Hơn 1.000 đại sứ kinh doanh bùng nổ tại lễ ra quân dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon

Sự kiện do đơn vị tư vấn phát triển kinh doanh MSH Group phối hợp cùng chủ đầu tư Anh Nguyễn tổ chức với chủ đề "MASTERPIECE IN MOTION", lấy cảm hứng từ hành trình đánh thức một biểu tượng sống mới bên vịnh biển Nha Trang.

Hành trình đánh thức biểu tượng mới bên vịnh biển

Ngay từ sáng sớm, không khí tại sự kiện đã trở nên sôi động khi hàng nghìn chuyên viên kinh doanh đồng loạt xuất hiện với tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm cao độ. Hội trường liên tục bùng nổ bởi những màn hô vang khẩu hiệu, tiếng cổ vũ và nguồn năng lượng mạnh mẽ từ lực lượng bán hàng hùng hậu.

Sự hội tụ của hơn 1.000 đại sứ kinh doanh không chỉ cho thấy sức nóng của dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon mà còn phản ánh niềm tin của thị trường vào những sản phẩm sở hữu giá trị thực, pháp lý bền vững và tiềm năng tăng trưởng dài hạn trong chu kỳ mới của bất động sản.

Không đơn thuần là một lễ ra quân, sự kiện còn được xem như điểm khởi động cho hành trình kiến tạo và lan tỏa một chuẩn sống mới giữa trung tâm thành phố biển Nha Trang – nơi nghệ thuật, nghỉ dưỡng và đầu tư được kết nối trong cùng một không gian sống biểu tượng.

Mở màn bằng màn trình diễn nghệ thuật thị giác đầy ấn tượng, chương trình từng bước hé lộ những điểm nhấn đặc biệt của Anh Nguyen OceanFront Horizon – dự án sở hữu bộ sưu tập Art Apartments tại trung tâm Nha Trang.

Kích hoạt "tuyệt tác" mới của thị trường bất động sản Nha Trang

Tâm điểm của sự kiện là nghi thức kích hoạt dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon. Ngay giữa sân khấu, đại diện đơn vị phát triển MSH Group, lãnh đạo 23 đại lý phân phối cùng hơn 1.000 đại sứ kinh doanh đã đồng loạt thực hiện nghi thức kích hoạt biểu tượng mới bên vịnh biển.

Đại diện Chủ đầu tư Anh Nguyễn, Đơn vị phát triển kinh doanh MSH Group cùng 23 đại lý phân phối chiến lược kích hoạt dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon

Khoảnh khắc sân khấu bừng sáng cũng chính là lúc hành trình chinh phục thị trường chính thức được khởi động, mở ra chương mới cho phân khúc bất động sản cao cấp tại Nha Trang.

Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi mô hình Art Apartment được giới thiệu ra thị trường. Không chỉ là một dòng sản phẩm bất động sản cao cấp, Art Apartment còn mở ra định nghĩa mới về không gian sống mang đậm dấu ấn nghệ thuật, hướng đến cộng đồng tinh hoa và các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị khác biệt.

Theo đại diện đơn vị phát triển kinh doanh, Art Apartment là sự kết hợp giữa tư duy kiến tạo không gian sống hiện đại với tinh thần nghệ thuật đương đại, nơi mỗi căn hộ không chỉ mang giá trị sở hữu mà còn trở thành tuyên ngôn phong cách sống của chủ nhân.

Bộ sưu tập Art Apartments tại trung tâm Nha Trang

Tọa lạc trên trục đường Trần Phú – cung đường ven biển đẹp bậc nhất Nha Trang, lưng tựa núi Cảnh Long và mặt hướng thẳng ra vịnh biển, Anh Nguyen OceanFront Horizon nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ sở hữu loạt lợi thế hiếm có cùng định hướng phát triển mang đậm tinh thần nghệ thuật.

Phối cảnh dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon

Không đơn thuần là một dự án căn hộ cao cấp, Anh Nguyen OceanFront Horizon (Khu Biệt thự biển và Dịch vụ du lịch Anh Nguyễn – Nha Trang) được kiến tạo như một "gallery sống" bên vịnh biển, nơi nghệ thuật hiện diện trong từng đường nét kiến trúc và trải nghiệm sống.

Với 415 căn hộ nghệ thuật cao cấp, dự án theo đuổi triết lý đưa nghệ thuật hòa quyện cùng thiên nhiên và nhịp sống nghỉ dưỡng. Từ thiết kế mặt ngoài mang cảm hứng chuyển động của sóng biển đến không gian nội thất tối ưu ánh sáng, mỗi căn hộ đều được xem như một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của dự án là tầm nhìn kép độc đáo. Từ ban công căn hộ, chủ nhân có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Nha Trang rộng mở hoặc tận hưởng không gian xanh đậm chất nghỉ dưỡng từ khu "rừng thẳng đứng" đầy cảm hứng.

Đáng chú ý, toàn bộ những đặc quyền sống này được tối ưu trong diện tích căn hộ từ 38m² đến 70m², đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng, khai thác lưu trú và đầu tư dài hạn.

Bên cạnh lợi thế vị trí hiếm có, pháp lý sở hữu lâu dài cùng tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ từ sự phục hồi của du lịch Nha Trang tiếp tục là những yếu tố tạo nên sức hút cho Anh Nguyen OceanFront Horizon. Dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung bất động sản cao cấp chất lượng cho thị trường, đồng thời góp phần thiết lập chuẩn sống nghệ thuật mới dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa tại trung tâm thành phố biển.

Bộ sưu tập Art Apartments tiên phong tại trung tâm thành phố Nha Trang

Hotline: 096 303 39 99

Website: https://anhnguyenhorizon.mshgroup.vn/