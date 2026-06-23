Hòn đảo sở hữu 10 miệng núi lửa cổ, được quy hoạch thành thành trung tâm du lịch biển đảo vừa đón dự án nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên hơn 600 tỷ đồng

Ngày 20/6, Tập đoàn Everland chính thức khởi công Dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn - Crystal Holidays Heritage Lý Sơn tại đặc khu Lý Sơn. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 600 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3,1 ha nằm sát biển tại đảo Lớn.

Động thái của Everland diễn ra trong bối cảnh Lý Sơn đang nổi lên là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch mạnh nhất miền Trung. Sau khi điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ngãi xác định trục ven biển Lý Sơn - Mỹ Khê - Sa Huỳnh là hành lang du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời định vị Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch địa chất núi lửa và du lịch biển đảo cấp quốc gia.

Crystal Holidays Heritage Lý Sơn được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng cao cấp gắn với bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa bản địa. Dự án lấy cảm hứng từ văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chămpa cùng dấu ấn địa chất đặc trưng của đảo Lý Sơn, nơi sở hữu hệ thống núi lửa cổ độc đáo bậc nhất Việt Nam với 7 miệng núi lửa trên cạn và 3 miệng núi lửa ngầm dưới biển.

Theo quy hoạch, tổ hợp bao gồm khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, khu bảo tàng di sản văn hóa, không gian thực cảnh ngoài trời và hệ thống tiện ích phục vụ du khách. Trong đó, khu bảo tàng sẽ trưng bày các hiện vật văn hóa Sa Huỳnh cùng nhiều tư liệu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của cư dân trên đảo qua hàng nghìn năm lịch sử. Bên cạnh đó, các công trình thực cảnh và kiến trúc mang hơi thở Chămpa được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách Indochine kết hợp các chi tiết kiến trúc Chămpa độc đáo, gồm hệ thống biệt thự song lập, đơn lập cùng không gian cảnh quan nhiệt đới, bể bơi vô cực, khu vườn thư giãn, yoga và các tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp. Chủ đầu tư kỳ vọng dự án không chỉ bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cao cho Lý Sơn mà còn góp phần đưa hòn đảo trở thành điểm đến nghỉ dưỡng gắn với di sản văn hóa và thiên nhiên đặc sắc của miền Trung.

Phối cảnh dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn – Crystal Holidays Heritage Lý Sơn.

Theo đại diện Everland, Crystal Holidays Heritage Lý Sơn được định hướng trở thành khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại huyện đảo, góp phần nâng cấp chất lượng dịch vụ lưu trú, đón đầu dòng khách du lịch cao cấp trong nước và quốc tế.

Sự xuất hiện của dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn cung nghỉ dưỡng chất lượng cao cho Lý Sơn trong bối cảnh địa phương đang được ưu tiên đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông, cảng biển và kết nối hàng không. Đây cũng được xem là một trong những dự án đón đầu chiến lược chuyển dịch của Quảng Ngãi từ mô hình tăng trưởng dựa vào công nghiệp sang phát triển du lịch - dịch vụ - thương mại bền vững.

Theo quy hoạch mới, đặc khu Lý Sơn được ưu tiên đầu tư hạ tầng (cảng, đường ven biển, kết nối hàng không). Việc đầu tư đồng bộ vào cảng biển và đường ven biển 36m đã mở ra cánh cửa cho các dòng khách mới, chuyển từ khai thác tự phát sang phát triển có chiến lược, hướng đến khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Dự án Crystal Holidays Heritage Lý Sơn phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch mới của Tỉnh Quảng Ngãi, sẽ là điểm nhấn cho du lịch Lý Sơn nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi nói chung, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt du khách năm 2026, khai thác lợi thế thiên nhiên và bản sắc bản địa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.