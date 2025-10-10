Hơn 30 đại lý chiến lược ký kết phân phối dự án The Win City

Hơn 30 đại lý chiến lược là những đơn vị lớn, uy tín, đã từng phân phối nhiều dự án tại khu vực miền Nam, từ Đông sang Tây. Đây đều là những đối tác giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường, đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp truyền tải đúng giá trị cốt lõi của dự án đến tay khách hàng. Việc đồng hành cùng hệ thống đại lý chuyên nghiệp giúp Thắng Lợi Group thiết lập kênh phân phối rộng khắp Việt Nam, tiếp cận khách hàng trong nước, kiều bào và khách quốc tế, qua đó giới thiệu hơn 6.000 sản phẩm căn hộ quốc dân đến nhóm khách hàng có nhu cầu ở thật.

Lễ ký kết các đại lý chiến lược tiên phong được tổ chức tại Thắng Lợi Group Gallery – trung tâm trải nghiệm bất động sản của Tập đoàn Thắng Lợi, với tổng vốn đầu tư 3 triệu USD trên quy mô 3.000 m², vừa chính thức đi vào hoạt động. Theo đại diện Tập đoàn Thắng Lợi, Gallery toạ lạc ngay trong khuôn viên dự án The Win City, gồm nhiều hạng mục nổi bật như: Quảng trường Chiến Thắng với tháp biểu tượng cao 5m và hồ nước vô cực; sảnh lễ tân sang trọng với trần cao 7m, thiết kế tinh tế từ gỗ và lam kính. Đặc biệt, khu vực trải nghiệm dự án The Win City được đầu tư quy mô với đại sa bàn lớn đến 30 m², chuỗi nhà mẫu từ 1PN đến 3PN, kết hợp không gian Gỗ An Cường trưng bày vật liệu nội thất, mang đến giải pháp trọn gói kèm ưu đãi cho khách hàng. Trên tầng 2 và 3, Gallery bố trí không gian sự kiện sức chứa 300–500 khách, trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng và sa bàn, phục vụ hoạt động của chủ đầu tư và các đại lý chiến lược. Bên cạnh đó, khu co-working, quầy bar, nhà hàng và food court mang đến không gian gặp gỡ, tư vấn và trải nghiệm tiện ích trọn vẹn cho đối tác và khách hàng.

Thắng Lợi Group Gallery ra đời là nơi phục vụ ít nhất 10.000 sản phẩm, trong đó dự án The Win City được đưa vào giới thiệu đầu tiên với không gian trưng bày rất hoành tráng. Nơi kết nối Chủ đầu tư – Đại lý bán hàng – khách hàng minh bạch thông tin, trải nghiệm ngôi nhà tương lai một cách chân thực.

The Win City – Căn hộ quốc dân cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh

Khu đô thị Bình An Đức Hòa – The Win City là đại đô thị cao tầng phức hợp do Tập đoàn Thắng Lợi hợp tác phát triển cùng An Cường và Central, tọa lạc ngay mặt tiền Tỉnh lộ 10 (Trần Văn Giàu nối dài) – tuyến giao thông chiến lược kết nối cửa ngõ phía Tây với trung tâm TP.HCM và các đô thị lân cận. Dự án có quy mô 13,1 ha, cung cấp hơn 6.000 sản phẩm thuộc 3 phân khu: Victory Heights, Glory Sky và Prime Majestic bao gồm căn hộ cao tầng, shophouse, officetel, cùng chuỗi tiện ích 100+ "One Stop Living Hub" – Một điểm đến, đa trải nghiệm, mang đến không gian sống hiện đại, kết nối và đủ đầy.

The Win City – Căn hộ quốc dân ngay cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh, có giá trị cao hơn giá bán, phù hợp với nhiều gia đình.

The Win City được định vị là dòng "căn hộ quốc dân", hướng đến nhóm người mua ở thực, đặc biệt là người trẻ, gia đình mới và chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp và đô thị vệ tinh lân cận. Ông Dương Long Thành – Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thắng Lợi chia sẻ: "Thắng Lợi Group định vị mình là nhà sản xuất bất động sản chuyên nghiệp, mang đến những sản phẩm vừa vặn cho đông đảo gia đình trẻ, đáp ứng nhu cầu ở thực – để thế hệ trẻ có thể tự tin sở hữu ngôi nhà đầu tiên. Với The Win City – đại đô thị tại cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh do Thắng Lợi Group phát triển, đáp ứng nhu cầu thực và thị trường năng động, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ nhanh chóng được khách hàng đón nhận."

Tọa lạc tại vị trí chiến lược, The Win City rực sáng như viên minh châu giữa cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh, hội tụ 9 trục động lực phát triển gồm Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Tú nối dài, Tỉnh lộ 10, Vành đai 3, Vành đai 4, Cao tốc Bắc Nam phía Tây, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành & cảng quốc tế, khởi nguồn cho sức bật phồn vinh mới, mở ra chuẩn sống năng động, tiện nghi và bền vững cho thế hệ trẻ hôm nay.

Thắng Lợi Group Gallery

Thời gian hoạt động: 8h00 - 18h00 (Thứ Hai - Chủ Nhật)

Liên hệ ngay Thắng Lợi Group Gallery: 094 375 66 88