Hơn nghìn khán giả nghe Lệ Quyên và 2 ca sĩ có tiếng hát tại Hà Nội

24-08-2025 - 21:50 PM | Lifestyle

Tối 23/8, khán giả từ nhiều tỉnh, thành đã cùng hội tụ tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội để thưởng thức đêm nhạc Thu hát cho người.

Liveshow Thu hát cho người diễn ra trong không gian sang trọng, lãng mạn – như một điểm nhấn đặc biệt của mùa thu Hà Nội tháng 8. Giữa sự sôi động của hàng loạt chương trình ngoài trời cùng thời điểm, khán phòng lại mang đến cảm giác “thu trong mát”: Khán giả, nghệ sĩ và những tác phẩm trữ tình tinh hoa đã cùng nhau tạo nên một đêm nghệ thuật trọn vẹn.

Hơn nghìn khán giả nghe Lệ Quyên và 2 ca sĩ có tiếng hát tại Hà Nội- Ảnh 1.

Ca sĩ Lệ Quyên

Hơn nghìn khán giả nghe Lệ Quyên và 2 ca sĩ có tiếng hát tại Hà Nội- Ảnh 2.

Ca sĩ Quang Dũng

 

Hơn nghìn khán giả nghe Lệ Quyên và 2 ca sĩ có tiếng hát tại Hà Nội- Ảnh 3.

Ca sĩ Thu Thuỷ

Với sự chọn lựa cẩn trọng từ ca khúc, hòa âm phối khí đến dàn dựng sân khấu tinh tế, cùng công nghệ trình diễn hiện đại, Thu hát cho người số 2 đã quy tụ hơn 1.000 khán giả. Họ đến từ nhiều tỉnh miền Bắc như Điện Biên, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình… và cả những khán giả bay từ TP.HCM ra Hà Nội để mua vé tham dự.

Trong hơn ba tiếng, ca sĩ Lệ Quyên, Quang Dũng, Thu Thủy cùng ban nhạc Dương Hùng đã mang đến những màn trình diễn thăng hoa, khiến khán phòng liên tục vang lên những tràng pháo tay.

Hơn nghìn khán giả nghe Lệ Quyên và 2 ca sĩ có tiếng hát tại Hà Nội- Ảnh 4.

Hơn nghìn khán giả nghe Lệ Quyên và 2 ca sĩ có tiếng hát tại Hà Nội- Ảnh 5.

Đạo diễn Vạn Nguyễn và Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu.

Khán phòng không còn một ghế trống cho đến phút cuối cùng. Tổng đạo diễn Vạn Nguyễn chia sẻ: “Show diễn may mắn thành công, đặc biệt với thật nhiều cảm xúc và niềm hạnh phúc trong âm nhạc của cả nghệ sĩ, ê-kíp thực hiện và khán giả từ rất nhiều tỉnh, thành về xem. 

Sự chuẩn bị chu đáo và đầu tư chỉn chu nhất cho sân khấu, không gian khán phòng, không gian sảnh check-in bằng tất cả sự trân trọng dành cho khán giả là nhiệm vụ, niềm vinh dự và may mắn mà chúng tôi có được qua nhiều đêm nhạc trữ tình – tiêu biểu là Thu hát cho người liveshow 2 đã mang tới một cách trọn vẹn".

Đặc biệt, trong liveshow này, ca sĩ Lệ Quyên cũng công bố thông tin về Q Show 3. Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 20/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham gia của các khách mời: Quang Dũng, Quốc Thiên, Lân Nhã, Dương Edward, do Vạn Show tổ chức.

