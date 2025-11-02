Hơn 3.000 người chạy cùng Phở Đệ Nhất, lan toả tinh hoa phở Việt

Hơn 3.000 người đã cùng hòa nhịp trong sự kiện "Chạy cùng Phở Đệ Nhất – Tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt", diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) trong hai ngày 1–2/11/2025. Sự kiện do Acecook Việt Nam tổ chức, đánh dấu lần đầu tiên một chương trình thể thao cộng đồng được kết hợp với việc tôn vinh di sản ẩm thực đặc trưng của dân tộc – phở Việt.

Ngay từ 5 giờ sáng ngày 2/11, hơn 1.500 vận động viên đã xuất phát tại các cự ly 5km và 10km quanh hồ Thiền Quang. Trên mỗi cung đường, tinh thần rèn luyện thể chất hòa quyện cùng niềm tự hào văn hóa, tạo nên một hành trình mang ý nghĩa vượt ra ngoài thể thao. Với thông điệp "Chạy khỏe – Ăn ngon – Tự hào Phở Việt", sự kiện được khởi xướng như lời khẳng định rằng phở không chỉ là món ăn, mà là di sản sống, là ký ức và bản sắc văn hóa trong tâm thức người Việt.

Không chỉ khuyến khích lối sống năng động, "Chạy cùng Phở Đệ Nhất" còn được xem là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, đưa phở trở thành biểu tượng của tinh thần quốc gia. Sự kiện thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều độ tuổi: từ các gia đình, nhóm bạn trẻ đến những vận động viên chuyên và không chuyên.

Đại sứ chương trình – NSND Xuân Bắc và ca sĩ SOOBIN Hoàng Sơn – mang đến hai sắc thái khác nhau cho cùng một hành trình: giữ gìn cội nguồn và hướng đến tương lai. Bên cạnh đó, màn biểu diễn sôi động của ca sĩ Trọng Hiếu đã khiến không khí tại Công viên Thống Nhất bùng nổ, lan tỏa năng lượng tích cực của thế hệ trẻ nhưng vẫn đậm chất Việt.

Song song với hoạt động chạy bộ, khu vực "Tinh hoa Phở Việt" trở thành điểm nhấn độc đáo khi tái hiện không gian văn hóa phở thông qua các hoạt động tương tác, trò chơi dân gian và góc check-in đậm chất Việt. Đặc biệt, những tô phở Đệ Nhất được phục vụ tại chỗ không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn, mà còn gợi lại hương vị quen thuộc của quê hương giữa không gian sự kiện.

Đại diện Acecook Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi mong đây không chỉ là một ngày hội, mà là khởi đầu cho hành trình lan tỏa giá trị phở Việt, để mỗi người dân – đặc biệt là thế hệ trẻ – cảm thấy tự hào và có trách nhiệm gìn giữ di sản này."

Acecook Việt Nam cho biết doanh nghiệp kỳ vọng sẽ biến "Chạy cùng Phở Đệ Nhất" thành hoạt động thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào sống khỏe và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới, tiếp nối hành trình gìn giữ và lan tỏa niềm tự hào mang tên phở Việt.



