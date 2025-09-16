Hơn 2.000 người đổ về TP.HCM trong đêm, tạo nên cảnh tượng chưa từng có ở Miss Grand Vietnam

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra tối 14/9 tại khách sạn Lachateau, TPHCM, với kết quả cao nhất thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk. Các danh hiệu Á hậu cũng đã được trao cho những cô gái xuất sắc gồm Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Ngân, Á hậu 2 Lê Thị Thu Trà, Á hậu 3 Đinh Y Quyên và Á hậu 4 La Ngọc Phương Anh.

2.000 khán giả lấp đầy khán đài

Sau mùa giải diễn ra tại Phan Thiết, Miss Grand trở lại tổ chức ở TPHCM. Lần này, ban tổ chức không thể tổ chức ở Nhà thi đấu Phú Thọ do địa điểm sân khấu đang sửa chữa. Hai đêm diễn National Costume và đêm chung kết tổ chức ở khuôn viên khách sạn Lachateau, khách sạn phong cách cổ điển lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

Trước thềm diễn ra hai đêm thi quan trọng là National Costume và chung kết, đã xuất hiện thông tin “Miss Grand Vietnam tổ chức ở bãi giữ xe”. Song, điều này không đúng sự thật. Thực tế là sân khấu được thiết kế trên khuôn viên có diện tích hàng nghìn mét vuông của khách sạn phong cách cổ điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

Từ khoảng 17h, hàng nghìn người đổ về khách sạn Lachateau. Đầu giờ diễn, đội ngũ bảo vệ buộc đóng cổng lâu đài, do lượng người đổ về ngày càng tăng và quá tải. Việc hàng trăm người đu rào, muốn vào bên trong xem chung kết Miss Grand Vietnam tạo cảnh tượng chưa từng có ở cuộc thi sắc đẹp từng tổ chức ở Việt Nam.

Suốt đêm chung kết, hàng nghìn khán giả liên tục hò reo, la hét, cổ vũ gọi tên thí sinh từ màn đồng diễn, hô tên tỉnh thành, trình diễn bikini và trang phục dạ hội cho đến khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi và các Á hậu. Nhiệt lượng khán đài và tiếng cổ vũ kéo dài suốt nhiều giờ khiến bầu không khí nóng hơn bất kỳ mùa giải nào trước đây.

Đây cũng là lần đầu chung kết Miss Grand Vietnam thiếu vắng ca sĩ hạng A, nhưng điều đó không làm giảm sức hút của chương trình. Toàn bộ nghệ sĩ biểu diễn ở đêm chung kết là ca sĩ, hoa hậu và á hậu bước ra từ cuộc thi do Sen Vàng tổ chức.

Từ âm thanh, ánh sáng đến từng khối cảnh, ê-kíp của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã biến khuôn viên hàng nghìn mét vuông của tòa lâu đài thành một sân khấu sống động, đậm tính trình diễn nhưng vẫn hài hòa, khai thác trọn vẹn lợi thế ngoài trời.

Phần hô tên và khoảnh khắc trao vương miện chưa từng có trong lịch sử sắc đẹp Việt Nam

Nhắc đến Miss Grand Vietnam không thể bỏ qua “đặc sản hô tên” làm nên thương hiệu cuộc thi. Nếu ở mùa đầu, phần thi gây tranh luận, bị chê lố, thì phần hô tên của Miss Grand Vietnam 2025 bùng nổ với những phần màn hô tên sáng tạo, đầy chất thơ.

35 thí sinh thi nhau hát, đọc thơ, thậm chí đưa hơi thở cải lương để kể câu chuyện về quê hương, mang thông điệp văn hóa rõ nét mà không phô trương. Một số câu thơ, câu vè ấn tượng được đưa vào phần hô tên như “Ngày đó Ninh Thuận quê em, ngày nay sáp nhập, quê em Khánh Hòa”, “Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái của Bến Tre”, “Thái Bình, Hưng Yên một nhà, đồng lòng, đồng sức, chan hòa yêu thương” “Bình Thuận cát trắng nắng vàng, sáp nhập Lâm Đồng thêm ngàn hương hoa”...

Tân hoa hậu Yến Nhi cũng có phần hô tên ấn tượng, nói về việc đổi mới của quê hương như: "Biển dài nối non cao, Phú Yên, Đắk Lắk một lòng Việt Nam”.

