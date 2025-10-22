Honda ra mắt dàn xe máy mới kế nhiệm dòng Cub huyền thoại
Bộ sản phẩm mới của Honda thuộc phân khúc Lite, bao gồm cả xe số và xe tay ga, được thiết kế để thay thế cho những chiếc Super Cub 50cc trước đây.
Vào tháng 6/2024, Honda tuyên bố sẽ khai tử dòng xe biểu tượng Super Cub 50cc do quy định khí thải mới tại Nhật Bản. Điều này đã để lại nhiều tiếc nuối cho những người hâm mộ dòng Cub nói chung cũng như những người chỉ có giấy phép lái xe máy hạng nhỏ (dưới 50cc) tại Nhật.
Đến tháng 10 năm nay, Honda đã giới thiệu dòng xe máy hoàn toàn mới phù hợp với nhóm khách hàng trên. Chúng bao gồm Super Cub 110 Lite, Super Cub Pro 110 Lite, Cross Cub 110 Lite và Dio 110 Lite.
Về cơ bản, đây là những mẫu xe sử dụng động cơ 110cc nhưng được giới hạn công suất chỉ khoảng 5 mã lực. Nhờ đó, chúng đáp ứng quy định dành cho xe máy dung tích nhỏ tại Nhật, đồng thời vẫn đảm bảo sự thân thiện, dễ vận hành và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.
Super Cub 110 Lite mang phong cách cổ điển đặc trưng, giữ nguyên dáng vẻ biểu tượng của dòng Cub huyền thoại. Xe có giá bán khoảng 341.000 yên (khoảng 60 triệu đồng).
Trong khi đó, Super Cub Pro 110 Lite có thiết kế tối ưu cho hoạt động giao hàng khi được trang bị giỏ thép lớn phía trước và giá chở hàng mạ crôm kéo dài phía sau. Phiên bản này có giá 385.000 yên (khoảng 68 triệu đồng) còn mẫu Cross Cub 110 Lite mang phong cách việt dã có giá bán 401.500 yên (khoảng 71,5 triệu đồng).
Cuối cùng, mẫu Dio 110 Lite là mẫu xe tay ga cỡ nhỏ dành cho người dùng tìm kiếm sự hiện đại, tiện dụng và tiết kiệm. Đây được coi là mẫu xe song sinh với Honda Vision đang bán tại Việt Nam và một số thị trường khác. Dio 110 Lite là cái tên có giá thấp nhất trong dàn sản phẩm Lite của Honda Nhật Bản, ở mức 239.800 yên (khoảng 42 triệu đồng).
Các mẫu xe trên sẽ bổ sung lựa chọn cho người tiêu dùng chỉ có bằng lái xe máy cỡ nhỏ tại Nhật, đồng thời khẳng định tinh thần mang tới những phương tiện di chuyển thân thiện với mọi đối tượng khách hàng của Honda.
