Hối hận vì đột nhiên giàu có

Năm 2013, Jane Park trúng giải xổ số Euromillions với số tiền khổng lồ 1 triệu bảng Anh (35 tỷ đồng) khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên những diễn biến sau đó khiến cô gái cảm thấy sợ hãi. Cô bị tống tiền, đe dọa bạo lực và lời cầu xin hỗ trợ tiền từ người lạ. Thậm chí, Jane Park còn nhận được lời cầu hôn hàng tuần.

“Nhiều cha mẹ có con mắc bệnh nan y cần phẫu thuật, sinh viên cần hỗ trợ tiền học đều nhắn tin cho tôi. Họ không quan tâm tôi là ai mà chỉ quan tâm đến số tiền trong tài khoản của tôi hàng ngày. Đời tư của tôi bị phanh phui trước truyền thông”, Jane Park nói.

Jane Park cảm thấy hối hận vì đã mua và trúng vé số quá sớm, dẫn đến nhiều hệ luỵ cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Cô thậm chí còn muốn kiện công ty bán vé số, nêu lên quan điểm về việc cần quảng cáo xổ số muộn hơn vào ban đêm để tránh trẻ em xem được. “Những đứa trẻ thường có xu hướng muốn nổi tiếng hoặc trúng số, nhưng chẳng ai cảnh báo chúng về rắc rối có thể kéo theo khiến cuộc sống đảo lộn”, Jane Park cho biết.

Jane Park trúng độc đắc khi mới 17 tuổi

Jane Park trải qua một số biến cố liên quan đến tài sản và sức khỏe, trước khi ổn định cuộc sống ở tuổi 27 và biết cách đầu tư tiền một cách khôn ngoan hơn. Trong khi đó, cặp vợ chồng Lara và Roger Griffiths lại trải qua chuỗi bi kịch từ hôn nhân tan vỡ, nhà cháy đến phá sản và nợ nần.

Họ từng có cuộc sống bình yên khi Lara là giáo viên nghệ thuật còn chồng cô làm trong lĩnh vực công nghệ. Hai vợ chồng Griffiths trúng 1,8 triệu bảng (63 tỷ đồng) vào năm 2005, sau đó nhanh chóng tiêu hết số tiền này vào việc mua biệt thự, xe Porsche, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu… Họ đi du lịch tại nhiều địa điểm xa xỉ trên thế giới, cho con gái học trường tư với học phí đắt đỏ và đầu tư kinh doanh.

Thế nhưng Lara và Roger Griffiths bắt đầu mâu thuẫn trong quan điểm tài chính. Năm 2010, căn nhà họ đang ở gặp hoả hoạn và chính thức ly hôn ba năm sau đó. Những khoản nợ khổng lồ do kinh doanh thua lỗ khiến Lara phải bán hết tài sản và mất 10 năm mới trả hết. Nhìn lại những biến cố này, cả Lara và Roger đều hối hận khi đột nhiên giàu có mà không biết quản lý tiền bạc, không đủ thông minh để gây dựng sự nghiệp.

Ảnh minh hoạ

Jack Whittaker, triệu phú từng trúng 315 triệu USD (8.200 tỷ đồng) tại Mỹ năm 2002 chia sẻ rằng ông hối hận khi trúng số và ước có thể xé chiếc vé số độc đắc. Sau khi trở nên giàu có, con gái, cháu gái của Whittaker đều qua đời. Bản thân ông cũng bị cướp hơn 500.000 USD 8 tháng sau khi trúng số.

Từ nghèo khó trở nên giàu có chỉ sau một đêm có thể khiến không ít người trúng số cảm thấy choáng ngợp. Họ không chỉ phải lên kế hoạch làm gì với số tiền, mà còn phải đối phó với một số thay đổi trong mối quan hệ với bạn bè và gia đình, những thách thức của lối sống mới. Khi rủi ro xảy đến, nhóm người này có xu hướng cho rằng xổ số là nguyên nhân dẫn đến bi kịch.

Ảnh minh hoạ

Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng cảm xúc tiêu cực của những người trúng số thường đến từ việc không thể quản lý tốt số tiền “từ trên trời rơi xuống” và những thay đổi trong cuộc sống. Một nghiên cứu năm 2006 được công bố trên Tạp chí Kinh tế Y tế cũng phát hiện ra dù cảm thấy hạnh phúc tột độ sau khi trúng giải nhưng mức độ hạnh phúc của những người này sẽ trở lại như trước không lâu sau đó.

"Rất nhiều trường hợp trong số những người thắng xổ số trở nên bất hạnh hoặc khánh kiệt. Tiền đến và đi dễ dàng. Họ có thể nghèo khổ, ly hôn hoặc có vài người qua đời. Đó là bởi việc trúng số là một biến động ít ai sẵn sàng và khiến cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn thay vì được cải thiện", Don McNay, nhà tư vấn tài chính người Mỹ cho biết.

Theo “cá mập” tỷ phú Mark Cuban, người trúng giải hãy giữ phần lớn số tiền trong ngân hàng, thay vì mạo hiểm với những khoản đầu tư có thể không thành công. “Bạn không thể là một nhà đầu tư thông minh khi vừa thắng xổ số. Thay vào đó, hãy giữ chúng trong ngân hàng và sống thoải mái suốt đời”, tỷ phú Cuban nói.