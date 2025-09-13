Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới

13-09-2025 - 20:53 PM | Thị trường

Honda Việt Nam giới thiệu 3 xe máy mới gồm Winner R, ADV 350 và Rebel 1100.

Hôm nay (13/9), Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu 3 mẫu xe máy mới gồm Winner R, ADV 350 và Rebel 1100. Trong đó, Winner R là bản hoàn toàn mới của dòng Winner, ADV 350 lần đầu tiên được bán chính hãng, còn Rebel 1100 là bản nâng cấp.

Honda Winner R: 46,16 - 50,56 triệu đồng

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 1.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 2.

Honda Winner R.

Honda Winner R là mẫu xe được phát triển từ dòng xe Winner ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào năm 2016. Với hậu tố "R" là viết tắt của chữ Racing (đua xe), mẫu xe này được hãng xe Nhật nâng cấp mạnh mẽ, giúp Winner R toát lên hình ảnh của một mẫu xe đua.

Ngoại hình ấn tượng với điểm nhấn là đầu xe góc cạnh hoàn toàn mới. Đèn chiếu sáng giờ đây nối liền thành một cụm lớn, sử dụng công nghệ LED và được đưa xuống phần dưới đầu xe.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 3.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 4.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 5.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 6.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 7.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 8.

Ngoại thất góc cạnh, đầy tính khí động học.

Thiết kế để nâng cao khả năng vận hành, tính khí động học của Winner R được hãng chú trọng đặc biệt. Theo đó, 2 đèn xi-nhan được tích hợp vào trong, thon gọn. Tay nắm phía sau giờ đây đã được đặt ẩn bên dưới yên xe, gọn gàng và tinh tế hơn.

Đồng hồ dạng điện tử đặt âm bản, tạo cảm giác hiện đại. Các thông tin của xe như vòng tua, tốc độ tức thời, quãng đường, hành trình, cấp số, mức xăng còn lại... hiển thị rõ ràng, sắc nét. Xe còn trang bị thêm cổng USB-A giúp có thể sạc pin điện thoại.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 9.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 10.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 11.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 12.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 13.

Xe có giá bán 46,16 - 50,56 triệu đồng.

Xe sử dụng động cơ 150cc, DOHC, 4 van, 6 cấp số được tinh chỉnh với góc mở xu-pap tối ưu. Một số điểm đáng chú ý như bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều (Assist & Slipper Clutch), xích O-Ring, chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước.

Winner R có giá bán 46,16 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn; 50,06 triệu đồng cho bản Đặc biệt và 50,56 triệu đồng cho phiên bản Thể thao.

Honda ADV350: 165,99 triệu đồng

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 14.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 15.

Honda ADV350 chính hãng tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Honda ADV350 được bán chính hãng tại Việt Nam kèm giá bán 165,99 triệu đồng. Trước đây, xe chỉ xuất hiện dưới dạng nhập khẩu tư nhân với giá khoảng 250-300 triệu đồng.

Mẫu xe mang phong cách địa hình với thiết kế góc cạnh, phối màu nam tính. Xe sử dụng Khung thép ống trọng lượng nhẹ kết hợp cùng phuộc hành trình ngược đường kính 37mm. Bộ mâm đúc 6 chấu hình chữ X siêu nhẹ kết hợp lốp địa hình. Hệ thống phanh với đĩa đơn 256mm phía trước và 240mm phía sau, đi kèm ABS 2 kênh.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 16.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 17.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 18.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 19.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 20.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 21.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 22.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 23.

Xe có giá bán 165,99 triệu đồng.

ADV350 sử dụng động cơ thế hệ mới eSP+, xi lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, mang lại công suất mạnh mẽ và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 được thử nghiệm bởi Honda. Bình xăng dung tích 11,7 lít cho phép đi được hơn 330km.

Một số điểm đáng chú ý như hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), cảnh báo dừng khẩn cấp (ESS), màn hình hiển thị 5 inch, cốp đề đồ rộng 48 lít có đèn chiếu sáng, cổng sạc USB-C

Honda Rebel 1100: 399,99 triệu đồng

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 24.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 25.

Honda Rebel 1100 bản nâng cấp.

Đây là bản nâng cấp của chiếc Rebel 1100 từng được bán tại Việt Nam trước đây. Xe có giá bán gần 400 triệu đồng.

Ở phiên bản mới, Honda đã tập trung nâng cấp những yếu tố giúp nâng cao trải nghiệm lái như màn hình màu TFT 5 inch kết nối tiện ích qua ứng dụng Honda RoadSync, độ dày yên tăng lên 10mm. Phiên bản nâng cấp có thêm cổng sạc USB loại C.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 26.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 27.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 28.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 29.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 30.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 31.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 32.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 33.

Honda ra mắt 3 xe máy mới: Winner R 'lột xác', ADV350 lần đầu xuất hiện, Rebel 1100 nâng cấp mới- Ảnh 34.

Xe có giá bán 399,99 triệu đồng.

Về sức mạnh vận hành, xe được trang bị khối động cơ lấy từ mẫu Africa Twin, dung tích 1.084cc, hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép. Mẫu xe này cũng sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến như Hệ thống bướm ga điện tử (Throttle By Wire), 3 chế độ lái mặc định và 2 chế độ người dùng riêng biệt, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), kiểm soát hành trình (Cruise control).

Theo Thuỳ Trag

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
honda

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một 'mỏ vàng' của Việt Nam được Mỹ, Trung Quốc tích cực mua hàng: thu về hàng tỷ USD, cả thế giới nuôi nhưng chỉ nước ta tạo ra ngành công nghiệp

Một 'mỏ vàng' của Việt Nam được Mỹ, Trung Quốc tích cực mua hàng: thu về hàng tỷ USD, cả thế giới nuôi nhưng chỉ nước ta tạo ra ngành công nghiệp Nổi bật

Mỹ, Brazil “thích mê” sản vật trị giá hơn 10 tỷ USD, Việt Nam có trữ lượng 300 nghìn tấn/năm

Mỹ, Brazil “thích mê” sản vật trị giá hơn 10 tỷ USD, Việt Nam có trữ lượng 300 nghìn tấn/năm Nổi bật

VCIDA ra mắt tại TP.HCM – GoNChill Tourist Pass gia nhập hệ sinh thái công nghiệp văn hoá số

VCIDA ra mắt tại TP.HCM – GoNChill Tourist Pass gia nhập hệ sinh thái công nghiệp văn hoá số

20:21 , 13/09/2025
Xe máy điện gây sốt khi giảm giá còn 25 triệu: Ngoại hình đẹp, pin chạy 112km thách thức xe xăng

Xe máy điện gây sốt khi giảm giá còn 25 triệu: Ngoại hình đẹp, pin chạy 112km thách thức xe xăng

19:12 , 13/09/2025
Trung Quốc đánh thuế sốc với thịt lợn nhập, cơn 'ác mộng' đe dọa 4 quốc gia

Trung Quốc đánh thuế sốc với thịt lợn nhập, cơn 'ác mộng' đe dọa 4 quốc gia

18:28 , 13/09/2025
Giá tiêu hôm nay 13/9: Quay đầu giảm 3 phiên liên tiếp

Giá tiêu hôm nay 13/9: Quay đầu giảm 3 phiên liên tiếp

16:43 , 13/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên