Hơn 700 tỷ đồng làm 1 nút giao thông ở Hải Phòng

18-09-2025 - 09:21 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt dự án giao thông với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong. Đây là nút giao trọng điểm cửa ngõ nối cảng biển, sân bay Cát Bi với quốc lộ 5 (QL5).

UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Bùi Viện - Lê Hồng Phong, tại phường Hải An.

Tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng nguồn ngân sách thành phố. Mục tiêu dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực phường Hải An, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện khi di chuyển qua nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự. Giảm tải lưu lượng xe tải trên QL5, đoạn qua nội thành và các tuyến đường khác và tạo điểm nhấn kiến trúc trong không gian đô thị.

Hơn 700 tỷ đồng làm 1 nút giao thông ở Hải Phòng- Ảnh 1.

Hiện trạng nút giao thông Bùi Viện - Lê Hồng Phong, TP. Hải Phòng.

Quy mô dự án xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông tầng 1 theo dạng đảo xuyến, bán kính 30m.

Tuyến đường Bùi Viện xây dựng hầm chui dài 485m. Trong đó, hầm kín dài 125m, rộng 27,7m, được thiết kế 6 làn xe. Hầm hở hai bên dài 360m, vận tốc thiết kế 70km/h.

Đường Lê Hồng Phong và Ngô Gia Tự giữ nguyên hiện trạng, thiết kế vuốt nối êm thuận với nút giao đảo xuyến.

UBND TP. Hải Phòng giao BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện 2024-2027.

Đường Bùi Viện thuộc Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng được TP. Hải Phòng đưa vào khai thác từ năm 2020. Tuyến đường mới mở có vai trò là một phần của đường vành đai giao thông 2, hình thành một trục giao thông mới từ khu vực cảng biển ra các tuyến cao tốc, quốc lộ nhằm giảm áp lực cho giao thông nội đô.

Hơn 700 tỷ đồng làm 1 nút giao thông ở Hải Phòng- Ảnh 2.

Phối cảnh dự án.

Tuyến đường Bùi Viện, đoạn chạy qua địa phận quận Hải An (trước đây), nay là phường Hải An có giao cắt với các tuyến đường Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, khu vực ra, vào Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.


 

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

