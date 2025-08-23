Honda Accord hybrid ra mắt ĐNÁ: Thêm loạt công nghệ trên bản tiêu chuẩn, màn HUD, 207 mã lực, liệu có về Việt Nam tăng sức đấu Camry?

Honda Accord e:HEV 2025 đã chọn sự kiện Big Motor Sale để giới thiệu tới người dùng Thái Lan. Đây là bản nâng cấp mới, nhưng thực chất có thể xem là "thế hệ mới" với người Việt nếu được đưa về nước. Lý do là bởi Accord đã có thế hệ mới từ năm 2022 song đến nay vẫn chưa có kế hoạch bán ở Việt Nam.

Ở lần nâng cấp cho năm 2025, Honda Accord e:HEV được bổ sung hai tính năng an toàn gồm cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi ngay từ bản tiêu chuẩn.

Honda Accord e:HEV 2025 ở thị trường Thái Lan. Ảnh: Autodeft

Ngoại hình Honda Accord 2025 thay đổi nhẹ với cản trước, cản sau và hông xe sơn đồng màu thân xe. Lưới tản nhiệt và khe hút gió được hoàn thiện màu đen, trong khi bản E đi kèm bộ vành sơn đen bóng thay vì bạc. Cụm đèn hậu dạng LED.

Khoang nội thất gần như giữ nguyên thiết kế so với bản trước, tiếp tục sử dụng màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Xe trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình kính lái HUD 11,5 inch, sạc không dây và điều hòa tự động hai vùng.

Có 4 màu ngoại thất để lựa chọn: Trắng bạch kim, Bạc ánh kim, Xám thiên thạch và Đen pha lê, với nội thất màu đen. Bản e:HEV RS có thêm đường chỉ khâu màu đỏ. Ảnh: Autodeft

Cả ba phiên bản Honda Accord e:HEV đều sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.0L với hai mô-tơ điện, cho công suất tổng 207 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, đi kèm hộp số e-CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố khoảng 4 lít/100 km.

Ở Thái Lan, Honda Accord e:HEV 2025 được bán ra với ba phiên bản: E giá 45.300 USD, EL giá 48.900 USD và RS giá 52.900 USD.

Ở Việt Nam, Honda Accord đang bị Toyota Camry vượt lên khá xa. Mẫu xe cỡ D của Honda thường xuyên nằm trong top xe bán ít nhất thị trường, có tháng còn không tiêu thụ được chiếc xe nào. Honda đã duy trì mức giảm giá tiền mặt lên tới 200-250 triệu trong nhiều tháng, nhưng thời gian gần đây không còn nữa. Dù vậy, những đại lý tồn xe vẫn đưa ra mức giảm lớn để thu hút người mua. Có nơi thậm chí đưa ra mức giảm tới 280 triệu đồng.

Với việc bản ít như vậy, khả năng Honda Accord được cập nhật ở Việt Nam là không cao.