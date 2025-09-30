Hơn 90% căn hộ The Emerald 68 đã có chủ

Ngày càng thu hút đầu tư trên thị trường

Ngay từ những đợt mở bán đầu tiên, The Emerald 68 đã cho thấy sức hút vượt trội khi liên tục ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cao. Đặc biệt, trong sự kiện mở bán ngày 28/9 vừa qua, giỏ hàng "limited" kèm chính sách như mua nhà bằng lương chỉ từ 10 triệu đồng/tháng, thanh toán 6,8% ký HĐMB, thanh toán 20% đến khi nhận sổ, ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 5 năm, cashback lên đến 22%... đã thu hút hàng trăm khách tham dự với tỷ lệ giao dịch đạt 95%. Nhờ đó, tổng tỷ lệ hấp thụ của toàn dự án đã cán mốc hơn 90%.

Đông đảo khách hàng đến tham dự lễ mở bán The Emerald 68 diễn ra vào ngày 28/9 vừa qua. (ảnh: Quốc Dũng)

Đây cũng là một trong số rất ít dự án tổ chức chuỗi site tour "mục sở thị" quá trình xây dựng giúp khách hàng kiểm tra "tận gốc" bên trong công trình để củng cố niềm tin và đưa ra quyết định khách quan khi chọn căn.

Bên cạnh đó, The Emerald 68 còn tiên phong trong hoạt động truyền thông tư vấn và bán hàng trực tuyến khi đã tổ chức chuỗi Daily Live và "chốt hạ" bằng phiên Mega Live bùng nổ vào ngày 16/9, DKRA Realty - Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án đã tổ chức Mega Live với sự tham gia của MC Nguyên Khang, KOC Quyết Trần, đại diện đơn vị kinh doanh và ngân hàng ACB. Buổi phát sóng đa kênh trên TikTok và báo VnExpress đã tạo cú nổ lớn với 163 booking thành công trong 3 giờ, 150.849 lượt xem, gần 608.000 lượt tương tác cùng hơn 815 khách hàng để lại thông tin quan tâm. Đây được xem là dấu mốc cho thấy bất động sản Việt Nam đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên số hóa, song chỉ những dự án có chất lượng và uy tín thực sự mới đủ sức thuyết phục khách hàng giao dịch online.

Việc chỉ cần thanh toán 6,8% ký HĐMB, thanh toán 20% đến khi nhận sổ cùng các chính sách ưu đãi từ ngân hàng đồng hành giúp khách hàng tự tin sở hữu The Emerald 68 thời điểm hiện tại. (ảnh: Quốc Dũng)

Đáng chú ý, bên cạnh khách hàng trong nước, dự án còn thu hút nhiều chuyên gia nước ngoài, Việt kiều và nhà đầu tư Hà Nội, nhóm khách tìm kiếm sản phẩm vừa để ở, vừa để đầu tư cho thuê sinh lời kép. Trong bối cảnh Đông Bắc TP.HCM (Bình Dương cũ) đang trở thành tâm điểm phát triển của siêu đô thị TP.HCM, việc The Emerald 68 đạt tỷ lệ giao dịch gần như tuyệt đối đã khẳng định giá trị thực cùng sức hút khó thay thế.

Vị trí thuận lợi - chất lượng để đời: Kim chỉ nam phủ đỏ giỏ hàng

Thành công của The Emerald 68 không chỉ đến từ chiến lược tiếp thị bài bản, mà quan trọng hơn là nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa vị trí, chất lượng công trình và tiến độ xây dựng ổn định. Dự án được phát triển với định hướng trở thành "tổ ấm để đời", đặt chuẩn mực xây dựng và pháp lý lên hàng đầu. Ngay từ giai đoạn mở bán, toàn bộ pháp lý đã hoàn thiện, hiện nay tiến độ thi công đạt đến tầng 30 và vượt kế hoạch hơn 60 ngày. Là đứa con đầu lòng của Coteccons, tập đoàn đã gói trọn tinh hoa vào khu căn hộ với loạt giá trị vượt chuẩn như 100% căn hộ có ban công, thiết kế ban công lồi độc đáo, chỉ 11 căn/tầng nhưng có đến 6 thang máy, sảnh đón cao 8m, ba tầng hầm liên thông rộng tới 15.000 m2,... Đây là những chi tiết tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với mặt bằng chung.

Vị trí thuận lợi trên mặt tiền Quốc lộ 13, tuyến metro 2 đi ngang, tiến độ xây dựng thần tốc cùng chính sách bán hàng linh hoạt chính là yếu tố giúp khách hàng tin tưởng lựa chọn The Emerald 68. (ảnh: Quốc Dũng)

Song hành với chất lượng để đời là vị trí khó thay thế. Xét trên dọc trục Quốc lộ 13 hướng về lõi trung tâm phường Sài Gòn, The Emerald 68 là dự án gần nhất khi chỉ cách 11,5 km. Trong tương lai dù có thêm nhiều nguồn cung mới xong gần như không có thêm quỹ đất thay thế được vị trí này. Thứ 2, vị trí của dự án án ngữ trên 3 mặt tiền đường gồm Quốc lộ 13 - đường Vĩnh Phú 16 và đường nội bộ tạo không gian sống thông thoáng. Thứ 3, trong bối cảnh thị trường khát nguồn cung ven sông thì The Emerald 68 sở hữu tới 3 mặt view sông cùng 3 tầm view triệu đô gồm view sông Sài Gòn - view Landmark 81 và view pháo hoa rực rỡ mỗi dịp Lễ - Tết.

Ngoài ra, tính cơ hội cũng là yếu tố tạo nên thành công của dự án. Bởi hậu sáp nhập, Đông Bắc TP. HCM trở thành tâm điểm với các dự án hạ tầng mở rộng Quốc lộ 13, triển khai tuyến metro số 2. Điều này kéo theo việc tăng giá bất động sản tiệm cận. Không đâu xa, các dự án sắp mở bán tại đây đang dự kiến có thể lên tới 70 triệu/m2. Với ngưỡng giá chỉ từ 52 triệu/m2 ở tọa độ không thể thay thế, được kéo giãn thanh toán, sở hữu The Emerald 68 giai đoạn này được ví như "món hời’. Chưa kể, Quốc lộ 13 sẽ hoàn thành mở rộng trong 2028 giảm 50% thời gian di chuyển về trung tâm. Lúc này, việc di chuyển từ đây chẳng khác nào đi từ khu vực Mai Chí Thọ (Quận 2 cũ) về vùng lõi, nhưng giá bán hiện tại chỉ bằng 1/4. Tuyến metro số 2 mở rộng cũng đã có quy hoạch tạo nên chu kỳ tăng giá mới.

Dù vậy, sau thành công của đợt mở bán này, giỏ hàng của The Emerald 68 chỉ còn lại rất ít. Đây là thời điểm vàng để khách hàng nhanh tay nắm giữ, trước khi cánh cửa cơ hội khép lại và giá trị bứt phá trong tương lai trở thành hiện thực.