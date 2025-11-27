Hôn nhân với vợ kém 13 tuổi của nam diễn viên U50, 4 lần giữ chức Phó Giám đốc

4 lần giữ chức Phó Giám đốc

Nguyễn Minh Tiệp (sinh năm 1977, Thanh Hóa) xuất thân trong gia đình có truyền thống ngoại giao nhưng lại chọn con đường nghệ thuật. Tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ, anh làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam và lấn sân phim ảnh từ năm 2001.

Anh khởi đầu với vai nhỏ trong Hoa cỏ may, sau đó tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Nấc thang mới, Phía sau một cái chết, Hà Nội, Hà Nội, Ban mai xanh, Quỳnh búp bê, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Cảnh sát hình sự… Vai Lâm trong Lập trình cho trái tim (2009) giúp Minh Tiệp ghi dấu mạnh mẽ với khán giả. Nhờ ngoại hình điển trai, anh từng được mệnh danh “nam thần”, “hoàng tử màn bạc” một thời.

Diễn viên Minh Tiệp.

Báo Tiền Phong viết, khi sự nghiệp đang phát triển, Minh Tiệp gần như gác lại công việc diễn xuất và theo đuổi học vấn. Năm 2017, anh nhận bằng thạc sĩ Quản lý văn hóa của ĐH Văn hóa Hà Nội, sau đó giữ chức Phó giám đốc Nhà văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh.

Từ năm 2021, anh là Phó giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam), chuyên nghiên cứu và quản lý lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đặc biệt là điện ảnh.

Đầu tháng 8 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1270/QĐ-TTg (24.6.2025) về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ VH-TT-DL.

Theo đó, Trường quay Cổ Loa và Trung tâm Kỹ thuật điện ảnh được sáp nhập vào Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam, đơn vị này đồng thời đổi tên thành Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Ngày 7/8, ban giám đốc và đội ngũ quản lý mới của trung tâm ra mắt. Diễn viên Minh Tiệp đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc sau khi ba đơn vị hợp nhất.

Chia sẻ về vai trò mới, Minh Tiệp bày tỏ trên báo Thanh Niên: “Tôi rất mong sẽ có nhiều tác phẩm điện ảnh, phim tài liệu cùng các hoạt động thể thao, văn hóa, du lịch được thực hiện tại trung tâm… Được làm nghề là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc”. Anh gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bộ VH-TT-DL vì sự tin tưởng.

Minh Tiệp hiện tại.

Vợ kém 13 tuổi, 5h sáng xuống bóp chân cho mẹ chồng

Bên cạnh sự nghiệp, nam diễn viên cũng có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ kém 13 tuổi. Vợ của Minh Tiệp là Thùy Dương – top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô có ngoại hình xinh xắn, vóc dáng cân đối, chiều cao đáng mơ ước.

Cả hai quen nhau khi Thùy Dương làm cộng tác viên cho công ty của nam diễn viên, thời điểm cô còn là sinh viên năm cuối.

Những ngày đầu tìm hiểu, Minh Tiệp gặp không ít trở ngại từ phía gia đình bạn gái. Anh kể trong chương trình Lời tự sự: “Khi tôi đến nhà, bố vợ bảo: ‘Tôi vừa xem Vietnam's Next Top Model, cậu cầm tay người này đến người khác. Tôi còn nghe cậu yêu hết người này đến người khác’. Tôi cười bảo: ‘Đó là quá khứ, còn cháu tìm hiểu Thùy Dương là thật lòng”.

Năm 2011, cả hai kết hôn và sau 13 năm chung sống, họ có một con gái. Minh Tiệp nhiều lần khẳng định mình “may mắn khi lấy được Thùy Dương”, và chênh lệch tuổi tác không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Năm 2018, anh từng gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện làm dâu của vợ trên chương trình Một tiếng kể hết. Anh kể: “Ngày đầu tiên vợ tôi làm dâu, mẹ tôi bảo: ‘Con cố gắng 5 giờ sáng xuống bóp chân cho mẹ rồi nấu bữa sáng’. Vợ tôi hỏi lại, mẹ tôi vẫn nói 5 giờ”.

Thùy Dương chấp nhận và suốt thời gian dài đều dậy sớm chăm sóc mẹ chồng. Chỉ đến khi cô mang bầu lớn, Minh Tiệp mới xin mẹ giảm bớt yêu cầu. Sau khi chương trình phát sóng, anh nhận nhiều bình luận trái chiều.

Vợ con của nam diễn viên 4 lần giữ chức Phó Giám đốc.

Nói về cuộc hôn nhân với vợ kém 13 tuổi, nam diễn viên bày tỏ, Thùy Dương giúp anh thay đổi nhiều thói quen. Từ người ưa hào nhoáng, anh học được sự tiết kiệm, sống vì gia đình.

Theo lời nam diễn viên thì vợ kém 13 tuổi là người hiểu chuyện, chu đáo và thông minh. Bà xã một tay chăm lo gia đình, là hậu phương vững chắc để Minh Tiệp yên tâm làm việc, phát triển sự nghiệp.

Trên trang cá nhân, Minh Tiệp cũng thường xuyên đăng ảnh của vợ và con gái. Cặp đôi được ví "dính như sam" dù ở sự kiện hay khi đi công việc, vui chơi với bạn bè, người quen.

Chia sẻ với báo Lao Động, Minh Tiệp khẳng định: “Tình cảm vợ chồng tôi được thử thách qua thời gian và ngày càng bền chặt”.