Honda Air Blade 2026 trình làng: nâng cấp lớn, thêm ABS cho bản 125, giá từ 43 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa giới thiệu mẫu Air Blade 160/125 phiên bản 2026, đánh dấu lần nâng cấp mới cho dòng xe tay ga thể thao tầm trung đã có mặt gần 20 năm tại thị trường Việt Nam. Ở phiên bản mới, Air Blade được tinh chỉnh về thiết kế, bổ sung công nghệ chiếu sáng và trang bị thêm hệ thống phanh ABS cho bản 125.

Air Blade 2026 có kích thước 1.887 × 686 × 1.086 mm, chiều dài cơ sở 1.286 mm, độ cao yên 775 mm, khoảng sáng gầm 142 mm, khối lượng 113 kg, dung tích bình xăng 4,4 lít.

Xe được giới thiệu với ba phiên bản: Thể thao, Đặc biệt và Tiêu chuẩn. Logo “Air Blade” được thiết kế lại dạng khối, dập nổi trên thân xe. Bản Thể thao sử dụng hai màu Trắng và Xám, kèm các chi tiết ốp đỏ, tem số mới và dải chỉ đỏ trên yên. Bản Đặc biệt có tùy chọn Đen nhám và Xanh nhám, còn bản Tiêu chuẩn hướng đến số đông người dùng với hai màu Đỏ bóng và Đen bóng.

Điểm thay đổi rõ nhất nằm ở cụm đèn trước tách tầng, gồm dải định vị chữ V và đèn xi-nhan riêng biệt phía trên. Lần đầu tiên tại Việt Nam, Air Blade được trang bị công nghệ Ánh sáng Pha lê trên hệ thống đèn LED, giúp tăng cường độ chiếu sáng. Xe vẫn duy trì tính năng đèn luôn sáng (Always On) nhằm đảm bảo tầm nhìn và an toàn khi di chuyển.

Khoang lái của Air Blade 2026 trang bị mặt đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ thông số vận hành. Thiết kế trung tâm được làm liền mạch, giúp tư thế ngồi thoải mái hơn, đặc biệt khi di chuyển đường dài.

Cả hai phiên bản đều trang bị phuộc trước ống lồng, giảm chấn thủy lực và phuộc sau lò xo trụ, giảm chấn thủy lực. Hầu hết các phiên bản đều được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS, trong khi bản 160cc cao cấp có thêm phanh ABS một kênh cho bánh trước.

Bản 160cc sử dụng động cơ eSP+ 4 van, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất tối đa 11,2 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm tại 6.000 vòng/phút, vận tốc tối đa 104 km/h

Trong khi đó, bản 125cc dùng động cơ eSP 2 van, làm mát bằng không khí, cho công suất cực đại 8,75 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,3 Nm tại 5.000 vòng/phút, vận tốc tối đa 98 km/h.

Air Blade 2026 tiếp tục sở hữu cổng sạc USB-C tích hợp trong hộc đựng đồ dưới yên, có nắp chống nước. Dung tích cốp vẫn ở mức 23,2 lít, đủ chứa mũ bảo hiểm cả đầu và một số vật dụng cá nhân. Xe được trang bị khóa thông minh Smart Key, tương tự các dòng tay ga cao cấp khác của Honda.

Air Blade 160cc có giá từ 56,89 triệu đồng đến 58,59 triệu đồng. Trong khi phiên bản 125cc có giá 42,99-48,69 triệu đồng.Xe Honda cho biết các mẫu xe được bán ra từ ngày 15/11.

