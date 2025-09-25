Hơn 10 triệu hồ sơ học bạ, văn bằng đã được số hóa, sẵn sàng tích hợp VNeID

Chiều 24/9, tại phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn báo cáo tóm tắt về lộ trình số hóa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống".

Bộ trưởng cho biết, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo thí điểm học bạ số từ năm 2024, nhiều địa phương tích cực triển khai. Trong hai năm gần đây, dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT đã được số hóa. Song song, Bộ cũng xây dựng hồ sơ học tập suốt đời của công dân, trong đó văn bằng, chứng chỉ và học bạ là dữ liệu trọng yếu.

Bộ GD&ĐT đang phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là Bộ Công an, xây dựng hạ tầng và nền tảng tiếp nhận dữ liệu học bạ số, văn bằng số để kết nối đồng bộ trên ứng dụng VNeID.

Hiện cơ sở dữ liệu tập trung thí điểm của Bộ đã có hơn 10 triệu hồ sơ văn bằng tốt nghiệp THPT và học bạ số từ tiểu học đến THPT. Về kỹ thuật, Bộ GD&ĐT cùng Bộ Công an đã sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu văn bằng số, học bạ số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hiển thị trên VNeID. Bộ cũng đã đầu tư, thiết lập hệ thống an toàn thông tin cấp độ 3 cho cơ sở dữ liệu học bạ số, văn bằng số.

Tính đến ngày 24/9, Bộ Công an cơ bản hoàn tất kiểm tra các điều kiện an toàn thông tin. Sau khi bảo đảm an toàn, dữ liệu sẽ được chia sẻ, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, cho phép hơn 10 triệu người học tra cứu thông tin văn bằng, học bạ trên VNeID ngay trong cuối tháng 9/2025.

Lộ trình số hóa

Về lộ trình số hóa, Bộ trưởng cho biết hệ thống văn bằng THPT năm 2025 đã được triển khai, đang trong giai đoạn tạo lập và phát hành. Đối với văn bằng cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, ngày 1/10/2025 Bộ sẽ ban hành hướng dẫn để các cơ sở đào tạo thực hiện số hóa. Sau đó, tất cả cơ sở đào tạo sẽ phát hành văn bằng số trên cùng một nền tảng, dữ liệu lưu trữ tập trung tại Bộ GD&ĐT, đồng thời kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia và hiển thị trên VNeID.

Đối với văn bằng và chứng chỉ đã cấp, Bộ GD&ĐT dự kiến: trước 30/10/2025 ban hành quy trình số hóa; trước 30/11/2025 hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, triển khai thí điểm; trước 1/12/2025 ban hành kế hoạch số hóa; từ 5/12/2025 triển khai rộng rãi.

Nêu rõ khó khăn, Bộ trưởng cho biết dữ liệu văn bằng, chứng chỉ đã cấp hầu hết không lưu số chứng minh nhân dân, nhiều hồ sơ từ thế kỷ 20 chỉ tồn tại trong sổ giấy, mức độ đầy đủ khác nhau giữa các địa phương do tác động của thời gian, thiên tai và điều kiện lưu trữ.

Từ thực tế này, Bộ trưởng đề nghị Bộ Công an phối hợp với Bộ GD&ĐT xây dựng, hoàn thiện quy trình số hóa văn bằng, chứng chỉ đã cấp, đảm bảo tính khả thi, có cơ sở pháp lý, đồng thời ngăn chặn nguy cơ hợp thức hóa văn bằng, chứng chỉ giả. Đây được coi là nhiệm vụ tiên quyết và quan trọng nhất để đưa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ lên hệ thống chính thức. Bộ trưởng cũng đề nghị Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, ưu tiên số hóa văn bằng cho công chức, viên chức đang công tác, đặc biệt với công dân sinh từ năm 1970 trở lại đây. Sau khi có quy trình số hóa, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai từ các cơ sở đang lưu trữ.