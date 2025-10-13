Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý Nhã Kỳ đăng status thông báo chuyện đời tư, hơn 600 người bình luận

13-10-2025 - 21:57 PM | Lifestyle

"Cuộc sống này thật khó ghê, thường nói xạo được tin hơn nói thật...", Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng một status thẳng thắn chia sẻ về chuyện đời tư. Nữ diễn viên thông báo với người ái mộ cô rằng, chỉ cần status đạt được số like cô mong ước thì sẽ công khai ảnh chồng.

"Khi mình nói xạo là mình chưa có bồ thì mọi người lại tin. Khi mình nói thật là mình có chồng rùi thì mọi người lại không tin. Cuộc sống này thật khó ghê, thường nói xạo được tin hơn nói thật. Nên thui chắc nên nói xạo tiếp quá. Cho mình hỏi, cuối cùng mọi người tin mình xạo hay thật vào cmt (comment - bình luận) nha. Cmt đủ 2tr like hứa tung hình chồng cho xem luôn nè".

Lý Nhã Kỳ đăng status thông báo chuyện đời tư, hơn 600 người bình luận- Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ.

Chia sẻ này ngay lập tức nhận được hơn 600 bình luận và 71.000 lượt chia sẻ, nhiều người tỏ ra vừa tò mò vừa hài hước trước cách chia sẻ đời tư có phần “thẳng thắn, dí dỏm” của nữ diễn viên kiêm doanh nhân.

Sinh năm 1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Lý Nhã Kỳ từng là gương mặt nổi bật trong làng điện ảnh Việt những năm 2000 với các bộ phim như Kiều nữ và đại giaMùa hè lạnhĐẻ mướn. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô còn được biết đến là một doanh nhân thành đạt, với các hoạt động kinh doanh, từ lĩnh vực bất động sản, thời trang đến các dự án đầu tư.

Chuyện tình ái của Lý Nhã Kỳ cũng là chủ đề được công chúng quan tâm. Trước đây, cô từng có một mối tình dài với một doanh nhân trẻ. Cả hai gắn bó khoảng 9 năm thì tan vỡ.

Kể từ đó, Lý Nhã Kỳ cũng thoải mái chia sẻ tình trạng độc thân của mình hơn. Cô không ngại tiết lộ bản thân vẫn "ế" trên mạng xã hội.

Bất ngờ với nhan sắc hiện tại của Lý Nhã Kỳ, tuổi 42 lại giống 1 nữ ca sĩ nổi tiếng

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
lý nhã kỳ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người sở hữu “cú đánh đẹp nhất thế giới”, 29 tuổi đã nắm toàn thành tích khủng trong tay

Người sở hữu “cú đánh đẹp nhất thế giới”, 29 tuổi đã nắm toàn thành tích khủng trong tay Nổi bật

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật ngọt ngào bên chồng Chủ tịch

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật ngọt ngào bên chồng Chủ tịch Nổi bật

Từ chối mua căn hộ ở tầng 17 dù được giảm giá hơn 259 triệu đồng, sau 2 năm, người phụ nữ thừa nhận: “Thật sáng suốt!”

Từ chối mua căn hộ ở tầng 17 dù được giảm giá hơn 259 triệu đồng, sau 2 năm, người phụ nữ thừa nhận: “Thật sáng suốt!”

21:45 , 13/10/2025
Con gái MC giàu nhất showbiz 15 tuổi đã có Rolls-Royce riêng, sinh nhật 16 tuổi ngồi Maybach 60 tỷ đồng: Bố mẹ tiết lộ 1 điều gây ngỡ ngàng

Con gái MC giàu nhất showbiz 15 tuổi đã có Rolls-Royce riêng, sinh nhật 16 tuổi ngồi Maybach 60 tỷ đồng: Bố mẹ tiết lộ 1 điều gây ngỡ ngàng

21:12 , 13/10/2025
Cứ ra sân Pick là phải đối đầu: Bí quyết hôn nhân có 1-0-2 của vợ chồng CEO khiến ai nghe cũng "hú hồn"

Cứ ra sân Pick là phải đối đầu: Bí quyết hôn nhân có 1-0-2 của vợ chồng CEO khiến ai nghe cũng "hú hồn"

21:00 , 13/10/2025
Khách Tây trầm trồ trước ngôi làng ở Hà Nội, nhận xét: "Tôi đi 9200km chỉ để chụp những bức ảnh thế này!"

Khách Tây trầm trồ trước ngôi làng ở Hà Nội, nhận xét: "Tôi đi 9200km chỉ để chụp những bức ảnh thế này!"

20:41 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên