cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc đàm phán ở Alaska là hiệu quả.

Xuất hiện trước báo chí sau gần ba giờ hội đàm, hai nhà lãnh đạo cho biết họ đã đạt tiến triển ở một số vấn đề không được công bố chi tiết. Họ không đưa ra thêm thông tin và cũng không trả lời các câu hỏi. Ông Trump vốn thường phát biểu dài lần này đã bỏ qua câu hỏi từ phóng viên.

Sau đây là bình luận từ hàng loạt chuyên gia tài chính sau cuộc gặp của ông Trump và ông Putin.

Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa toàn cầu Helima Croft tại RBC Capital Markets, New York:

“Kịch bản này đúng như chúng tôi dự báo. Những thông tin ngắn gọn cho thấy tiến triển ngoại giao, nhưng lại ít chi tiết cụ thể về thoả thuận. Chúng tôi sẽ theo dõi xem liệu kết quả ‘còn tiếp’ này có đủ để hoãn các biện pháp trừng phạt thứ cấp với Ấn Độ vì tiếp tục nhập khẩu dầu Nga hay không. Chắc chắn điều này chưa đủ để thuyết phục châu Âu xem xét dỡ bỏ trừng phạt năng lượng Nga".

Giám đốc Chiến lược thị trường Carol Schleif tại BMO Private Wealth, Minneapolis:

“Tin tức duy nhất là hoàn toàn không có tin gì mới. Tôi không chắc sẽ có phần nào tác động tới thị trường. Các vấn đề địa chính trị nói chung hiếm khi thu hút sự chú ý của thị trường quá lâu, nếu có”.

“Thị trường đang ở mức đỉnh mới dù xung đột này đã kéo dài ba năm. Thị trường quan tâm nhiều hơn đến người tiêu dùng, lạm phát và các phát biểu từ Wyoming vào tuần tới”.

Giám đốc Đầu tư Eric Teal tại Comerica, Charlotte, Bắc Carolina:

“Việc không áp đặt thêm lệnh trừng phạt kinh tế là tín hiệu tích cực và thị trường có thể thở phào, nhưng dường như vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết".

“Nếu có điều gì đáng chú ý, thì đó là cơ hội trong ngành năng lượng. Giá dầu hiện ở mức khá thấp và nguy cơ trừng phạt dầu mỏ chưa xảy ra. Đợt hồi phục nhẹ có thể xuất hiện và đây là cơ hội đầu tư khi nhu cầu theo mùa tăng và tăng trưởng kinh tế bắt đầu tăng tốc trở lại".

“Vàng và kim loại quý có thể giảm giá vì là tài sản trú ẩn an toàn. Với lo ngại về lạm phát, đây cũng là thời điểm tốt để mua vào nếu xuất hiện nhịp giảm".

Trưởng bộ phận Giao dịch và Sản phẩm cấu trúc khu vực Bắc Mỹ Eugene Epstein tại Moneycorp, New Jersey:

“Tôi nghĩ không ai mong đợi điều này sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Về cơ bản, đây chỉ là bước đầu tiên hướng tới điều lớn lao hơn. Đôi bên đều giữ giọng điệu ngoại giao. Quan trọng hơn là ý nghĩa của cuộc gặp, không phải nội dung".

“Một lần nữa, tôi nghĩ không ai mong đợi họ đưa ra kế hoạch chi tiết chỉ trong vài tiếng. Đây đơn giản là thể hiện thiện chí tiếp tục đối thoại để đạt kết quả có lợi cho tất cả các bên. Đây mới chỉ là bước khởi đầu và sẽ còn nhiều bước tiếp theo".

Giám đốc Điều hành mảng Lãi suất và Giao dịch Tom Di Galoma tại Mischler Financial, Park City, Utah:

“Về cơ bản, Tổng thống Trump cần trở lại Liên minh châu Âu và truyền đạt những gì ông Putin đã nói. Sau đó, ông phải đàm phán với ông Zelenskiy. Tôi nghĩ họ đã đặt nền móng cho một thỏa thuận. Cảm giác của tôi là thoả thuận sẽ được thực hiện, nhưng cần thêm vài bước nữa. Một trong những bước đó có thể là cuộc gặp ba bên ông Trump, ông Putin và ông Zelenskiy trong tháng tới".

“Tổng thể, thị trường sẽ phản ứng tích cực ở mức vừa phải vì tôi nghĩ đã có tiến triển. Nhưng tôi nghĩ Dow Jones tương lai sẽ không tăng 400 điểm vào tối Chủ Nhật".

Giám đốc Đầu tư Michael Ashley Schulman tại Running Point, El Segundo, California:

“Đến thời điểm này, cuộc chiến đã kéo dài ba năm, nên tác động không lớn. Tôi nghĩ thị trường sẽ coi đây là trạng thái bình thường, nhưng khả năng tăng là nhiều hơn".

Giám đốc Điều hành Jamie Cox tại Harris Financial Group, Richmond, Virginia:

“Không có Ukraine tham gia thì cơ hội đạt thỏa thuận hòa bình là rất thấp. Việc ông Putin tham dự đã là một dấu hiệu đáng chú ý, nhưng ông ấy không thể được coi là chấm dứt xung đột ngay trên đất Mỹ trong lúc gặp ông Trump".

Theo Reuters﻿