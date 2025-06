Hôm nay, gần 1,17 triệu thí sinh trên toàn quốc làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp THPT 2025

Theo Bộ GD&ĐT, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 có gần 1 ,17 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 95.000 em so với năm ngoái. Các địa phương đã chuẩn bị khoảng 2.500 điểm thi với khoảng 50.000 phòng thi.

Đây là kỳ thi đặc biệt, có tính lịch sử khi vừa là năm đầu tiên thi theo chương trình đổi mới GDPT 2018 vừa đảm bảo công tác thi cho học sinh thi theo chương trình GDPT 2006. Việc tổ chức kỳ thi đặt ra những thách thức và yêu cầu khác nhau khi kỳ thi diễn ra trong bối cảnh sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn thi, ra đề thi , tổ chức các đợt tập huấn về quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi, công tác thanh tra kiểm tra thi...

Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức kỳ thi, từ khâu chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự đồng thời chủ động thành lập nhiều đoàn kiểm tra để rà soát tất cả các khâu của kỳ thi bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Lịch thi của thí sinh dự thi theo chương trình GDPT 2006 như sau:

Lịch thi của thí sinh dự thi theo chương trình GDPT 2018 như sau:

Chiều nay (25/6), theo yêu cầu, thí sinh có mặt tại điểm thi để xem sơ đồ phòng thi, nghe hướng dẫn hiệu lệnh trống cũng như các thông tin quan trọng trước khi bắt đầu bước vào ngày thi chính thức.

Đến điểm thi trước ngày thi là khâu rất quan trọng để thí sinh nắm vững thông tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi. Trong kỳ thi các năm trước, vẫn có tình trạng một số ít thí sinh chủ quan không đến làm thủ tục dự thi . Đến ngày thi có thể xảy ra một số tình huống đáng tiếc như đến nhầm điểm thi, lạc đường, đến muộn...

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh về những điều cần ghi nhớ trong ngày làm thủ tục dự thi. Nắm chắc quy chế thi; biết những vật dụng được mang vào phòng thi, những vật dụng bị cấm để không vi phạm.

Đặc biệt, thí sinh ghi nhớ quy định, trong ngày thi, nếu đến muộn 15 phút kể từ khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được vào khu vực thi môn đó.

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh trước kỳ thi năm nay.

Hà Nội, địa phương có lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất toàn quốc với hơn 124.000 thí sinh.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến chiều qua (24/6), tất cả các điểm thi đã sẵn sàng tổ chức thi cho thí sinh. Cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi được tập huấn kỹ về quy chế, đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Công an Thành phố điều động gần 1.000 người tham gia công tác bảo vệ an ninh, an toàn kỳ thi tại các điểm thi, có phương án túc trực, bảo vệ an toàn cho đề thi, bài thi.