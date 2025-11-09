Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 20 bộ ngành soạn cơ chế đặc thù cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

09-11-2025 - 13:51 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định thành lập tổ soạn thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nhằm tạo hành lang pháp lý cho siêu dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Tổ soạn thảo gồm hơn 20 thành viên là lãnh đạo, đại diện của nhiều bộ, ngành Trung ương. Bộ trưởng Trần Hồng Minh giữ vai trò Tổ trưởng, các Tổ phó là lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

Hơn 20 bộ ngành soạn cơ chế đặc thù cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã thành lập tổ soạn thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh minh họa: BXD.

Theo quyết định, tổ có nhiệm vụ xây dựng, góp ý, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, đồng thời chuẩn bị nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Các thành viên Tổ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan, đồng thời báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - người trực tiếp chỉ đạo quá trình soạn thảo.

Tại Thông báo số 601 ngày 5/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Xây dựng chủ trì thành lập tổ soạn thảo (hoặc tổ công tác) do bộ trưởng làm tổ trưởng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là dự án có quy mô đặc biệt lớn , yêu cầu cao về năng lực tài chính, công nghệ, quản trị và an toàn vận hành. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, nên việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế là hết sức cần thiết.

Trước đó, sau khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, một số nhà đầu tư tư nhân đã bày tỏ mong muốn tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam theo hình thức đầu tư - kinh doanh.

Các doanh nghiệp kiến nghị áp dụng cơ chế vượt trội, ngoài 19 chính sách đặc thù hiện hành mà Quốc hội đã phê duyệt. Một số đề xuất đáng chú ý gồm: Nhà nước cho vay hoặc bảo lãnh vay tối đa 80% tổng mức đầu tư (không tính chi phí giải phóng mặt bằng), lãi suất 0% trong 30 năm; miễn thuế nhập khẩu và thuế thu nhập doanh nghiệp; không tính tổng dư nợ cấp tín dụng của dự án vào hạn mức tín dụng chung của các tổ chức tín dụng.

Theo Nghị quyết số 172/2024, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được định hướng đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,7 triệu tỷ đồng , tương đương 67,34 tỷ USD. Quốc hội đặt mục tiêu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong năm 2025 và hoàn thành cơ bản vào năm 2035.

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Số liệu nổi bật tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10: Thành lập 266 nghìn doanh nghiệp, giải ngân 491 nghìn tỷ đồng, GDP quý 4 phải tăng trên 8,4%

Số liệu nổi bật tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10: Thành lập 266 nghìn doanh nghiệp, giải ngân 491 nghìn tỷ đồng, GDP quý 4 phải tăng trên 8,4% Nổi bật

Siêu dự án 16 tỷ USD của Việt Nam chốt ngày trọng đại, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra

Siêu dự án 16 tỷ USD của Việt Nam chốt ngày trọng đại, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra Nổi bật

TỔNG THUẬT: Khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền

TỔNG THUẬT: Khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền

13:00 , 09/11/2025
"Điểm danh" các dự án cao tốc sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025

"Điểm danh" các dự án cao tốc sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025

11:30 , 09/11/2025
Thu nhập 100 triệu/tháng bị đánh thuế 35%: Cách tính thuế thực sự khiến nhiều người ngỡ ngàng

Thu nhập 100 triệu/tháng bị đánh thuế 35%: Cách tính thuế thực sự khiến nhiều người ngỡ ngàng

11:00 , 09/11/2025
Gần 200 mũi thi công, hơn 1.600 công nhân và 1.400 máy móc đẩy nhanh tiến độ, quyết hoàn thành cao tốc 105km theo chỉ đạo của Thủ tướng

Gần 200 mũi thi công, hơn 1.600 công nhân và 1.400 máy móc đẩy nhanh tiến độ, quyết hoàn thành cao tốc 105km theo chỉ đạo của Thủ tướng

10:30 , 09/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên