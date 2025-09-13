Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới

Hôm nay (13/9), Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu 3 mẫu xe máy mới gồm Winner R, ADV 350 và Rebel 1100. Trong đó, Winner R là bản hoàn toàn mới của dòng Winner, ADV 350 lần đầu tiên được bán chính hãng, còn Rebel 1100 là bản nâng cấp.

Honda Winner R: 46,16 - 50,56 triệu đồng

Honda Winner R.

Honda Winner R là mẫu xe được phát triển từ dòng xe Winner ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào năm 2016. Với hậu tố "R" là viết tắt của chữ Racing (đua xe), mẫu xe này được hãng xe Nhật nâng cấp mạnh mẽ, giúp Winner R toát lên hình ảnh của một mẫu xe đua.

Ngoại hình ấn tượng với điểm nhấn là đầu xe góc cạnh hoàn toàn mới. Đèn chiếu sáng giờ đây nối liền thành một cụm lớn, sử dụng công nghệ LED và được đưa xuống phần dưới đầu xe.

Ngoại thất góc cạnh, đầy tính khí động học.

Thiết kế để nâng cao khả năng vận hành, tính khí động học của Winner R được hãng chú trọng đặc biệt. Theo đó, 2 đèn xi-nhan được tích hợp vào trong, thon gọn. Tay nắm phía sau giờ đây đã được đặt ẩn bên dưới yên xe, gọn gàng và tinh tế hơn.

Đồng hồ dạng điện tử đặt âm bản, tạo cảm giác hiện đại. Các thông tin của xe như vòng tua, tốc độ tức thời, quãng đường, hành trình, cấp số, mức xăng còn lại... hiển thị rõ ràng, sắc nét. Xe còn trang bị thêm cổng USB-A giúp có thể sạc pin điện thoại.

Xe có giá bán 46,16 - 50,56 triệu đồng.

Xe sử dụng động cơ 150cc, DOHC, 4 van, 6 cấp số được tinh chỉnh với góc mở xu-pap tối ưu. Một số điểm đáng chú ý như bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều (Assist & Slipper Clutch), xích O-Ring, chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước.

Winner R có giá bán 46,16 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn; 50,06 triệu đồng cho bản Đặc biệt và 50,56 triệu đồng cho phiên bản Thể thao.

Honda ADV350: 165,99 triệu đồng

Honda ADV350 chính hãng tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Honda ADV350 được bán chính hãng tại Việt Nam kèm giá bán 165,99 triệu đồng. Trước đây, xe chỉ xuất hiện dưới dạng nhập khẩu tư nhân với giá khoảng 250-300 triệu đồng.

Mẫu xe mang phong cách địa hình với thiết kế góc cạnh, phối màu nam tính. Xe sử dụng Khung thép ống trọng lượng nhẹ kết hợp cùng phuộc hành trình ngược đường kính 37mm. Bộ mâm đúc 6 chấu hình chữ X siêu nhẹ kết hợp lốp địa hình. Hệ thống phanh với đĩa đơn 256mm phía trước và 240mm phía sau, đi kèm ABS 2 kênh.

Xe có giá bán 165,99 triệu đồng.

ADV350 sử dụng động cơ thế hệ mới eSP+, xi lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, mang lại công suất mạnh mẽ và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 được thử nghiệm bởi Honda. Bình xăng dung tích 11,7 lít cho phép đi được hơn 330km.

Một số điểm đáng chú ý như hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), cảnh báo dừng khẩn cấp (ESS), màn hình hiển thị 5 inch, cốp đề đồ rộng 48 lít có đèn chiếu sáng, cổng sạc USB-C

Honda Rebel 1100: 399,99 triệu đồng

Honda Rebel 1100 bản nâng cấp.

Đây là bản nâng cấp của chiếc Rebel 1100 từng được bán tại Việt Nam trước đây. Xe có giá bán gần 400 triệu đồng.

Ở phiên bản mới, Honda đã tập trung nâng cấp những yếu tố giúp nâng cao trải nghiệm lái như màn hình màu TFT 5 inch kết nối tiện ích qua ứng dụng Honda RoadSync, độ dày yên tăng lên 10mm. Phiên bản nâng cấp có thêm cổng sạc USB loại C.

Xe có giá bán 399,99 triệu đồng.

Về sức mạnh vận hành, xe được trang bị khối động cơ lấy từ mẫu Africa Twin, dung tích 1.084cc, hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép. Mẫu xe này cũng sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến như Hệ thống bướm ga điện tử (Throttle By Wire), 3 chế độ lái mặc định và 2 chế độ người dùng riêng biệt, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), kiểm soát hành trình (Cruise control).