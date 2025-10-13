Lý Nhã Kỳ đăng status thông báo chuyện đời tư, hơn 600 người bình luận

Mới đây, Lý Nhã Kỳ khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng một status thẳng thắn chia sẻ về chuyện đời tư. Nữ diễn viên thông báo với người ái mộ cô rằng, chỉ cần status đạt được số like cô mong ước thì sẽ công khai ảnh chồng.

"Khi mình nói xạo là mình chưa có bồ thì mọi người lại tin. Khi mình nói thật là mình có chồng rùi thì mọi người lại không tin. Cuộc sống này thật khó ghê, thường nói xạo được tin hơn nói thật. Nên thui chắc nên nói xạo tiếp quá. Cho mình hỏi, cuối cùng mọi người tin mình xạo hay thật vào cmt (comment - bình luận) nha. Cmt đủ 2tr like hứa tung hình chồng cho xem luôn nè".

Lý Nhã Kỳ.

Chia sẻ này ngay lập tức nhận được hơn 600 bình luận và 71.000 lượt chia sẻ, nhiều người tỏ ra vừa tò mò vừa hài hước trước cách chia sẻ đời tư có phần “thẳng thắn, dí dỏm” của nữ diễn viên kiêm doanh nhân.

Sinh năm 1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Lý Nhã Kỳ từng là gương mặt nổi bật trong làng điện ảnh Việt những năm 2000 với các bộ phim như Kiều nữ và đại gia, Mùa hè lạnh, Đẻ mướn. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô còn được biết đến là một doanh nhân thành đạt, với các hoạt động kinh doanh, từ lĩnh vực bất động sản, thời trang đến các dự án đầu tư.

Chuyện tình ái của Lý Nhã Kỳ cũng là chủ đề được công chúng quan tâm. Trước đây, cô từng có một mối tình dài với một doanh nhân trẻ. Cả hai gắn bó khoảng 9 năm thì tan vỡ.

Kể từ đó, Lý Nhã Kỳ cũng thoải mái chia sẻ tình trạng độc thân của mình hơn. Cô không ngại tiết lộ bản thân vẫn "ế" trên mạng xã hội.