Đây là điều Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 không làm được, nguyên nhân liên quan đến Thuỳ Tiên

15-09-2025 - 17:20 PM

Hoa hậu Thuỳ Tiên đã có liên tục bị nhắc tên sau màn đăng quang của nàng hậu sinh năm 2004.

Nguyễn Thị Yến Nhi được gọi tên vào vị trí người kế nhiệm Hoa hậu Quế Anh ở Miss Grand Vietnam. Đây là kết quả khiến nhiều người tranh cãi nhưng cũng được một bộ phận cư dân mạng ghi nhận. Trong đêm đăng quang của Tân Miss Grand Vietnam, ngoài hình ảnh lúc đội vương miện và chụp ảnh cùng 4 Á hậu thì một trong những khoảnh khắc được khán giả mong chờ nhất chính là màn trao vương miện đầy tính biểu tượng của các Hoa hậu Hoà bình Việt Nam qua các thời kỳ. 

Từ năm 2022, Hoa hậu Thuỳ Tiên trực tiếp trao vương miện cho Đoàn Thiên Ân. Đến 2023, cô cùng Thiên Ân đồng hành trong khoảnh khắc đăng quang của Lê Hoàng Phương. Rồi năm 2024, Thùy Tiên, Thiên Ân, Hoàng Phương cùng nhau trao vương miện cho Quế Anh, những màn xuất hiện này không chỉ mang tính truyền thống mà còn khắc họa sự tiếp nối, tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ Miss Grand Vietnam. Và hầu hết ở các bức ảnh, Hoa hậu Thuỳ Tiên đều là người xếp ở vị trí cao nhất để "truyền vía". 

Tuy nhiên, khoảnh khắc này đã không được tái hiện trong Chung kết Miss Grand Vietnam vì hoa hậu Thuỳ Tiên đang dính vào bê bối lớn nhất sự nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc khán giả không được chứng kiến hình ảnh quen thuộc, nơi những chiếc vương miện được truyền qua nhiều thế hệ, tạo thành dấu ấn mang tính "signature" của cuộc thi.

Đây là điều Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 không làm được, nguyên nhân liên quan đến Thuỳ Tiên- Ảnh 1.

Từ năm 2022, các nàng hậu của Hoa hậu Hoà bình Việt Nam đều có khoảnh khắc chuyển giao đặc biệt ý nghĩa như thế này

Đây là điều Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 không làm được, nguyên nhân liên quan đến Thuỳ Tiên- Ảnh 2.

Năm nay, Quế Anh trao vương miện lại cho mỹ nhân sinh năm 2004 - Nguyễn Thị Yến Nhi

Đây là điều Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 không làm được, nguyên nhân liên quan đến Thuỳ Tiên- Ảnh 3.

Khung ảnh giờ chỉ còn người vừa kết thúc nhiệm kỳ và Tân Hoa hậu

Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã bị bắt tạm giam gần 4 tháng. Mới đây nhất, theo thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án Lừa dối khách hàng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát Nhân dân tối cao để đề nghị truy tố đối với 5 bị can theo đúng quy định và trình tự Pháp luật. Trong đó, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Hoa hậu Thuỳ Tiên biết kết quả phiếu kiểm nghiệm hàm lượng chất sơ thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau nhưng vẫn "phóng đại" công dụng trên livestream. Đến tháng 3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỷ đồng. Sau khi thanh toán chi phí cho Công ty Asia Life, các bị can thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng. Hoa hậu Thuỳ Tiên được hưởng 30% lợi nhuận, tương ứng 30% cổ phần vốn góp.

Sau khi bị người tiêu dùng phản ánh sản phẩm không đúng quảng cáo, tính đến tháng 8/2025, Công ty Chị Em Rọt đã hoàn trả hơn 1,3 tỷ đồng đồng cho 3.798 khách hàng đã mua 9.692 hộp kẹo Kera. Theo báo Pháp luật TP.HCM, trong quá trình điều tra, Hoa hậu Thùy Tiên đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp 3,2 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả vụ Kẹo Kera.

Đây là điều Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 không làm được, nguyên nhân liên quan đến Thuỳ Tiên- Ảnh 4.

Hoa hậu Thuỳ Tiên đang bị tạm giam vì bê bối lớn nhất sự nghiệp

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, nhan sắc đời thường nổi bật

 

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

