Hội đồng Vàng Thế giới phát triển cơ sở hạ tầng chung cho vàng kỹ thuật số

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đã phối hợp cùng Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) xây dựng Sách trắng mang tên "Vàng kỹ thuật số: Tầm quan trọng của một cơ sở hạ tầng chung". Tài liệu này phân tích mô hình "Vàng như một dịch vụ" - một nền tảng mới nhằm hỗ trợ việc phát hành và vận hành các sản phẩm vàng kỹ thuật số có khả năng mở rộng và kết nối liên thông.

Mô hình "Vàng như một dịch vụ" sẽ hoạt động như một nền tảng mở, kết nối hoạt động lưu ký vàng vật chất với các hệ thống số dùng để phát hành và quản lý các sản phẩm được bảo chứng bằng vàng. Thông qua việc chuẩn hóa các quy trình cốt lõi của thị trường như điều phối lưu ký, đối soát, tuân thủ và quy đổi, mô hình này hướng tới việc giảm độ phức tạp trong vận hành, cải thiện khả năng tiếp cận và nâng cao tính đồng nhất giữa các sản phẩm vàng kỹ thuật số.

Giải quyết các rào cản cấu trúc đối với vàng kỹ thuật số

Sách trắng nhận định rằng vàng đã trải qua quá trình số hóa đáng kể, khi các hoạt động giao dịch, thanh toán bù trừ và lưu trữ dữ liệu hiện nay phần lớn đã được điện tử hóa, đồng thời ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm vàng kỹ thuật số như token. Tuy nhiên, bất chấp những đổi mới này, vàng kỹ thuật số vẫn chưa thể phát triển ở quy mô lớn, chủ yếu do các rào cản mang tính cấu trúc. Việc phát hành và vận hành các sản phẩm vàng kỹ thuật số vẫn còn phức tạp; mức độ tiêu chuẩn hóa còn hạn chế và tính hoán đổi thấp, qua đó làm giảm khả năng tích hợp với các hệ thống tài chính hiện đại.

Mô hình "Vàng như một dịch vụ" được đề xuất như một giải pháp cho những thách thức này. Xuất phát từ đặc tính vật chất của vàng, mô hình này được thiết kế nhằm hiện đại hóa cách vàng tích hợp vào hệ sinh thái tài chính số ngày càng phát triển, đồng thời vẫn giữ vững những đặc tính cốt lõi đã làm nên vai trò và giá trị của vàng trong suốt hàng nghìn năm.

Các tính năng chính của nền tảng

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các chức năng chính của nền tảng bao gồm:

Phát hành và quản lý sản phẩm liền mạch: Cơ sở hạ tầng và mô hình vận hành được chuẩn hóa giúp đơn giản hóa việc tạo lập, phát hành và quản lý các sản phẩm vàng kỹ thuật số, giảm sự phức tạp trong vận hành.

Giao dịch thuận tiện: Thông qua việc chuẩn hóa quy trình, mô hình "Vàng như một dịch vụ" giúp nâng cao tính hoán đổi của vàng kỹ thuật số, qua đó cho phép loại tài sản này vận hành một cách nhất quán về giá trị và quyền pháp lý trên toàn hệ sinh thái.

Củng cố niềm tin và đảm bảo: Các hoạt động đối soát, kiểm toán và xác nhận được tích hợp ngay trong hạ tầng chung, qua đó tăng cường niềm tin vào vàng kỹ thuật số thông qua việc cung cấp bằng chứng nhất quán về tài sản bảo chứng vật chất, cùng với khung quy định rõ ràng về quyền sở hữu và quy đổi.

Khả năng liên thông theo thiết kế: Hạ tầng chung cho phép các sản phẩm vàng kỹ thuật số dễ dàng tích hợp với hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu cũng như các nền tảng số mới, qua đó nâng cao khả năng luân chuyển giữa các nền tảng, thị trường và mục đích sử dụng.

Mở rộng công năng sử dụng: Khi tính hoán đổi và thanh khoản được cải thiện, vàng kỹ thuật số có thể vượt ra ngoài vai trò truyền thống là công cụ đa dạng hóa danh mục và lưu trữ giá trị. Khi đó, vàng có thể trở thành nguồn vốn có thể khai thác, mở ra các mục đích sử dụng mới như dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay.

Ông David Tait, Tổng Giám đốc điều hành Hội đồng Vàng Thế giới, nhận định: "Ngành dịch vụ tài chính đang trải qua quá trình chuyển đổi số sâu rộng và mạnh mẽ, vì vậy vàng cũng cần phải thay đổi để duy trì vai trò trong hệ thống tài chính toàn cầu. Mô hình "Vàng như một dịch vụ" là bước tiến mới nhất trong chương trình đổi mới vàng kỹ thuật số của WGC, được thiết kế nhằm củng cố niềm tin, tăng cường tính minh bạch và nâng cao hiệu quả thị trường. Hạ tầng chung có thể giúp vàng trở nên dễ tiếp cận hơn, dễ giao dịch hơn và được tích hợp đầy đủ vào các hệ thống tài chính hiện đại, qua đó đảm bảo vàng vẫn giữ được vai trò quan trọng trong tương lai, như đã từng trong suốt hàng ngàn năm qua."

Còn ông Matthias Tauber, Giám đốc Điều hành kiêm Đối tác Cấp cao tại BCG, cho biết thêm: "Câu hỏi hiện nay không còn là liệu vàng có được số hóa hay không, mà là làm thế nào để vàng có thể tham gia vào các hệ thống tài chính hiện đại mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn của vàng vật chất. Hợp tác cùng Hội đồng Vàng Thế giới, chúng tôi đã nghiên cứu những yếu tố cần thiết để xây dựng một hạ tầng đáng tin cậy cho vàng kỹ thuật số ở quy mô thị trường toàn cầu."

Hội đồng Vàng Thế giới kêu gọi các đơn vị đổi mới sáng tạo và các bên tham gia thị trường, cả trong và ngoài ngành vàng, cùng hợp tác và đóng góp ý kiến cho quá trình phát triển hạ tầng chung do WGC đang xây dựng.



