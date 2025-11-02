Hơn 4,1 triệu tỷ đồng được "bơm" vào bất động sản, Bộ Xây dựng đề nghị hướng tín dụng vào dự án nhà ở có giá phù hợp

Theo báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng, tính đến 31/8/2025, dư nợ tín dụng bất động sản khoảng 4,1 triệu tỷ đồng. Trong đó dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,81 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối tháng 5.

Trong đó, dư nợ tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở đạt 614.737 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với các dự án văn phòng cho thuê đạt 61.946 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 114.274 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng đối với các dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng đạt 62.487 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với các dự án nhà hàng, khách sạn đạt 64.560 tỷ đồng.

Ngoài ra, dư nợ tín dụng đối với cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để bán, cho thuê đạt 130.642 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với cho vay mua quyền sử dụng đất đạt 190.113 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với đầu tư kinh doanh bất động sản khác đạt 584.553 tỷ đồng.

“Số liệu cho thấy thị trường bất động sản hiện đang nhận được sự hỗ trợ tín dụng hơn so với thời điểm cuối năm 2024. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững, vẫn cần tiếp tục tăng cường kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn nhằm duy trì sự ổn định của thị trường”, Bộ Xây dựng nêu rõ.

Bộ này cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước, chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng đối với các chủ đầu tư, người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân…

Bộ cũng đề nghị, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thúc đẩy nhanh giải ngân chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo hướng các điều kiện thủ tục thuận lợi hơn, dễ tiếp cận hơn và kiểm soát, quản lý được.

Ngoài ra, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các gói tín dụng hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội, chương trình cho vay ưu đãi đối với người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở thương mại lần đầu với lãi suất và kỳ hạn phù hợp.



