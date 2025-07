Chuỗi hội thảo được tổ chức dành riêng cho Hội viên Techcombank Private, với mong muốn mang đến các giải pháp quản trị tài sản toàn diện, đa tầng – đa quốc gia, giúp Hội viên Techcombank Private mở rộng cơ hội đầu tư toàn cầu, gia tăng lợi nhuận, và tối ưu hoá hành trình quốc tế hoá doanh nghiệp.

Hình ảnh tại Hội thảo quản lý gia sản - đặc quyền dành riêng cho Hội viên Techcombank Private

Trong một thế giới đầy biến động, hoạch định tài chính không chỉ dừng lại ở việc quản lý dòng tiền và đầu tư sinh lời. Đối với các doanh nhân và nhà đầu tư, đó còn là bài toán về bảo vệ và phát triển tài sản một cách bền vững. Kết hợp với các giải pháp an cư và sở hữu quốc tịch thứ hai, hoạch định tài chính và quản lý gia sản trở thành một chiến lược dài hạn toàn diện, mang lại sự an toàn, linh hoạt và cơ hội tăng trưởng không giới hạn. Bên cạnh đó, quốc tế hóa doanh nghiệp mở ra cánh cửa tự do đi lại toàn cầu, quyền tiếp cận các thị trường và cơ hội đầu tư quốc tế, đồng thời là một "cầu nối" an toàn trước những thay đổi khó lường. Đó là lý do mà các doanh nhân và nhà đầu tư cần chủ động nắm bắt xu thế này, xây dựng kế hoạch tài chính vững chắc và tìm kiếm những giải pháp quốc tế hóa doanh nghiệp, cơ hội đầu cư toàn cầu phù hợp để đảm bảo tương lai thịnh vượng cho cá nhân và gia đình.

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Giám đốc cao cấp tư vấn tài chính và dịch vụ khách hàng giới thiệu về giải pháp quản lý gia sản Techcombank

Đồng thời, xu hướng toàn cầu hóa và nhu cầu đầu tư quốc tế ngày càng tăng cao của giới thượng lưu Việt Nam. Các quốc gia có nền kinh tế phát triển, môi trường sống lý tưởng và hệ thống giáo dục tiên tiến, đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư và doanh nhân thành đạt. Từ sự thấu hiểu những quan tâm của khách hàng, Techcombank kết nối cùng các đối tác toàn cầu như Arton Capital và SI Group tổ chức chuỗi hội thảo với mong muốn mang đến nhiều thông tin hữu ích, giúp Hội viên Techcombank Private nắm bắt và khai mở cơ hội đầu tư toàn cầu.

Bà Leena Motwani – Phó Chủ tịch Arton Capital chia sẻ về cơ hội đầu tư toàn cầu

Tại sự kiện, các chuyên gia của Techcombank đã cung cấp một lộ trình quản lý gia sản toàn diện, bắt đầu từ việc hoạch định các mục tiêu tài chính rõ ràng, phù hợp với từng giai đoạn cuộc đời, tư vấn và xây dựng các chiến lược đầu tư đa dạng và hiệu quả, giúp khách hàng tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro và xây dựng kế hoạch chuyển giao tài sản qua các thế hệ, đảm bảo sự kế thừa và phát triển bền vững gia sản. Bên cạnh đó, các giải pháp chuyển tiền quốc tế của Techcombank được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các doanh nhân và nhà đầu tư trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường toàn cầu.

Đặc biệt, Hội viên Techcombank Private nhận ưu đãi tỷ giá lên tới 120 điểm khi chuyển tiền quốc tế trên 50,000 USD qua ứng dụng Techcombank Mobile.

Ông Phan Nhật Minh – Chủ tịch SI Group chia sẻ về giải pháp quốc tế hóa doanh nghiệp

Là ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, Techcombank không ngừng để mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp quản lý gia sản ưu việt nhất. Gia sản không chỉ là tài sản vật chất mà còn là tâm huyết và thành quả của cả một đời người. Bởi vậy, Techcombank Private luôn đặt mục tiêu bảo toàn và phát triển gia sản của khách hàng lên hàng đầu. Trong bức tranh quản lý gia sản, một yếu tố quan trọng không thể thiếu chính là việc mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường toàn cầu. Việc xây dựng cấu trúc pháp lý và vận hành doanh nghiệp tại các quốc gia phát triển không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh một cách bền vững, mà còn là bước chuẩn bị chiến lược cho tương lai thịnh vượng.

Tham gia hội thảo, anh Quang Minh – Chủ doạnh nghiệp xuất nhập khẩu – Hội viên Techcombank Private đánh giá cao những thông tin mà Techcombank chia sẻ: "Những thông tin hữu ích, thời sự từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý gia sản và quốc tế hóa doanh nghiệp giúp tôi có góc nhìn toàn diện hơn về thị trường, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư hiệu quả".

Bà Nguyễn Vân Linh – Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ chia sẻ: "Tiên phong trong việc phục vụ khách hàng cao cấp, Techcombank Private tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên con đường xây dựng và phát triển gia sản, đồng thời mở ra những cơ hội đầu tư và quốc tế hóa doanh nghiệp, tạo nên những giá trị vượt thời gian, góp phần vào sự thịnh vượng của mỗi cá nhân và cộng đồng. Hiểu rõ điều đó, Techcombank không chỉ đóng vai trò là cố vấn tài chính, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong việc thiết kế các giải pháp chuyển tiền quốc tế phù hợp với từng hồ sơ và nhu cầu đặc thù của từng khách hàng hành trình trở thành những doanh nhân toàn cầu. Trong thời gian tới, Techcombank tiếp tục mang đến những chương trình ưu đãi và đặc quyền, cùng phát triển những "giá trị sinh sôi nảy lộc vượt thời", xứng tầm dành riêng dành cho Hội viên Techcombank Private và người thân".