Trong bài diễn thuyết tại Đại học Harvard, Giáo sư Terence Tao đã thẳng thắn tuyên bố rằng giới toán học thế giới đang sống trong quá khứ nếu vẫn tin rằng có thể giữ nguyên các thước đo giá trị cũ để tồn tại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đồng thời kêu gọi toàn ngành phải chuyển mình từ nền Toán học 1.0 sang Toán học 2.0. Ông Terence Tao hiện là Giáo sư toán học tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA), chủ nhân Huy chương Fields danh giá và là một trong những nhà khoa học đi đầu thế giới trong chiến lược kết hợp trợ lý AI với phần mềm kiểm chứng định lý để cải tổ phương pháp nghiên cứu toán học.

Royce Hall tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), nơi Giáo sư Terence Tao giảng dạy. Ảnh minh họa: Beyond My Ken/Wikimedia Commons

Lời kêu gọi cải tổ triệt để từ vị giáo sư từng được mệnh danh là thần đồng toán học được đưa ra ngay giữa thời điểm các phòng thí nghiệm lớn như OpenAI và Anthropic liên tục tung ra những mô hình suy luận có khả năng tự giải quyết các bài toán lý thuyết phức tạp. Theo ông Terence Tao, sự đột phá của máy móc đang làm lung lay tận gốc rễ truyền thống nghiên cứu vốn tồn tại hàng trăm năm qua của con người.

Trong tài liệu trình chiếu trước các học giả tại Đại học Harvard, Giáo sư Terence Tao nhấn mạnh rằng việc tự tay giải các bài toán khó không nên tiếp tục được xem là ngôi sao Bắc Đẩu dẫn đường của nghiên cứu toán học nữa. Khi các hệ thống AI đã có thể xử lý những giả thuyết dày đặc các bước tính toán một cách hiệu quả hơn hẳn bộ não sinh học, việc các nhà toán học cố sống cố chết bám trụ vào cuộc đua giải đề tay đôi với máy móc là một sự lựa chọn vô nghĩa.

Thậm chí, ông Terence Tao còn khẳng định việc tiếp tục tối ưu hóa một cách mù quáng kỹ năng giải bài tập đơn thuần hiện nay đang trực tiếp gây hại cho sự phát triển lâu dài của ngành toán. Ở kỷ nguyên Toán học 2.0 mà ông đề xuất, các nhà toán học con người cần nhường phần tính toán nặng nhọc và dò tìm lời giải kỹ thuật cho AI, để tập trung toàn bộ trí lực vào những mảng mà con người vượt trội hơn hẳn như đặt ra câu hỏi nghiên cứu mới, giải thích trực quan bản chất của định lý và chỉ huy sự phối hợp giữa các công cụ máy tính.

Nguồn: Business Insider