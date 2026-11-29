Theo Công an Thành phố Hà Nội, bất ngờ nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ có thể là sai sót giao dịch, nhưng cũng có thể là thủ đoạn lừa đảo được dàn dựng nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng người nhận làm trung gian chuyển tiền bất hợp pháp.

Theo đó, các đối tượng thường cố tình chuyển tiền vào tài khoản người dân, sau đó gọi điện hoặc nhắn tin thông báo chuyển nhầm và yêu cầu hoàn trả vào một tài khoản khác. Một số trường hợp còn giả danh nhân viên ngân hàng, cán bộ cơ quan chức năng để gây sức ép, thúc giục người nhận chuyển tiền ngay.

Đáng chú ý, các đối tượng có thể viện lý do tài khoản chuyển tiền ban đầu bị khóa do chưa liên kết với VNeID, từ đó yêu cầu chuyển khoản sang tài khoản thứ ba.

Nếu làm theo, người nhận có nguy cơ mất tiền, vướng vào tranh chấp hoặc bị lợi dụng để hợp thức hóa dòng tiền vi phạm pháp luật. Người dân cần hiểu rằng việc hoàn trả tiền chuyển nhầm phải được thực hiện theo quy trình ngân hàng và quy định pháp luật, không theo yêu cầu đơn phương của người lạ.

Theo Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015, người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác không có căn cứ pháp luật có nghĩa vụ hoàn trả. Trường hợp cố tình chiếm giữ tiền chuyển nhầm, không hoàn trả sau khi có yêu cầu hợp pháp và đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xử lý về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất 5 năm tù.

Đối với hành vi dựng kịch bản chuyển tiền nhầm, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các đối tượng có thể bị xử lý theo Điều 174 hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự, tùy tính chất và hành vi vi phạm.

Khi nhận được tiền từ tài khoản lạ, người dân cần giữ nguyên số tiền, liên hệ ngân hàng để xác minh và phối hợp hoàn trả đúng quy trình; không tự ý chuyển tiền theo hướng dẫn của người không quen biết.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng, rút hoặc tự ý chuyển tiếp khoản tiền không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, chủ động liên hệ ngân hàng qua tổng đài, ứng dụng chính thức hoặc trực tiếp tại quầy để yêu cầu tra soát và hướng dẫn hoàn trả.

Tuyệt đối không chuyển tiền sang tài khoản thứ ba theo yêu cầu của người lạ, kể cả khi họ tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc viện lý do liên quan đến VNeID.

Không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc. Đồng thời, lưu giữ thông tin giao dịch, tin nhắn, số điện thoại liên quan; trình báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đe dọa hoặc cưỡng ép.