Hơn 7,5 triệu người xem loạt clip ông bố U50 gửi cho con gái đang du học

Trên mạng xã hội mới đây, nhiều người xúc động trước loạt clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một ông bố đều đặn quay video gửi lời chúc, nhắn nhủ và bày tỏ nỗi nhớ thương đến con gái tên Hải My đang du học xa nhà. Những câu nói giản dị, mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm khiến người xem không khỏi nghẹn ngào. Hiện, video đã thu hề gần 7,5 triệu lượt xem, cùng hàng ngàn bình luận.

Đoạn video gửi lời chúc đến con gái đi du học "gây bão" MXH. (Nguồn TikTok: @harumi.th)

Trong những đoạn clip được chia sẻ, người bố trong clip xưng hô trìu mến “bố - con gái” và liên tục nhắc nhở con gái giữ gìn sức khỏe, học tập chăm chỉ. Có khoảnh khắc ông bố này còn xúc động đến mức rưng rưng, khiến người xem cũng nghẹn ngào theo.

Những lời gửi gắm đầy chân tình mà ông bố này dành cho con:

- Hello Hải My, đi học ở Úc có nhớ nhà không? Bố đang ở Đà Lạt, mau mau về với bố, bố cho đi chơi.

- Học giỏi con nha, giữ sức khỏe.

- Chào con gái yêu, bố rất nhớ con. Chúc con một ngày mới tốt đẹp.

- Hải My của bố, đêm qua bố lại nằm mơ thấy con. Bố thấy con khỏe, học giỏi, học xa nhà thì cố gắng giữ sức khỏe con nha.

- Hello con yêu của bố, tất nhiên bố biết là vẫn thiếu rất nhiều thứ. Cần gì thì cứ alo, bố con không giàu nhưng sẵn sàng đáp ứng và gửi tiền sang cho con học. Yêu con nhiều.

- Con đi học xa nhà lâu ngày, bố nhớ con. Đang định gọi điện cho con thì tự nhiên bụi nó rơi vào mắt, không phải bố khóc đâu nha.

Không ít khoảnh khắc ông bố này còn rơm rớm nước mắt.

Được biết, ông bố trong clip chính là NSƯT Đức Hải - nam diễn viên nổi tiếng gắn liền với hàng loạt vai diễn hài kịch và từng là Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Sài Gòn. Còn Hải My chính là cô “con gái rượu” của nam nghệ sĩ, đang theo học tại Úc, xa nhà nhiều tháng liền. Chính vì thế, việc ông thường xuyên gửi lời chúc qua video đã trở thành thói quen, giúp con gái phần nào vơi bớt nỗi nhớ gia đình.

Ngay khi clip lan truyền, netizen đã để lại hàng loạt bình luận xúc động. Ai cũng phải thừa nhận rằng đoạn clip chỉ vỏn vẹn vài chục giây, nhưng những lời nhắn nhủ NSƯT Đức Hải lại khiến khán giả lặng người. Nỗi nhớ thương con được ông gửi gắm chân thành qua từng câu chữ, không màu mè, không phô trương nhưng đủ để lay động trái tim người xem.

NSƯT Đức Hải.

- Xem xong tự nhiên rơi nước mắt, tình cha bao giờ cũng âm thầm mà mãnh liệt.

- Ông bố nào cũng thương con, nhưng cách thể hiện của nghệ sĩ Đức Hải thật sự quá đáng yêu.

- Nghe câu “bụi bay vào mắt” thôi đã thấy nghèn nghẹn.

- Những lời chúc mộc mạc mà ấm áp, đúng là ba vẫn luôn là chỗ dựa của con gái.

- Tự dưng thấy thương ba mẹ mình ghê, mai phải gọi về hỏi thăm liền.

- Bố không giàu nhưng luôn sẵn sàng lo cho con, câu nói này nghe mà ứa nước mắt.

- Coi clip này xong ai đang đi du học chắc nhớ nhà thêm gấp 10 lần.

Nghệ sĩ Đức Hải sinh năm 1966, quê Nam Định. Ông từng du học ở Viện hàn lâm Sân khấu điện ảnh Saint Petersburg, Nga. Sau khi về nước, ông làm giảng viên Đại học Sân Khấu điện ảnh Hà Nội. Ông được xem là lớp nghệ sĩ đầu của Nhà hát Tuổi Trẻ, cùng trang lứa với ông như Chí Trung, Ngọc Huyền, Lan Hương, Lê Khanh... Một thời gian, ông là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, trong đó nổi bật nhất là chương trình Gặp nhau cuối tuần. Năm 2000, ông chuyển công tác vào Nam, làm giám khảo của nhiều game show như Cười Xuyên Việt, Đố Ai Dám Hát... Ông kết hôn ở tuổi ngoài 40 với người vợ kém 18 tuổi, có bốn con.

Tổng hợp