Hôm nay, 2 ngân hàng cùng đón sinh nhật, hàng nghìn nhân viên nhận thưởng 1-3,4 triệu đồng, "soi" lương "khủng" bất ngờ

Nhân dịp đặc biệt này, cả hai ngân hàng đều dành những phần thưởng hấp dẫn cho nhân viên để tri ân đối với đội ngũ đã đồng hành cùng sự phát triển. Tại MSB, ngân hàng quyết định dành cho các nhân viên có thâm niên từ 3 năm trở lên số tiền 3,4 triệu đồng/người. Trong khi đó, các nhân viên thâm niên 1-3 năm được nhận mức thưởng 2 triệu đồng/người và dưới 1 năm là 1 triệu đồng/người.

Khác với MSB, VPBank thưởng cho tất cả nhân viên số tiền 1 triệu đồng/người trong dịp đặc biệt này. Tổng số nhân viên VPBank tại ngày 30/6/2025 là 27.363 người. Như vậy, ước tính VPBank đã chi số tiền hơn 27 tỷ đồng trong đợt thưởng này.

Được biết trên thị trường ngân hàng, đây cũng là 2 nhà băng tư nhân có mức lương, thưởng hấp dẫn. Theo báo cáo tài chính, thu nhập bình quân nhân viên MSB và các công ty con trong nửa đầu năm là 32,3 triệu đồng/tháng, tăng so với mức 31,3 triệu đồng/tháng của cùng kỳ năm ngoái. Tại ngân hàng riêng lẻ, thu nhập bình quân là 32,5 triệu đồng/tháng, tăng nhẹ so với mức 32 triệu đồng/tháng cùng kỳ.

Thu nhập nhân viên VPBank cũng hết sức ấn tượng và lọt top đầu ngành. Theo báo cáo tài chính, thu nhập bình quân nhân viên VPBank và các công ty con trong 6 tháng đầu năm 2025 là 32 triệu đồng/tháng, tăng gần 5 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ. Nếu chỉ xét riêng nhân viên ngân hàng mẹ VPBank, thu nhập bình quân nhân viên lên tới 41 triệu đồng/tháng, tăng mạnh gần 8 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.173 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 6.793 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần chiếm gần 5.089 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng ấn tượng với mức 13,39%, đưa dư nợ cho vay khách hàng vượt 200.700 tỷ đồng, cao hơn mức trung bình ngành.

Với VPBank, ngân hàng đạt được một cột mốc ấn tượng khi tổng tài sản chính thức vượt 1 triệu tỷ đồng, là ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất hiện nay. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank trong nửa đầu năm đạt 11.229 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Sau 6 tháng, ngân hàng đã thực hiện 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm, đồng thời tiến rất sát mục tiêu tổng tài sản tới cuối năm (1,13 triệu tỷ đồng).



