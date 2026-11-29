Thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng dịch vụ thư bảo đảm đã bị xâm phạm trong một cuộc tấn công mạng nhằm vào dịch vụ bưu chính trực tuyến của Bưu chính Hàn Quốc (Korea Post), sử dụng các địa chỉ IP ở nước ngoài.

Một bưu điện ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. (Ảnh: Bưu điện Hàn Quốc qua Koreaherald)

Korea Post cho biết, đã xác nhận thông tin cá nhân và hồ sơ gửi thư của khách hàng bị xâm phạm trong vụ tấn công mạng. Cơ quan này vẫn đang xác định phạm vi đầy đủ của sự cố rò rỉ dữ liệu.

Theo Korea Post, tin tặc đã xâm nhập một tính năng trên nền tảng di động của cơ quan này, cho phép người nhận thay đổi địa điểm giao thư. Qua đó, chúng truy cập được tên, địa chỉ và số điện thoại của những khách hàng có thư bảo đảm đang trong quá trình vận chuyển từ ngày 17/11 đến 24/11.

Tính năng này cho phép người nhận nhận thông báo giao thư qua tin nhắn văn bản và chỉ định địa điểm mà họ muốn nhận thư.

Kết quả phân tích dữ liệu chỉ trong một ngày thuộc khoảng thời gian bị ảnh hưởng cho thấy thông tin của 113.855 khách hàng, bao gồm cả khách hàng doanh nghiệp, đã bị xâm phạm.

Korea Post cho biết sẽ thông báo riêng tới từng khách hàng bị ảnh hưởng ngay khi xác định được phạm vi vụ rò rỉ dữ liệu, nhằm ngăn chặn những thiệt hại tiếp theo.