Phần hô tên gắn với tên tỉnh thành, sự đổi mới trong cách gọi tên tỉnh thành, sáng tạo dựa trên câu thơ, văn vẻ… hấp dẫn đến nỗi khán giả khó rời mắt. Người xem liên tục hò hét, vỗ tay cổ vũ và gọi vang tên gọi thí sinh, hòa cùng tiếng hô vang của thí sinh tạo cảnh tượng hoành tráng. Bên dưới khán đài, fan sắc đẹp liên tục giơ cao băng rôn, bảng tên cổ vũ thí sinh.

Đặc biệt, màn công bố Top 2 chung cuộc khiến khán giả thích thú vì hình thức mới lạ, khác hẳn những đêm chung kết mà ê-kíp tổ chức từ trước đến nay. Thay vì nắm tay đọc tên như thường lệ, Top 2 mở hộp để tự nhận vương miện - một cách tôn vinh cảm xúc lần đầu có tại Việt Nam. Màn trao vương miện “có một không hai” của Miss Grand Vietnam khiến khán giả bàn luận nhiều, liên tục dành lời khen cho màn trao vương miện “khui secret” đột phá.

Ở cuối đêm chung kết, hình ảnh 30 thí sinh còn lại lên chúc mừng cho Á hậu Yến Nhi cùng 4 á hậu được tôn vinh bằng màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài suốt 10 phút. Khoảnh khắc Top 5 đứng giữa lâu đài Lachateau khi pháo hoa rực rỡ suốt 10 phút đã trở thành điểm nhấn tạo cảnh tượng đẹp mắt, khép lại hành trình rực rỡ của Miss Grand Vietnam năm nay.

Một mùa giải đầy khó khăn nhưng cuối cùng đã vượt mong đợi

Điều thành công hơn cả mong đợi là thời tiết chiều lòng người. TPHCM những ngày cận chung kết Miss Grand Vietnam 2025 liên tục mưa lớn, khiến nhiều khán giả lo lắng cho sân khấu ngoài trời.

Tình hình thời tiết khiến ban tổ chức đứng ngồi không yên cả tuần trước hai đêm diễn quan trọng ngoài trời. Đêm tổng duyệt National Costume, mưa lớn cả ngày đêm, khiến đêm tổng duyệt không thể diễn ra như kế hoạch.

Ngay cả đêm National Costume ngày 11/9, mưa tầm tã kéo dài đến 20h, tưởng chừng đêm thi buộc phải hoãn lại, không thể tổ chức. Tận đến gần 20h30, chương trình mới có thể bắt đầu, nhưng trời vẫn mưa nhỏ. Ban tổ chức liên tục vệ sinh sàn để đảm bảo thí sinh trình diễn trơn tru, không vấp ngã. Ban tổ chức lo lắng tình hình mưa lớn kéo dài đến đêm chung kết, làm lỡ kế hoạch mang đến mùa Miss Grand Vietnam hoành tráng.

Thế nhưng đúng đêm 14/9, thời tiết bất ngờ quang đãng, trời trong, gió nhẹ, nhiệt độ dễ chịu. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam gọi đây là “món quà của thiên nhiên”, giúp toàn bộ chương trình diễn ra trọn vẹn. Nhờ “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”, từng màn đồng diễn, bắn pháo hoa và khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi hiện lên rực rỡ, tạo nên bức tranh lung linh hiếm có cho một sự kiện nhan sắc ngoài trời quy mô quốc gia.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ thêm, bên cạnh loạt chi tiết sáng tạo như màn hô tên mới lạ, cách trao vương miện độc đáo hay sân khấu ngoài trời lần đầu tiên, Miss Grand Vietnam 2025 vẫn kiên định với giá trị cốt lõi mà cuộc thi đã gây dựng.

“Chúng tôi đổi mới để khán giả luôn bất ngờ, nhưng không bao giờ bỏ quên bản sắc của Miss Grand Vietnam - đó là sự chỉn chu, tính nghệ thuật và thông điệp hòa bình” ông nói.

Theo đạo diễn, từng khâu dàn dựng - từ âm nhạc, ánh sáng, đường catwalk cho đến tiết mục truyền thống đều nhằm giữ gìn tinh thần lễ hội văn hóa, đồng thời nâng tầm cuộc thi lên chuẩn quốc tế. Chính sự cân bằng giữa đổi mới và truyền thống ấy đã tạo nên một mùa Miss Grand Vietnam “vừa hoành tráng, vừa đậm bản sắc”, đúng như ông mô tả.