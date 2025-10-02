Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 600 triệu USD tiền số được giao dịch tại Việt Nam

02-10-2025 - 07:07 AM | Thị trường

Trong 1 năm qua, Việt Nam ghi nhận hơn 600 triệu USD giao dịch tiền số mỗi ngày, đạt 220-230 tỷ USD, đứng thứ ba châu Á - Thái Bình Dương sau Ấn Độ và Hàn Quốc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong khoảng 1 năm, từ tháng 6 năm ngoái đến năm nay, giá trị giao dịch tiền số, tài sản mã hóa tại Việt Nam ước tính đạt 220 - 230 tỷ USD. Trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 600 triệu tiền số được giao dịch, theo báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu thị trường Chainalysis.

Dòng tiền giao dịch tại Việt Nam hiện xếp thứ ba trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chiếm gần 10% tổng giá trị giao dịch khu vực này, chỉ đứng sau Ấn Độ và Hàn Quốc.

Trong 1 năm qua, dòng tiền giao dịch tại Việt Nam tăng 55%, thấp so với mức tăng trưởng ba con số của các nước khác như Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy tiền mã hóa đang trở thành một kênh đầu tư phổ biến tại Việt Nam, trong bối cảnh khung pháp lý cho tài sản số tại Việt Nam vẫn đang được nghiên cứu và hoàn thiện.

Theo Ban Thời sự

VTV

Từ Khóa:
tiền số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gần 1 triệu tấn hàng quý vừa từ Campuchia đổ bộ Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, là trợ lực giúp nước ta xuất khẩu bằng cả thế giới cộng lại

Gần 1 triệu tấn hàng quý vừa từ Campuchia đổ bộ Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, là trợ lực giúp nước ta xuất khẩu bằng cả thế giới cộng lại Nổi bật

Thế giới cứ tung hô xe điện Trung Quốc lên mây, ai ngờ cảnh tượng thật lại "bệ rạc, thê thảm" thế này

Thế giới cứ tung hô xe điện Trung Quốc lên mây, ai ngờ cảnh tượng thật lại "bệ rạc, thê thảm" thế này Nổi bật

Lo nông sản Việt mất lợi thế vì phí lên sàn online đắt đỏ

Lo nông sản Việt mất lợi thế vì phí lên sàn online đắt đỏ

06:25 , 02/10/2025
Nóng: VinFast hỗ trợ 500.000 đồng, miễn phí kiếm tra cho xe bị ngập do bão Bualoi

Nóng: VinFast hỗ trợ 500.000 đồng, miễn phí kiếm tra cho xe bị ngập do bão Bualoi

22:34 , 01/10/2025
Ford làm xe bán tải điện mà… không hẳn là bán tải: 'Dáng xe lạ, cabin rộng hơn RAV4, trải nghiệm chưa từng có ở bất cứ đâu'

Ford làm xe bán tải điện mà… không hẳn là bán tải: 'Dáng xe lạ, cabin rộng hơn RAV4, trải nghiệm chưa từng có ở bất cứ đâu'

21:00 , 01/10/2025
Sạc một lần đi cả tuần, điểm mặt 4 mẫu xe máy điện dành cho sinh viên năm 2025

Sạc một lần đi cả tuần, điểm mặt 4 mẫu xe máy điện dành cho sinh viên năm 2025

20:50 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên