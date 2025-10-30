Hơn 3 năm sau biến cố lịch sử, FLC sắp bước vào kỳ đại hội quyết định vận mệnh: Liệu ông Trịnh Văn Quyết có xuất hiện?

Từ giai đoạn hoàng kim khi Tập đoàn FLC liên tục mở rộng dự án, đến thời điểm khủng hoảng pháp lý và những động thái tái cơ cấu hiện nay, hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết gắn liền với các kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của tập đoàn này ý. Mỗi lần ông xuất hiện, dù trên cương vị Chủ tịch, người điều hành hay trong các thông tin được nhắc lại sau khi vắng mặt, đều đi kèm những phát ngôn, quyết định và hệ quả sâu rộng đối với doanh nghiệp.

Trước năm 2022, các kỳ ĐHĐCĐ của FLC diễn ra trong không khí hứng khởi. Ông Trịnh Văn Quyết thường trực tiếp chủ trì và trình bày định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn, tập trung vào bất động sản nghỉ dưỡng, khu đô thị, sân golf và hàng không.

Ông nhiều lần nhấn mạnh chiến lược "mỗi tỉnh một quần thể FLC", đặt mục tiêu doanh thu nghìn tỷ và mở rộng quỹ đất lên hàng nghìn ha. Trong giai đoạn này, FLC liên tục công bố hàng loạt dự án mới tại Thanh Hóa, Quy Nhơn, Quảng Bình, Hạ Long... cùng kế hoạch tăng vốn, phát hành cổ phiếu và mở rộng hệ sinh thái. Những kỳ đại hội khi đó được xem là "sân khấu chiến lược" thể hiện tham vọng của nhà sáng lập.

Bước ngoặt xuất hiện đầu năm 2022, khi ông Quyết đã bán "chui" gần 75 triệu cổ phiếu FLC. Thông tin này đã gây phản ứng mạnh trên thị trường chứng khoán và nhanh chóng trở thành tâm điểm điều tra của cơ quan quản lý. Không lâu sau, ông bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Từ thời điểm đó, ông hoàn toàn vắng mặt tại các ĐHĐCĐ của FLC, và nội dung đại hội chuyển hướng từ bàn chiến lược sang tập trung giải quyết khủng hoảng quản trị, nhân sự và tài chính.

Các ĐHĐCĐ giai đoạn 2022–2024 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Ban lãnh đạo mới phải thay mặt ông Quyết giải trình trước cổ đông về tình hình pháp lý, tình hình tài chính và tiến trình tái cấu trúc. Các nghị quyết của đại hội chủ yếu xoay quanh việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cũng như thông qua phương án xử lý hậu quả các giao dịch trước đây. Báo cáo tài chính được trình bày ngắn gọn, tập trung vào bảo toàn vốn, xử lý nợ và tìm kiếm đối tác chiến lược để phục hồi hoạt động.

Dù không còn xuất hiện, nhiều quyết định trước đây của ông Trịnh Văn Quyết vẫn để lại dấu ấn sâu sắc. Từ các thương vụ M&A, dự án dở dang cho đến mô hình tổ chức, FLC vẫn đang kế thừa và xử lý những di sản pháp lý liên quan. Trong nhiều văn bản đại hội gần đây, ban lãnh đạo liên tục nhắc đến việc hoàn thiện hồ sơ dự án, phối hợp cơ quan chức năng khắc phục hậu quả và thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Từ giữa năm 2025, thị trường bắt đầu ghi nhận dấu hiệu FLC "tái khởi động". Vào đầu tháng 6/2025, Tập đoàn FLC đã tổ chức lễ Kick-Off ra quân dự án Hausman Premium Residences tại khu đô thị FLC Premier Parc, phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm cũ, Hà Nội). Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Tập đoàn FLC trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 4/2025, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) đã đồng ý cho FLC nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát cũ.

