Giá xe Honda SH Mode tháng 10/2025: Đại lý "hét" giá chênh gần 9 triệu đồng

12-10-2025 - 10:40 AM | Thị trường

Bước sang tháng 10/2025, giá xe Honda SH Mode tại các đại lý vẫn duy trì ở mức rất cao, chênh lệch gần 9 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.

Theo ghi nhận mới nhất, thời điểm tháng 10/2025, Honda Việt Nam tiếp tục phân phối SH Mode với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Mặc dù hãng vẫn giữ nguyên giá niêm yết không đổi so với tháng trước, thực tế tại các đại lý (HEAD) lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Giá xe Honda SH Mode tháng 10/2025: Đại lý

Khảo sát tại các đại lý cho thấy, giá xe SH Mode trong tháng 10 này tiếp tục bị đội lên từ 7,1 đến 8,6 triệu đồng tùy phiên bản. Mức chênh lệch cao nhất thuộc về phiên bản Thể thao, khiến giá lăn bánh của mẫu xe này có thể vượt mốc 72 triệu đồng.

Với tình hình này, dự báo giá SH Mode khó có thể "hạ nhiệt" trong những tháng cuối năm. 

Bảng giá xe máy Honda SH Mode 

Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lý (tham khảo)Chênh lệch
Tiêu chuẩn (CBS)Đỏ, Xanh, Trắng57.132.00064.300.0007.168.000
Cao cấp (ABS)Xanh đen, Đỏ đen62.139.27369.400.0007.260.727
Đặc biệt (ABS)Bạc đen, Đen63.317.45571.900.0008.582.545
Thể thao (ABS)Xám đen63.808.36372.400.0008.591.637

Lưu ý: Bảng giá xe máy mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm xe máy, phí trước bạ cùng phí ra biển số. Giá xe có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán xe.

Giá xe Honda SH Mode tháng 10/2025: Đại lý "hét" giá chênh gần 9 triệu đồng- Ảnh 2.

Sức hút của SH Mode, đặc biệt với phái nữ, nhờ thiết kế hình chữ S thanh lịch, sang trọng cùng khối động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ, khiến mẫu xe này luôn trong tình trạng "cung không đủ cầu". Đây cũng là lý do chính khiến giá bán thực tế luôn bị đẩy lên cao hơn nhiều so với giá đề xuất.

Bảng giá xe máy Honda Air Blade mới nhất tháng 10/2025

Theo Khả Vân

Phụ nữ số

