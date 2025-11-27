Nam diễn viên nhắc nhở con trai Vân Dung

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Long Vũ con trai nghệ sĩ Vân Dung và diễn viên Diệu Nhi.

Thành Trung và Long Vũ

Mở đầu chương trình, diễn viên Long Vũ bất ngờ xưng "con" khi chào MC Thành Trung khiến nam MC ngỡ ngàng. Anh phải vội nhắc nhở đàn em: "Gọi anh xưng em thôi! Chú cho phép con từ bây giờ gọi chú bằng anh, mẹ con không mắng đâu".

Tiếp đó, Thành Trung chia sẻ thêm: "Vì Long Vũ là con của chị Vân Dung, một đồng nghiệp thân thiết nên từ nhỏ tôi đã được Long Vũ gọi là chú.

Tuy nhiên, khi Long Vũ đã trưởng thành và trở thành đồng nghiệp trong nghề, tôi muốn Long Vũ gọi tôi là anh để phù hợp hơn trong công việc".

Long Vũ nghe vậy liền ngượng ngùng đổi xưng hộ: "Dạ vâng, để em đổi xưng hô. Nhưng em chưa quen vì trước giờ vẫn gọi chú Trung là chú".

Về phía diễn viên Diệu Nhi, cô cho biết: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi tham gia Mái ấm gia đình Việt, chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn khi hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Em Lê Thị Nhung

Tôi mong muốn sẽ cùng Long Vũ hoàn thành tốt các thử thách để mang lại phần thưởng giá trị cho các bé. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận mình khá lo lắng vì sợ bản thân không kiềm được cảm xúc trước những hoàn cảnh thiếu thốn và nỗi xúc động đó có thể ảnh hưởng đến quá trình tham gia chương trình".

Hoàn cảnh đáng thương tại chương tình tuần này là em Lê Thị Nhung (sinh năm 2011), học sinh lớp 9 Trường THCS Định Tiến, xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Chưa đầy 100 ngày sau khi ông nội qua đời, cha em phát hiện mắc bệnh K vòm họng giai đoạn cuối. Căn bệnh trở nặng và cha mất đúng mùng 1 Tết Nguyên đán năm 2025.

Hiện Nhung sống cùng bà cố, bà nội, mẹ và em gái trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Bà cố Hoàng Thị Tâm (sinh năm 1927) sức khỏe yếu, đã lẫn và đi lại khó khăn. Bà nội Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1957) bị bệnh tim nặng, không còn khả năng lao động, chỉ phụ được những việc nhẹ trong nhà.

Sau khi cha mất, gia đình chỉ còn phụ nữ và trẻ nhỏ. Mẹ Nhung là chị Trịnh Thị Thủy (sinh năm 1992) trở thành trụ cột duy nhất, một mình gánh vác việc chăm sóc cả nhà. Biến cố tiếp tục ập đến khi em gái của Nhung, bé Lê Thị Bảo An (sinh năm 2019), được chẩn đoán mắc u não và mất thị lực mắt trái. Mỗi tháng, bé phải ra Hà Nội tái khám với chi phí 3-4 triệu đồng. Bảo An đã trải qua ca phẫu thuật vào tháng 3/2025, nhưng tình trạng vẫn cần theo dõi chặt chẽ.

Dù chịu nhiều thiệt thòi, Nhung luôn nỗ lực học tập. Em từng đạt giải Ba môn điền kinh cấp tỉnh, giải Khuyến khích môn Lịch sử cấp huyện lớp 7 và lớp 8. Mới 14 tuổi, Nhung đã biết chia sẻ gánh nặng với mẹ, chăm sóc bà và em gái. Thời điểm bà bệnh nặng nhập viện, Nhung phải bế em đến lớp, vừa học vừa trông em.

Chứng kiến người thân lần lượt qua đời vì bệnh tật, bà và em gái liên tục chịu đau đớn, Nhung từng mơ ước trở thành bác sĩ để giúp những gia đình khó khăn như mình. Nhưng hiểu hoàn cảnh, em đành gác lại ước mơ vì sợ mẹ không đủ khả năng lo chi phí, mong muốn theo nghề sư phạm để sớm có thể phụ giúp gia đình.

MC Thành Trung xót xa và bật khóc: "Tôi cũng có hai con trạc tuổi các bé trong chương trình. Tôi kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ những gia đình đang đối diện bệnh tật, bởi các con còn quá nhỏ để phải chịu những mất mát lớn như vậy".

Ôm em gái của Nhung trên tay, diễn viên Diệu Nhi cũng bật khóc nức nở. Cô nói: "Đúng là cô bé đã phải cố gắng mạnh mẽ. Khi xem clip về gia đình, tôi thấy Nhung muốn khóc nhưng không khóc được. Mọi biến cố đều cần thời gian để chữa lành, nhưng gia đình Nhung lại không có đủ thời gian thì biến cố mới đã đến.

Tôi cảm phục sự chững chạc của Nhung. Tôi mong con đừng ôm nỗi buồn một mình mà hãy chia sẻ nhiều hơn với mẹ để vơi bớt áp lực tinh thần".