Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 3.000 người chạy cùng Phở Đệ Nhất, lan toả tinh hoa phở Việt

02-11-2025 - 18:08 PM | Thị trường

Lần đầu tiên, một sự kiện thể thao cộng đồng kết hợp tôn vinh văn hóa ẩm thực được tổ chức tại Hà Nội, khi Acecook Việt Nam đưa "phở" ra khỏi bàn ăn, trở thành biểu tượng gắn kết người Việt.

Hơn 3.000 người chạy cùng Phở Đệ Nhất, lan toả tinh hoa phở Việt- Ảnh 1.

Hơn 3.000 người đã cùng hòa nhịp trong sự kiện "Chạy cùng Phở Đệ Nhất – Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt", diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) trong hai ngày 1–2/11/2025. Sự kiện do Acecook Việt Nam tổ chức, đánh dấu lần đầu tiên một chương trình thể thao cộng đồng được kết hợp với việc tôn vinh di sản ẩm thực đặc trưng của dân tộc – phở Việt.

Ngay từ 5 giờ sáng ngày 2/11, hơn 1.500 vận động viên đã xuất phát tại các cự ly 5km và 10km quanh hồ Thiền Quang. Trên mỗi cung đường, tinh thần rèn luyện thể chất hòa quyện cùng niềm tự hào văn hóa, tạo nên một hành trình mang ý nghĩa vượt ra ngoài thể thao. Với thông điệp "Chạy khỏe – Ăn ngon – Tự hào Phở Việt", sự kiện được khởi xướng như lời khẳng định rằng phở không chỉ là món ăn, mà là di sản sống, là ký ức và bản sắc văn hóa trong tâm thức người Việt.

Hơn 3.000 người chạy cùng Phở Đệ Nhất, lan toả tinh hoa phở Việt- Ảnh 2.

Không chỉ khuyến khích lối sống năng động, "Chạy cùng Phở Đệ Nhất" còn được xem là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, đưa phở trở thành biểu tượng của tinh thần quốc gia. Sự kiện thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều độ tuổi: từ các gia đình, nhóm bạn trẻ đến những vận động viên chuyên và không chuyên. 

Đại sứ chương trình – NSND Xuân Bắc và ca sĩ SOOBIN Hoàng Sơn – mang đến hai sắc thái khác nhau cho cùng một hành trình: giữ gìn cội nguồn và hướng đến tương lai. Bên cạnh đó, màn biểu diễn sôi động của ca sĩ Trọng Hiếu đã khiến không khí tại Công viên Thống Nhất bùng nổ, lan tỏa năng lượng tích cực của thế hệ trẻ nhưng vẫn đậm chất Việt.

Song song với hoạt động chạy bộ, khu vực "Tinh hoa Phở Việt" trở thành điểm nhấn độc đáo khi tái hiện không gian văn hóa phở thông qua các hoạt động tương tác, trò chơi dân gian và góc check-in đậm chất Việt. Đặc biệt, những tô phở Đệ Nhất được phục vụ tại chỗ không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn, mà còn gợi lại hương vị quen thuộc của quê hương giữa không gian sự kiện.

Hơn 3.000 người chạy cùng Phở Đệ Nhất, lan toả tinh hoa phở Việt- Ảnh 3.

Đại diện Acecook Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi mong đây không chỉ là một ngày hội, mà là khởi đầu cho hành trình lan tỏa giá trị phở Việt, để mỗi người dân – đặc biệt là thế hệ trẻ – cảm thấy tự hào và có trách nhiệm gìn giữ di sản này."

Acecook Việt Nam cho biết doanh nghiệp kỳ vọng sẽ biến "Chạy cùng Phở Đệ Nhất" thành hoạt động thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào sống khỏe và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới, tiếp nối hành trình gìn giữ và lan tỏa niềm tự hào mang tên phở Việt.


Tiêu Dao

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loài cây gia vị quý của thế giới Việt Nam đang trồng bạt ngàn: Từ vỏ đến lá đều hái ra tiền, nước ta cùng Trung Quốc cạnh tranh ngôi vương của thế giới

Loài cây gia vị quý của thế giới Việt Nam đang trồng bạt ngàn: Từ vỏ đến lá đều hái ra tiền, nước ta cùng Trung Quốc cạnh tranh ngôi vương của thế giới Nổi bật

Nghịch lý iPhone 17: Rớt giá chưa từng có sau 1 tháng, riêng một phiên bản siêu hot vẫn bị săn lùng

Nghịch lý iPhone 17: Rớt giá chưa từng có sau 1 tháng, riêng một phiên bản siêu hot vẫn bị săn lùng Nổi bật

Chuyên gia review: "Không iPhone hay Samsung, tôi dùng mẫu điện thoại này 1 tuần mà chỉ phải sạc có 4 lần"

Chuyên gia review: "Không iPhone hay Samsung, tôi dùng mẫu điện thoại này 1 tuần mà chỉ phải sạc có 4 lần"

18:09 , 02/11/2025
Xe máy điện giá thấp nhất thị trường

Xe máy điện giá thấp nhất thị trường

16:57 , 02/11/2025
'Ông trùm' xe tải tại Việt Nam ra mắt xe điện giá hơn 400 triệu đồng: ngang cỡ Toyota Camry, đi Hà Nội-Quảng Trị chỉ trong 1 lần sạc

'Ông trùm' xe tải tại Việt Nam ra mắt xe điện giá hơn 400 triệu đồng: ngang cỡ Toyota Camry, đi Hà Nội-Quảng Trị chỉ trong 1 lần sạc

15:38 , 02/11/2025
Apple thu hơn 2.500 tỷ đồng trên sàn TMĐT trong quý III/2025

Apple thu hơn 2.500 tỷ đồng trên sàn TMĐT trong quý III/2025

15:18 , 02/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên