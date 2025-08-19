Hôm nay, sự kiện đặc biệt trong lịch sử sẽ diễn ra ở 80 điểm cầu

Sáng 19/8, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử sẽ diễn ra trên quy mô cả nước đó là 250 dự án, công trình được khởi công và khánh thành cùng lúc tại 80 điểm cầu trực tiếp và trực tuyến. Sự kiện này không chỉ là hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mà còn là bước ngoặt thể hiện rõ quyết tâm xây dựng, đổi mới của Việt Nam trên hành trình phát triển.

Tổng mức đầu tư của các dự án lần này lên tới 1,28 triệu tỉ đồng, nằm trải dài ở tất cả các lĩnh vực trọng điểm. Trong đó, có 89 dự án khánh thành và 161 dự án chính thức khởi công.

Đặc biệt, những công trình trọng điểm quốc gia như sân bay, đường sắt tốc độ cao, trung tâm triển lãm quốc gia hay trung tâm tài chính quốc tế hứa hẹn sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho từng vùng, miền, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, trong 250 dự án, công trình có: 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Tổng mức đầu tư: 1,28 triệu tỉ đồng; trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án: 478.000 tỉ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án nguồn vốn khác: 802.000 tỉ đồng, chiếm 63% tổng mức.

Tại điểm cầu trung tâm là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), sự kiện sẽ được phát hình trực tiếp, kết nối cùng 79 điểm cầu khác trên khắp cả nước như cầu Ngọc Hồi (Hà Nội), sân bay Gia Bình (Bắc Ninh), Nhà máy điện gió Hải Anh (Quảng Trị), các công trình giao thông, cảng biển tại Cà Mau...

Trung tâm Triển lãm Việt Nam có quy mô hơn 900.000 m2, là tổ hợp triển lãm, kinh tế, văn hóa hiện đại bậc nhất khu vực sẽ là điểm cầu trung tâm - Ảnh minh hoạ: Tiền Phong

Phát biểu tại họp báo chiều 14/8, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, việc khánh thành và khởi công đồng loạt các công trình quy mô lớn nhằm tạo động lực và nền tảng cho sự phát triển kinh tế đất nước, tăng cường kết nối vùng miền.

Đặc biệt, đây cũng là dịp để thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân, khởi tạo “làn sóng” phát triển mới trong nước.

Phát biểu về ý nghĩa của đợt khởi công lớn này, ông Sơn nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, mà còn là sự khẳng định tiến trình hội nhập, phát triển, vươn lên mạnh mẽ của đất nước trên mọi mặt trận.

Bên cạnh đó, tất cả các địa phương đều cam kết bảo đảm tiến độ, chất lượng và ưu tiên các dự án có tác động lan tỏa, nâng cao đời sống nhân dân, mở rộng mạng lưới liên kết vùng, tạo cú hích lâu dài cho kinh tế - xã hội nước nhà.

Việc lần đầu khởi động hàng loạt công trình trọng điểm, xuyên suốt các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế quốc dân vào cùng một thời điểm khẳng định quyết tâm đổi mới, sáng tạo, phát triển đột phá, đưa Việt Nam bước vào một giai đoạn mới đầy tự tin và kỳ vọng.