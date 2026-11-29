Microsoft chưa công bố thời điểm ra mắt Windows 12. Trong cuộc phỏng vấn với Axios tại hội nghị Ignite, Pavan Davuluri, lãnh đạo phụ trách Windows và thiết bị của Microsoft, cho biết ưu tiên hiện tại là cải thiện chất lượng, hiệu năng và độ tin cậy của Windows 11.

Theo Davuluri, Microsoft cũng cần xây dựng nền tảng cho những ứng dụng AI trong tương lai, đồng thời chứng minh các khả năng đó thực sự hữu ích. Chỉ khi làm được điều này, hãng mới có thể "earn permission", có thể hiểu là giành được sự tin tưởng và đón nhận của người dùng để tiến tới bước tiếp theo.

Pavan Davuluri, lãnh đạo phụ trách Windows và thiết bị của Microsoft, cho biết hãng đang ưu tiên cải thiện Windows 11 và chứng minh giá trị của AI trước khi bước sang chương tiếp theo. Ảnh: Microsoft.

Sau phản ứng với Copilot, Microsoft cần thuyết phục người dùng bằng trải nghiệm

Phát biểu của Davuluri xuất hiện sau một giai đoạn Microsoft gặp nhiều phản ứng vì đưa AI vào Windows 11. Copilot liên tục xuất hiện trong các ứng dụng quen thuộc, trong khi người dùng vẫn phàn nàn về lỗi cập nhật, mức sử dụng tài nguyên và những bất tiện trong thao tác hằng ngày.

Tháng 11/2025, khi Davuluri mô tả Windows đang phát triển thành một hệ điều hành có tác nhân AI, bài đăng nhận nhiều bình luận phản đối đến mức ông khóa phần trả lời. Sự việc cho thấy khoảng cách giữa tham vọng AI của Microsoft và những cải thiện mà một bộ phận người dùng thực sự mong muốn.

Đến tháng 3/2026, Microsoft công bố kế hoạch nâng chất lượng Windows 11, trong đó có giảm những vị trí tích hợp Copilot trong Snipping Tool, Photos, Widgets và Notepad. Hãng cũng cam kết cải thiện trải nghiệm cập nhật, hiệu năng và các thành phần cơ bản của hệ điều hành.

Sau những phản ứng với Copilot trên Windows 11, Microsoft cần chứng minh các tính năng AI mang lại lợi ích thiết thực cho người dùng. Ảnh: Microsoft.

Một số thay đổi đã đến tay người dùng, như khả năng chuyển Taskbar sang cạnh trên hoặc hai bên màn hình. Microsoft còn tối ưu bộ nhớ cho máy 8GB RAM, điều chỉnh cơ chế nén để giữ thêm tối đa 2GB dữ liệu đang sử dụng trong RAM, hạn chế việc phải chuyển sang ổ lưu trữ chậm hơn.

Tại Ignite, hãng cho biết Microsoft 365 đã giảm khoảng 360MB bộ nhớ sử dụng, còn Defender, OneDrive và Purview tiết kiệm tổng cộng hơn 500MB. Những cải tiến này có ý nghĩa rõ rệt với laptop ít RAM, đặc biệt khi giá bộ nhớ tăng khiến việc nâng cấp phần cứng trở nên tốn kém hơn.

Windows 12 vẫn chưa có lịch, AI vẫn nằm trong kế hoạch

Việc tập trung sửa Windows 11 không đồng nghĩa Microsoft từ bỏ tham vọng AI. Davuluri vẫn kỳ vọng các mô hình chạy trực tiếp trên PC, với quy mô khoảng 10-20 tỷ tham số, sẽ mang đến những tính năng mạnh hơn cho người dùng.

Tuy nhiên, phát biểu tại Ignite chưa xác nhận Windows 12 đang được phát triển hay khi nào sản phẩm có thể xuất hiện. Microsoft cũng chưa công bố tên gọi cho phiên bản Windows tiếp theo.

Bob O'Donnell, nhà phân tích trưởng tại Technalysis Research, nhận định với Axios rằng các tính năng mới cần hoạt động ổn định và an toàn, nhưng ngành công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn đạt đến mức đó. Ông cũng lưu ý doanh nghiệp vừa chuyển từ Windows 10 sẽ khó hào hứng với một đợt nâng cấp lớn nữa.

Với Microsoft, thách thức lúc này là khiến những thay đổi trên Windows mang lại lợi ích đủ rõ để người dùng muốn sử dụng. Trước khi có thể thuyết phục họ đón nhận Windows 12, hãng cần tiếp tục chứng minh rằng Windows 11 đang trở nên nhanh hơn, ổn định hơn và dễ dùng hơn ngay trên chiếc máy họ đang có.