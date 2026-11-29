Tiếp nối kết quả 522 tên miền đăng ký thành công ngay trong giờ đầu mở cấp ngày 23/11/2026, tính đến hết ngày 25/11, ba không gian tên miền mới .ad.vn, .on.vn và .ap.vn đã ghi nhận tổng cộng 1.403 tên miền đăng ký thành công.

Trong cơ cấu đăng ký, .ap.vn dẫn đầu với 80,3%, tiếp đến là .on.vn chiếm 13% và .ad.vn chiếm 6,7%. Kết quả bước đầu cho thấy sức hút của các đuôi tên miền mới, đồng thời phản ánh nhu cầu ngày càng đa dạng về hiện diện trên môi trường số.

Đáng chú ý, 85,3% tên miền đăng ký thuộc về cá nhân, cho thấy người dùng cá nhân là lực lượng hưởng ứng sớm nhất. Xu hướng này thể hiện rõ ở .ap.vn, khi gần 90% tên miền do cá nhân đăng ký. Với lập trình viên, sinh viên công nghệ hay nhà sáng tạo, tên miền .ap.vn gắn với tên sản phẩm, dự án có thể là bước đầu đưa bản thử nghiệm đến người dùng và tiếp nhận phản hồi ngay từ giai đoạn phát triển.

Ở nhóm tổ chức, .on.vn ghi nhận tỷ trọng đăng ký cao nhất trong ba đuôi tên miền mới, với 34,8%; tỉ lệ này ở .ad.vn là 31,3%. Doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể sử dụng .on.vn làm địa chỉ trực tuyến cố định, giúp khách hàng dễ tìm và quay lại mua sắm. Với .ad.vn, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông có thể sử dụng địa chỉ ngắn, dễ nhớ trên video, banner hoặc ấn phẩm để dẫn khách hàng đến trang giới thiệu sản phẩm, đăng ký sự kiện hoặc nhận ưu đãi.

Việc đưa vào khai thác ba không gian tên miền mới theo Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ là bước cụ thể hóa định hướng phát triển tài nguyên Internet quốc gia, mở rộng khả năng hiện diện số, đáp ứng nhu cầu của các mô hình kinh doanh, dịch vụ và công nghệ mới.

Theo định hướng của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ), phát triển tài nguyên tên miền không chỉ hướng tới tăng trưởng về số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả khai thác, đưa tên miền quốc gia “.vn” trở thành tài nguyên thiết yếu trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số. VNNIC khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chủ động khai thác các không gian tên miền mới để xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ số.