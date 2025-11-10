Gần 100.000 người đã đổ về Hưng Yên

Tối 9/11, đêm thứ hai của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã chính thức khép lại, đánh dấu trọn vẹn hai đêm concert bùng nổ của thủ lĩnh nhóm BIGBANG tại Việt Nam. Đây cũng là chặng quốc tế cuối cùng trong hành trình lưu diễn toàn cầu của G-DRAGON, trước khi anh trở về Hàn Quốc chuẩn bị cho loạt show encore – khép lại 8 tháng chinh phục khán giả khắp châu Á và châu Âu.

Chính vì vậy, đêm diễn thứ hai tại Hà Nội mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ với người hâm mộ Việt mà còn với chính G-DRAGON và ê-kíp của anh, như một lời tổng kết đầy cảm xúc cho hành trình âm nhạc dài hơi.

Gần 100.000 khán giả từ khắp Việt Nam và quốc tế đã tạo nên một biển ánh sáng và âm thanh cuồng nhiệt, chào đón "Ông hoàng K-Pop" trở lại. Con số ấn tượng của 2 đêm diễn không chỉ là minh chứng cho sức hút của G-DRAGON, mà còn là một dấu mốc mới cho thị trường concert Việt Nam. Trước đó, BLACKPINK từng giữ kỷ lục với khoảng 60.000 người tham dự hai đêm diễn tại sân Mỹ Đình (theo thống kê của Touring Data).

Việc G-DRAGON vượt qua cột mốc này cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ và vị thế biểu tượng của anh sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, khẳng định Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến lớn trên bản đồ concert quốc tế.

Trước ngày concert, Hà Nội gần như “phủ sóng” bởi hình ảnh của G-DRAGON. Từ màn hình LED trong các trung tâm thương mại, những dãy phướn rực rỡ dọc các tuyến phố quanh Ocean City, cho đến các booth check-in mang đậm dấu ấn “Rồng” – bầu không khí háo hức lan tỏa khắp nơi. Fan Việt đã thực sự “chơi lớn” để chào đón thần tượng trở lại sau nhiều năm.

Các fan project được khởi động đồng loạt từ nhiều tuần trước, với sự tổ chức bài bản và tinh thần đoàn kết hiếm thấy. Theo thống kê, tổng số tiền quyên góp cho fanpage đầu tàu đạt hơn 284 triệu đồng tính đến ngày 31/10, con số cho thấy độ “chịu chi” và tình cảm nồng nhiệt mà cộng đồng V.I.P Việt Nam dành cho G-DRAGON. Ba cấp độ project mang tên “Rồng lượn phố”, “Rồng cháy sân” và “Rồng thăng hoa” được thiết kế công phu, thể hiện đúng tinh thần sáng tạo và cá tính độc nhất của anh.

Hai photobooth chủ đề “Übermensch” và “Mái nhà nhỏ của GD” được dựng tại trung tâm thương mại, tái hiện không gian đặc trưng trong thế giới nghệ thuật của G-DRAGON – từ thần thái “cool ngầu” trên sân khấu đến những khoảnh khắc đời thường bên mèo cưng ZOA.

Không chỉ dừng ở đó, biểu tượng hoa cúc – hình ảnh quen thuộc gắn liền với G-DRAGON – xuất hiện dày đặc khắp các quán cà phê, tiệm hoa và khu phố trung tâm. Nhiều cửa hàng nhanh chóng bắt trend với hoa cúc khuyết cánh, tạo nên một “vũ trụ G-DRAGON” ngay giữa lòng Hà Nội. Fan đi đến đâu cũng có thể bắt gặp dấu ấn của thần tượng – G-DRAGON hiện diện ở khắp mọi nơi, len lỏi vào từng góc phố, từng khung hình và cả nhịp sống của thành phố trong những ngày “Rồng” hạ cánh.

Ảnh: Vincom Mega Mall Ocean City

Đặc biệt, G-DRAGON và sợi dây kết nối đặc biệt với fan Việt một lần nữa được thể hiện rõ nét trong hai đêm diễn tại Hà Nội. Trước khi chính thức xuất hiện trên sân khấu, nam nghệ sĩ đã khiến cả khán đài lặng đi trong xúc động khi gửi thông điệp đầy tình cảm tới khán giả Việt Nam. Trên màn hình LED khổng lồ, G-DRAGON cùng ê-kíp chia sẻ bằng ba thứ tiếng – tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hàn:

“Có tin tức về thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt và bão ở Việt Nam. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả những ai bị ảnh hưởng. Cầu mong cuộc sống thường nhật và những trái tim tổn thương sớm được chữa lành. Chúc mọi người luôn an toàn, khỏe mạnh và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những người đang nỗ lực trong công tác khắc phục hậu quả.”

Thông điệp tuy ngắn gọn nhưng chạm đến trái tim hàng chục nghìn khán giả, thể hiện sự quan tâm chân thành và tinh tế của G-DRAGON dành cho đất nước mà anh luôn dành nhiều tình cảm, nhất là khi miền Trung Việt Nam đang oằn mình vì mưa bão.

Và khi ánh đèn sân khấu bật sáng, không khí vỡ òa trong những tràng pháo hoa rực rỡ kéo dài suốt buổi diễn – một điểm nhấn khiến fan quốc tế phải trầm trồ. Theo ê-kíp sản xuất, Việt Nam là chặng duy nhất trong tour có màn pháo hoa quy mô hoành tráng đến vậy, biến mỗi ca khúc thành một bữa tiệc thị giác đỉnh cao.

Hệ thống màn hình LED khổng lồ, ánh sáng chuyển động đồng bộ theo từng nhịp nhạc, cùng sân khấu thiết kế đặc biệt với ngai bạc khổng lồ của “Ubermensch”, tất cả hòa quyện tạo nên một “vũ trụ Rồng” ngay giữa lòng Ocean City. Với concert này, khán giả Việt Nam được trải nghiệm một sân khấu đẳng cấp quốc tế thực thụ, nơi âm nhạc, công nghệ và cảm xúc được đan cài hoàn hảo, khẳng định Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng tổ chức những sự kiện tầm thế giới.

(Tổng hợp)