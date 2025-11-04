Honda SH 2026 có gì mới? Giá từ 78 triệu đồng, màn hình TFT, sạc USB-C và loạt công nghệ chưa từng xuất hiện

Honda Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản SH160i/125i 2026 với một số nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, trang bị và công nghệ. Mẫu xe tay ga cao cấp tiếp tục được sản xuất trong nước và hướng tới nhóm khách hàng thành thị có nhu cầu di chuyển sang trọng, hiện đại.

Ở lần nâng cấp này, SH160i/125i 2026 được bổ sung màu xanh thể thao từng xuất hiện trên SH350i, cùng các màu xám và trắng mới, mang lại thêm lựa chọn cho người dùng. Thiết kế tổng thể vẫn giữ phong cách châu Âu đặc trưng của dòng SH, với những đường nét thanh thoát, cụm đèn LED trước được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và cân đối hơn so với bản tiền nhiệm.

Về vận hành, Honda SH 2026 sử dụng động cơ xăng 1 xy lanh, 4 kỳ. Tuy nhiên, thông số ở hai phiên bản 125i và 160i có sự khác biệt. Cụ thể, SH125i cho công suất 9,6 kW và mô-men xoắn 11,9 Nm. Bản SH160i sản sinh công suất 12,4 kW và mô-men xoắn 14,8 Nm.

Hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC được trang bị trên các phiên bản có phanh ABS, giúp ổn định thân xe khi tăng tốc trên mặt đường trơn trượt. Honda cho biết động cơ mới cho khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của SH160i/125i 2026 là việc lần đầu tiên được trang bị màn hình TFT kích thước 4,2 inch, hiển thị các thông tin vận hành rõ nét và có thể tùy chỉnh giao diện. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên trong dòng SH tại Việt Nam sở hữu loại màn hình này.

Bên cạnh đó, cổng sạc USB-C được bố trí trong hộc để đồ phía trước, giúp người dùng dễ dàng sạc điện thoại khi di chuyển. Hộc chứa đồ cũng được mở rộng dung tích để tăng tính tiện dụng.

Về an toàn, hệ thống phanh ABS hai kênh tiếp tục có mặt trên các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp. Ngoài ra, xe vẫn duy trì các trang bị quen thuộc như khóa thông minh Smart Key và hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ.

Trên phiên bản SH160i, người dùng có thể kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth thông qua ứng dụng My Honda+. Ứng dụng này cho phép theo dõi tình trạng xe, lịch bảo dưỡng, mức tiêu hao nhiên liệu và vị trí đỗ xe. Các bản cập nhật phần mềm cho thiết bị Bluetooth được hỗ trợ qua phương thức OTA, giúp người dùng chủ động cập nhật mà không cần mang xe tới đại lý.

Về giá bán, Honda SH160i 2026 có giá đề xuất (đã bao gồm VAT 10%) từ 95,09 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, 102,59 triệu đồng cho bản Cao cấp, 103,79 triệu đồng cho bản Đặc biệt và 104,29 triệu đồng cho bản Thể thao. Trong khi đó, SH125i 2026 có giá lần lượt 77,89 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, 85,39 triệu đồng cho bản Cao cấp, 86,59 triệu đồng cho bản Đặc biệt và 87,09 triệu đồng cho bản Thể thao.