Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 2.500 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong đêm 18/10, nhiều nhất tại Bắc Ninh

19-10-2025 - 14:01 PM | Sống

Hơn 2.500 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong đêm 18/10, nhiều nhất tại Bắc Ninh

Trong khung giờ 19 - 22h ngày 18/10, CSGT toàn quốc phát hiện 2.523 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó Bắc Ninh ghi nhận số tài xế vi phạm cao nhất.

Sáng 19/10, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong đêm 18/10, lực cảnh CSGT tiếp tục kế hoạch xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên toàn quốc.

Trong khung giờ 19 - 22h, các tổ công tác trên toàn quốc kiểm soát 63.240 lái xe (1.860 xe khách, 3.128 xe tải, 16.051 xe con, 41.067 xe mô tô, 1.131 xe thô sơ). Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 2.523 trường hợp vi phạm (2 xe khách, 10 xe tải, 82 xe con, 2.041 xe mô tô, 28 xe thô sơ).

Trong đó, địa phương phát hiện vi phạm nhiều là: Bắc Ninh (259 trường hợp), Hải Phòng (207 trường hợp), Phú Thọ (198 trường hợp), An Giang (187 trường hợp), Lào Cai (179 trường hợp), Thái Nguyên (174 trường hợp)…

Hơn 2.500 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong đêm 18/10, nhiều nhất tại Bắc Ninh- Ảnh 1.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với tài xế xe máy.

Tính chung trong ngày đầu cao điểm, CSGT đã kiểm soát 111.542 lái xe (3.663 xe khách, 6.675 xe tải, 26.348 xe con, 72.879 xe mô tô, 1.974 xe thô sơ). Qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 3.829 trường hợp vi phạm (4 xe khách, 18 xe tải, 147 xe con, 3.615 xe mô tô, 45 xe thô sơ).

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đánh giá kết quả này phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn khi lái xe.

“Tại các thành phố lớn có kết quả xử lý cao, nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn”, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đánh giá.

Gần 4.000 trường hợp lái xe có nồng độ cồn bị phát hiện trong ngày 18/10 được nhận định là con số đáng báo động. Cục CSGT cho biết, việc kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, ngay cả trong những ngày nghỉ, Tết. Mục tiêu đặt ra là thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Công an xác minh cháu bé bị người đàn ông tát tại quán cà phê

Theo MINH TUỆ/VTC News

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phụ huynh Hà Nội mê mẩn trước 1 trường Mầm non công lập mới: Vừa khánh thành được vài tháng, to đẹp như resort hạng sang!

Phụ huynh Hà Nội mê mẩn trước 1 trường Mầm non công lập mới: Vừa khánh thành được vài tháng, to đẹp như resort hạng sang! Nổi bật

Cùng làm 1 dự án nhưng chỉ được thưởng 3 triệu đồng, đồng nghiệp nhận 300 triệu đồng, cô gái bỏ việc ngay: "Tôi chỉ thông báo chứ không phải thương lượng"

Cùng làm 1 dự án nhưng chỉ được thưởng 3 triệu đồng, đồng nghiệp nhận 300 triệu đồng, cô gái bỏ việc ngay: "Tôi chỉ thông báo chứ không phải thương lượng" Nổi bật

Giải mã cơn sốt 'lấy cây kim may đồ'

Giải mã cơn sốt 'lấy cây kim may đồ'

13:57 , 19/10/2025
Nam sinh chỉ thiếu 2 điểm là đỗ đại học top 1 cả nước, mẹ yêu cầu phúc khảo, 11 chữ con ghi trên bài thi khiến bà điếng người

Nam sinh chỉ thiếu 2 điểm là đỗ đại học top 1 cả nước, mẹ yêu cầu phúc khảo, 11 chữ con ghi trên bài thi khiến bà điếng người

13:35 , 19/10/2025
Đừng để “tiết kiệm” thành cạm bẫy tuổi già: 4 sai lầm khiến nhiều người mất cả tiền lẫn hạnh phúc sau khi nghỉ hưu

Đừng để “tiết kiệm” thành cạm bẫy tuổi già: 4 sai lầm khiến nhiều người mất cả tiền lẫn hạnh phúc sau khi nghỉ hưu

12:37 , 19/10/2025
80 tuổi nợ 70 tỷ, cụ bà làm duy nhất một việc để trả sạch

80 tuổi nợ 70 tỷ, cụ bà làm duy nhất một việc để trả sạch

11:58 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên