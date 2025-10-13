Từ chối mua căn hộ ở tầng 17 dù được giảm giá hơn 259 triệu đồng, sau 2 năm, người phụ nữ thừa nhận: “Thật sáng suốt!”

Hai năm trước, khi ký hợp đồng mua nhà, chị Lưu ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, từng khiến người thân và môi giới bất ngờ khi kiên quyết từ chối mua căn hộ được giảm giá hơn 70.000 NDT (hơn 259 triệu đồng). Lý do mà chị đưa ra rất đơn giản: tầng đó quá ồn.

“Căn hộ giá hời” thành gánh nặng

Cụ thể, năm 2023, chị Lưu cùng chồng tìm mua căn hộ đầu tiên tại khu Phù Dương. Sau nhiều tuần cân nhắc, hai người ưng ý một căn hộ 3 phòng ngủ thuộc dự án mới xây, cách công ty chỉ 15 phút đi làm. Chủ đầu tư khi ấy đang tung khuyến mãi mạnh, đặc biệt giảm thêm 70.000 NDT cho các căn ở tầng 17 do lượng người mua ít.

Tuy nhiên, sau khi đến xem và quan sát kỹ, chị Lưu nhận ra tầng này nằm ngay dưới khu vực máy bơm nước và phòng kỹ thuật thang máy. Mỗi khi hệ thang máy vận hành, âm thanh rung nhẹ truyền xuống sàn và tường. Đứng trong phòng ngủ, chị có thể cảm nhận rõ tiếng ù đều đều như tiếng động cơ, đặc biệt vào ban đêm khi không gian yên tĩnh.

Với kinh nghiệm từng sống ở chung cư, chị Lưu bắt đầu lo ngại về những bất tiện khi ở lâu dài. Dù môi giới cố gắng thuyết phục rằng “âm thanh nhỏ, sau này quen sẽ không còn cảm giác gì”, nhưng chị Lưu vẫn kiên quyết từ chối. Cuối cùng, hai vợ chồng này chọn căn ở tầng 8 cùng toà, dù không có ưu đãi giảm giá, nhưng yên tĩnh hơn hẳn.

Tháng 9/2025, trong một nhóm cư dân của khu chung cư, chị Lưu bất ngờ thấy bài đăng rao bán lại chính căn hộ tầng 17 mà mình từng từ chối. Chủ nhà hiện chấp nhận lỗ gần 120.000 NDT (hơn 440 triệu đồng) để bán gấp căn hộ.

Theo chia sẻ từ người này, sau khi dọn về, họ đã phải chi thêm tiền để làm trần chống ồn và lắp hệ thống cách âm. Thế nhưng tiếng rung và âm thanh từ khu kỹ thuật phía trên vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn.

“Vào ban đêm, khi thang máy hoạt động, tiếng ù nhẹ vang xuống khiến cả gia đình khó ngủ”, người này cho biết.

Ảnh minh hoạ: Internet

Bài học “chọn đúng hơn chọn rẻ”

Khi nhìn lại, chị Lưu cho rằng quyết định từ chối căn hộ “giá hời” năm đó của vợ chồng chị là hoàn toàn khôn ngoan.

“Khi mua nhà, ai cũng muốn tiết kiệm nhưng tôi nghĩ quan trọng hơn là cảm giác thoải mái khi sống lâu dài. Nếu mỗi đêm đều bị đánh thức vì tiếng ồn, thì giá rẻ đến mấy cũng không đáng,” chị chia sẻ.

Hiện chị Lưu và gia đình vẫn sống tại căn hộ tầng 8, hài lòng với không gian yên tĩnh và chất lượng sinh hoạt ổn định. Dù thị trường bất động sản Hàng Châu đang chững lại, giá căn hộ của chị gần như không giảm.

Theo các chuyên gia BĐS Trung Quốc, tiếng ồn là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến giá trị và khả năng thanh khoản của nhà ở, nhưng lại thường bị người mua bỏ qua khi xem nhà mẫu. Ở giai đoạn đầu, nhiều khách hàng chỉ chú trọng đến vị trí, giá bán hoặc thiết kế, mà không đánh giá kỹ môi trường âm thanh thực tế. Tuy nhiên, khi dọn vào ở, tiếng ồn kéo dài từ thang máy, máy bơm nước hay hệ thống kỹ thuật có thể khiến sinh hoạt bị xáo trộn, ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm lý và sức khỏe.

Các chuyên gia cho rằng, yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn làm giảm giá trị tài sản trong dài hạn, bởi những căn hộ bị phản ánh có tiếng ồn thường khó bán lại, hoặc phải giảm giá sâu để thu hút người mua.

(Theo Sohu)