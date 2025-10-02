Hơn 600 triệu USD tiền số được giao dịch tại Việt Nam

Ảnh minh họa.

Trong khoảng 1 năm, từ tháng 6 năm ngoái đến năm nay, giá trị giao dịch tiền số, tài sản mã hóa tại Việt Nam ước tính đạt 220 - 230 tỷ USD. Trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 600 triệu tiền số được giao dịch, theo báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu thị trường Chainalysis.

Dòng tiền giao dịch tại Việt Nam hiện xếp thứ ba trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chiếm gần 10% tổng giá trị giao dịch khu vực này, chỉ đứng sau Ấn Độ và Hàn Quốc.

Trong 1 năm qua, dòng tiền giao dịch tại Việt Nam tăng 55%, thấp so với mức tăng trưởng ba con số của các nước khác như Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy tiền mã hóa đang trở thành một kênh đầu tư phổ biến tại Việt Nam, trong bối cảnh khung pháp lý cho tài sản số tại Việt Nam vẫn đang được nghiên cứu và hoàn thiện.