18-09-2025 - 08:05 AM | Thị trường

Honda có xe điện tí hon dài hơn VF 3 nhưng ngắn hơn Morning, đi gần 300km/sạc, giá bán thế nào?

Mẫu xe điện mini của Honda này có 5 cửa, thuộc dòng kei-car.

Cách đây chưa lâu, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện mini mới có tên N-One e: tại thị trường Nhật Bản. Đây là mẫu xe điện kei-car hướng tới khách cá nhân, khác với các dòng N-VAN e dùng cho mục đích thương mại.

Honda N-One e: có hai cấp độ công suất. Bản tiêu chuẩn được trang bị mô-tơ điện có công suất khoảng 63 mã lực, mô men xoắn 162 Nm, dẫn động cầu trước. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 29,6 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa lên đến khoảng 295 km theo chuẩn WLTP mỗi lần sạc đầy.

 

Honda có xe điện tí hon dài hơn VF 3 nhưng ngắn hơn Morning, đi gần 300km/sạc, giá bán thế nào?- Ảnh 1.

Về kích thước tổng thể, Honda N-One e: có thông số dài × rộng × cao lần lượt là 3.395 × 1.475 × 1.545 mm. So với mẫu VinFast VF 3 có chiều dài 3.190 mm, Honda N-One e: dài hơn nhưng vẫn ngắn hơn mẫu Kia Morning ở phân khúc hatchback hạng A với chiều dài 3.595 mm.

Trục cơ sở của N-One e: là 2.520 mm. Xe có trọng lượng bản thân khoảng 1.030 kg.

Honda có xe điện tí hon dài hơn VF 3 nhưng ngắn hơn Morning, đi gần 300km/sạc, giá bán thế nào?- Ảnh 2.

Về thiết kế, Honda N-One e: mang phong cách hatchback 5 cửa với ảnh hưởng từ kiểu kei-car của Nhật Bản, thiết kế vuông vức, nhiều chi tiết sắc nét. Đèn pha LED, đèn hậu kiểu liền mảng, logo Honda chữ "H" được đặt nổi bật, các chi tiết như ba-đờ-sốc, hốc lốp, cản trước được xử lý để vừa mang tính thẩm mỹ vừa hướng tới tính thực dụng. Vật liệu thân thiện với môi trường được sử dụng ở một số chi tiết ngoại thất.

Nội thất của xe được thiết kế tối ưu không gian. Hàng ghế sau có thể gập lại, khoang hành lý được cải thiện khi cần thiết. Táp-lô phẳng, cửa kính rộng, nhiều vị trí để đồ. Bản cao cấp có màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch, hệ thống kết nối điện tử Honda Connect, bảng đồng hồ kỹ thuật số, vô-lăng hai chấu bọc da, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, hệ thống hỗ trợ lái và an toàn như Honda Sensing được trang bị cả hai phiên bản.

 

Honda có xe điện tí hon dài hơn VF 3 nhưng ngắn hơn Morning, đi gần 300km/sạc, giá bán thế nào?- Ảnh 3.

Về khả năng sạc, xe hỗ trợ sạc thường điện xoay chiều AC và sạc nhanh điện một chiều DC. Bản cao cấp sẽ được trang bị sạc nhanh DC (công suất khoảng 50 kW). Không rõ thời gian sạc đầy từ 0-100% là bao lâu, nhưng hãng cho biết bản thấp hơn có thể mất khoảng 4,5 giờ để sạc đầy với AC.

Ngoài ra, N-One e hỗ trợ chức năng một chân ga ("one-pedal") giúp người lái dễ kiểm soát khi vận hành trong đô thị. Một số tính năng như cấp điện ngược (V2L) cũng được đề cập mặc dù thông số chi tiết chưa được công bố đầy đủ.

Honda N-One e: có giá bán khởi điểm được công bố tại Nhật là khoảng 2,669 triệu yên đến 3,199 triệu yên Nhật, tương đương khoảng 457-548 triệu đồng.

Theo Đinh Quang Hiếu

Nhịp sống thị trường

