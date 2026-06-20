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Hơn 20.000 người ở Hà Nội nguy cơ gián đoạn nhận lương hưu tháng 7

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đã lập giấy ủy quyền nhận thay trước ngày 1/7/2025 nhưng chưa làm lại thủ tục khẩn trương hoàn tất trước ngày 30/6, để bảo đảm việc chi trả không bị gián đoạn.

Theo BHXH TP. Hà Nội, thực hiện quy định của Luật BHXH số 41/2024/QH15, các văn bản ủy quyền nhận thay lương hưu , trợ cấp BHXH được lập trước ngày 1/7/2025 chỉ có giá trị đến hết ngày 30/6/2026. Luật mới quy định văn bản ủy quyền nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập, do đó người dân có nhu cầu tiếp tục ủy quyền phải thực hiện lập lại theo quy định.

Từ ngày 18/4 đến nay, BHXH TP. Hà Nội và BHXH các cơ sở đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, các chi nhánh, Bưu điện thành phố và các Bưu điện Trung tâm hỗ trợ người dân chứng thực chữ ký, lập lại giấy ủy quyền hoặc chuyển hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

Đến ngày 17/6, đã có gần 72.000 người hoàn tất việc lập lại giấy ủy quyền hoặc chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản chính chủ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 20.000 trường hợp chưa thực hiện.

Theo BHXH TP. Hà Nội, việc quy định thời hạn đối với giấy ủy quyền nhằm bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đúng người hưởng, hạn chế rủi ro phát sinh khi thông tin của người hưởng hoặc người được ủy quyền có thay đổi. Đồng thời, đây cũng là giải pháp tăng cường quản lý quỹ BHXH và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Hà Nội còn hơn 20.000 người chưa làm lại giấy ủy quyền nhận lương hưu.

Để bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng 7/2026 diễn ra đúng quy định, không bị gián đoạn, BHXH TP. Hà Nội đề nghị các trường hợp chưa lập lại giấy ủy quyền khẩn trương hoàn tất thủ tục trước ngày 30/6.

Đối với trường hợp tiếp tục ủy quyền, người hưởng cần nộp văn bản ủy quyền đã được chứng thực theo quy định của pháp luật, kèm văn bản đề nghị theo Mẫu số 14-HSB. Trường hợp chuyển sang nhận trực tiếp qua tài khoản cá nhân chính chủ cũng thực hiện lập văn bản đề nghị theo mẫu này.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH, thông qua dịch vụ bưu chính, các điểm tiếp nhận của Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc các Bưu điện Trung tâm. Người dân có nhu cầu chuyển hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân cũng có thể thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

BHXH Hà Nội khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân chính chủ nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện và minh bạch trong quá trình chi trả. Cơ quan này cũng lưu ý thời gian còn lại trước thời hạn 30/6 không còn nhiều, người dân nên chủ động hoàn tất thủ tục sớm để tránh quá tải tại các điểm tiếp nhận vào những ngày cuối tháng.

Theo Dương Hưng

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