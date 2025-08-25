Hơn 5 điểm/môn cũng đỗ vào loạt trường đại học top đầu

Mùa tuyển sinh năm 2025 chứng kiến loạt ngành học tại nhiều trường có mức điểm chuẩn cao kỷ lục, thí sinh đạt gần 10 điểm/môn vẫn có thể trượt. Tuy nhiên bên cạnh đó, tại các trường đại học top đầu, một số ngành lấy điểm chuẩn từ 15-17, tức thí sinh chỉ cần đạt hơn 5 điểm/môn đã trúng tuyển.

Trường Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn ngành Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa ở mức 17 điểm. Với mức điểm chuẩn này, thí sinh chỉ cần đạt hơn 5,6 điểm/môn đã có thể trúng tuyển. Mức điểm này giảm đáng kể so với năm ngoái, ngành Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa giảm 3,25 điểm, trong khi ngành Y học dự phòng giảm mạnh nhất tới gần 6 điểm.

Tương tự tại trường Đại học Y Dược TP.HCM lấy điểm chuẩn 17 ở ngành Y tế công cộng và Công tác xã hội. Năm nay, một số ngành đào tạo của trường có điểm chuẩn giảm từ hơn 3 đến gần 5 điểm, gồm: Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Điều dưỡng. Trong đó, ngành Dinh dưỡng giảm mạnh nhất, từ 24,1 điểm xuống còn 19,25 điểm, giảm gần 5 điểm.

Ở nhiều trường top đầu, điểm chuẩn có thể lên tới 29-30, nhưng cũng có những ngành chỉ lấy 15-17, tức chỉ hơn 5 điểm/môn đã trúng tuyển. (Ảnh minh hoạ)

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội gây chú ý khi có 2 ngành lấy điểm tuyệt đối 30/30 là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung. Ngoài ra, nhiều ngành khác cũng lấy điểm 26-28 như Sư phạm tiếng Nhật, Sư phạm tiếng Hàn Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc…

Tuy nhiên, ngành Kinh tế - Tài chính của trường lấy điểm chuẩn 15,6, tức thí sinh chỉ cần đạt 5,2 điểm/môn đã có thể trúng tuyển.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng có nhiều ngành điểm chuẩn xấp xỉ ngưỡng 30 như Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) và Trí tuệ nhân tạo, với mức điểm từ 29,1-29,92. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn trên 28 như nhóm ngành Khoa học dữ liệu - Thống kê, Thiết kế vi mạch…

Tuy nhiên, ngành Khoa học môi trường chương trình tăng cường tiếng Anh ở trường này có điểm chuẩn chỉ 17 điểm, xét theo tổ hợp D07 và 17,6 điểm tổ hợp B00. Như vậy, để trúng tuyển vào ngành này của trường, thí sinh chỉ cần đạt chưa đến 5,7 điểm/môn.

Hay tại trường Đại học Công thương TP.HCM, thí sinh chỉ cần đạt 17 điểm có thể trúng tuyển vào các ngành: Công nghệ vật liệu; Công nghệ chế biến thuỷ sản; Công nghệ dệt, may; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường. Đặc biệt ngành Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết với Đại học của Thái Lan) trường lấy điểm chuẩn 16, tức thí sinh chỉ cần đạt hơn 5,3 điểm/môn có thể trúng tuyển.

Tại trường Đại học Giao thông Vận tải , nhiều ngành thí sinh chỉ cần đạt hơn 5 điểm/môn đã trúng tuyển như: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý xây dựng Việt - Anh, Quản lý đô thị và công trình.