Một bước ngoặt khác là việc FLC tiếp quản lại Bamboo Airways, hãng hàng không từng được coi là "đứa con tinh thần" của ông Trịnh Văn Quyết. Tháng 9/2025, tại ĐHĐCĐ bất thường của Bamboo Airways, Chủ tịch HĐQT Lê Thái Sâm thừa nhận quá trình tái cấu trúc "không đạt kỳ vọng" và đề nghị FLC tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý, điều hành hãng bay.

Ngày 11/11/2025 tới, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại FLC Landmark Tower (Hà Nội). Sự kiện này được xem là bản lề trong quá trình tái cấu trúc, nơi doanh nghiệp dự kiến trình bày định hướng hoạt động toàn diện và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Dư luận và giới đầu tư đặc biệt quan tâm tới khả năng ông Trịnh Văn Quyết có thể xuất hiện hoặc phát đi thông điệp gián tiếp nào đó, trong bối cảnh một số nghĩa vụ pháp lý của ông đã được thực hiện theo hồ sơ công khai.

Nhìn lại hành trình gần một thập kỷ, các kỳ ĐHĐCĐ của FLC chính là tấm gương phản chiếu sự thăng trầm của tập đoàn này. Khi ông Trịnh Văn Quyết còn trên ghế Chủ tịch, đại hội là nơi công bố tầm nhìn và khát vọng mở rộng. Khi ông vắng mặt, đó lại là diễn đàn xử lý hậu quả, tái cơ cấu và tìm đường phục hồi.

Và ở thời điểm hiện nay, trong không khí chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường 2025, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là: liệu FLC có thể tái thiết hình ảnh và vận hành một cách minh bạch, chuyên nghiệp hơn, dù người sáng lập có trở lại hay không?

Những phát ngôn đáng nhớ của ông Trịnh Văn Quyết

Trên thương trường, ông Trịnh Văn Quyết từng để lại nhiều phát ngôn thể hiện rõ quan điểm về khởi nghiệp, lãnh đạo và tư duy kinh doanh của ông.

"Năm nay 47 tuổi, tôi đã buôn bán hơn 30 năm, mọi thứ cũng rất tuần tự đi lên, đương nhiên kinh doanh phải có sự may mắn, hợp thời cuộc. Và tôi chưa gặp "sóng gió" nào làm cho mất hết tiền bạc, mọi thứ vẫn hanh thông, bài bản".

"Với tôi, tiền là phải đầu tư, phải tiêu, phải luân chuyển, phải sản xuất kinh doanh, chứ giữ cả tỷ đô mà cứ cất ở đấy cũng chả để làm gì, coi như không có tiền".

"Tài sản của tôi có bao nhiêu không quan trọng bằng việc đó là những tài sản chính đáng".

"Hãy nhìn vào những việc tôi làm và gặp người thực việc thực chứ tin đồn thì nhiều lắm".

"Tôi đi lên gần như từ hai bàn tay trắng nhưng đó là kết quả của cả một quá trình lăn lộn với thương trường, một quá trình tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, tính toán làm ăn trong kinh doanh mà có".

"Mạo hiểm với người khác, nhưng với chúng tôi là cơ hội".

"Tôi là người nói nhiều và làm gấp nhiều lần nói".

"Tôi không biết và cũng không quan tâm mình giàu số 1 hay số 10".

"Tôi không phải doanh nhân nghìn tỷ, mà Tập đoàn FLC là doanh nghiệp nghìn tỷ thôi!"

"Tôi mất những tháng năm tuổi trẻ ít sôi nổi và yêu đương. Những năm tháng đó là để tích lũy kinh nghiệm kinh doanh".

"Theo tôi, kinh doanh giống như leo núi, và FLC vẫn chưa leo tới đỉnh, nên chúng tôi cần tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực khác để tạo ra lợi nhuận cho tập đoàn. Đây có lẽ là điều đương nhiên trong sự phát triển của mỗi công ty, tập đoàn lớn nhỏ trên thế giới".

"Trong kinh doanh, sự cẩn trọng không bao giờ thừa".

"Tôi quan niệm, dừng lại là thất bại. Khi mình thấy việc mà không làm tức là mình già cỗi rồi".

