Theo dữ liệu từ báo cáo theo dõi triển vọng thị trường điện thoại thông minh toàn cầu (Smartphone Market Outlook Tracker) vừa được hãng nghiên cứu Counterpoint Research công bố, ngành công nghiệp di động thế giới đang bước vào chu kỳ suy giảm kéo dài chưa từng thấy khi tổng lượng máy xuất xưởng dự kiến sụt giảm 14% trong năm 2026 và tiếp tục rơi thêm 6% trong suốt năm 2027. Riêng trong quý 3 vừa qua, hai tổ chức thống kê IDC và Omdia ước tính doanh số điện thoại toàn cầu đã bốc hơi từ 20% đến 22% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu một mùa mua sắm cuối năm vô cùng ảm đạm.

Nguyên nhân cốt lõi bóp nghẹt thị trường điện thoại nằm ở việc các nhà sản xuất bán dẫn dồn toàn bộ công suất nhà máy sang đúc bộ nhớ biên lợi nhuận cao cho các trung tâm dữ liệu và máy chủ trí tuệ nhân tạo. Sự dịch chuyển này đã tạo ra cơn khan hiếm trầm trọng đối với dòng chip nhớ DRAM và chip lưu trữ NAND flash thông thường, đẩy chi phí bộ nhớ tăng vọt khoảng 350% chỉ sau một năm. Đáng chú ý, đối với các dòng điện thoại phổ thông có giá bán dưới 400 USD (khoảng 10,1 triệu đồng), riêng chi phí mua chip nhớ hiện đã phình to chiếm tới gần 60% tổng giá thành toàn bộ linh kiện cấu thành nên chiếc máy.

Bà Emily Herbert và ông Yang Wang - hai chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research - chỉ ra rằng ở phân khúc điện thoại Android giá rẻ và tầm trung, các nhà sản xuất gần như không còn biên lợi nhuận để tự gánh mức giá linh kiện tăng gấp nhiều lần, buộc họ phải tăng giá bán lẻ, cắt giảm dung lượng bộ nhớ hoặc ngừng sản xuất hẳn các mẫu máy bình dân. Trái lại, ở phân khúc siêu cao cấp, Apple lại nâng thị phần từ 50% lên 57% nhờ dải sản phẩm iPhone có biên lợi nhuận dày, bao gồm cả mẫu điện thoại màn hình gập iPhone Duo có giá tới 1.999 USD (khoảng 50,7 triệu đồng).

iPhone Air cùng Galaxy Z Fold 8 và Pixel 11 Pro Fold. Ảnh: Kerry Wan/CNET

Dự báo về lộ trình phục hồi trong dài hạn, các chuyên gia của Counterpoint Research cho rằng thị trường điện thoại thông minh thế giới phải chờ tới năm 2028 mới có thể chứng kiến mức tăng trưởng dương khoảng 6% trở lại khi các nhà máy bộ nhớ mới đi vào hoạt động và giải tỏa một phần cơn khát linh kiện. Tuy nhiên, do một bộ phận lớn nhu cầu ở phân khúc giá rẻ đã bị triệt tiêu vĩnh viễn và người tiêu dùng chuyển sang mua máy cũ tân trang, tổng lượng điện thoại bán ra vào năm 2028 được dự báo vẫn thấp hơn khoảng 14% so với mức đỉnh của năm 2025 và chưa thể phục hồi hoàn toàn trước năm 2030.

Nguồn: CNET, The Register