Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Honda ra mắt dàn xe máy mới kế nhiệm dòng Cub huyền thoại

22-10-2025 - 20:26 PM | Thị trường

Bộ sản phẩm mới của Honda thuộc phân khúc Lite, bao gồm cả xe số và xe tay ga, được thiết kế để thay thế cho những chiếc Super Cub 50cc trước đây.

Vào tháng 6/2024, Honda tuyên bố sẽ khai tử dòng xe biểu tượng Super Cub 50cc do quy định khí thải mới tại Nhật Bản. Điều này đã để lại nhiều tiếc nuối cho những người hâm mộ dòng Cub nói chung cũng như những người chỉ có giấy phép lái xe máy hạng nhỏ (dưới 50cc) tại Nhật.

Đến tháng 10 năm nay, Honda đã giới thiệu dòng xe máy hoàn toàn mới phù hợp với nhóm khách hàng trên. Chúng bao gồm Super Cub 110 Lite, Super Cub Pro 110 Lite, Cross Cub 110 Lite và Dio 110 Lite.

Honda ra mắt dàn xe máy mới kế nhiệm dòng Cub huyền thoại- Ảnh 1.

Bốn mẫu xe máy dòng Lite mới của Honda.

Về cơ bản, đây là những mẫu xe sử dụng động cơ 110cc nhưng được giới hạn công suất chỉ khoảng 5 mã lực. Nhờ đó, chúng đáp ứng quy định dành cho xe máy dung tích nhỏ tại Nhật, đồng thời vẫn đảm bảo sự thân thiện, dễ vận hành và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Super Cub 110 Lite mang phong cách cổ điển đặc trưng, giữ nguyên dáng vẻ biểu tượng của dòng Cub huyền thoại. Xe có giá bán khoảng 341.000 yên (khoảng 60 triệu đồng).

Honda ra mắt dàn xe máy mới kế nhiệm dòng Cub huyền thoại- Ảnh 2.

Trong khi đó, Super Cub Pro 110 Lite có thiết kế tối ưu cho hoạt động giao hàng khi được trang bị giỏ thép lớn phía trước và giá chở hàng mạ crôm kéo dài phía sau. Phiên bản này có giá 385.000 yên (khoảng 68 triệu đồng) còn mẫu Cross Cub 110 Lite mang phong cách việt dã có giá bán 401.500 yên (khoảng 71,5 triệu đồng).

Honda ra mắt dàn xe máy mới kế nhiệm dòng Cub huyền thoại- Ảnh 3.

Honda ra mắt dàn xe máy mới kế nhiệm dòng Cub huyền thoại- Ảnh 4.

Cuối cùng, mẫu Dio 110 Lite là mẫu xe tay ga cỡ nhỏ dành cho người dùng tìm kiếm sự hiện đại, tiện dụng và tiết kiệm. Đây được coi là mẫu xe song sinh với Honda Vision đang bán tại Việt Nam và một số thị trường khác. Dio 110 Lite là cái tên có giá thấp nhất trong dàn sản phẩm Lite của Honda Nhật Bản, ở mức 239.800 yên (khoảng 42 triệu đồng).

Honda ra mắt dàn xe máy mới kế nhiệm dòng Cub huyền thoại- Ảnh 5.

Honda Dio có thiết kế gần như giống hệt mẫu Honda Vision đang bán tại Việt Nam.

Các mẫu xe trên sẽ bổ sung lựa chọn cho người tiêu dùng chỉ có bằng lái xe máy cỡ nhỏ tại Nhật, đồng thời khẳng định tinh thần mang tới những phương tiện di chuyển thân thiện với mọi đối tượng khách hàng của Honda.

Wuling chính thức ra mắt mẫu xe điện 'anh em' của Mini EV: Giá khởi điểm chưa đến 150 triệu đồng, 1 lần sạc đi 220 km

Theo Lê Tuấn

Tiền phong

Từ Khóa:
honda

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sản vật tỷ đô giúp Việt Nam trở thành ông trùm của thế giới: Thu về 1,6 tỷ USD kể từ đầu năm, hơn 140 quốc gia đang mua hàng

Sản vật tỷ đô giúp Việt Nam trở thành ông trùm của thế giới: Thu về 1,6 tỷ USD kể từ đầu năm, hơn 140 quốc gia đang mua hàng Nổi bật

Bộ ba sedan 'hot' nhất Việt Nam không ngừng giảm giá

Bộ ba sedan 'hot' nhất Việt Nam không ngừng giảm giá Nổi bật

Bạc nổi sóng: Từ kim loại công nghiệp đến ‘kênh trú ẩn’ mới của nhà đầu tư Việt

Bạc nổi sóng: Từ kim loại công nghiệp đến ‘kênh trú ẩn’ mới của nhà đầu tư Việt

18:58 , 22/10/2025
Hơn nửa tấn vàng lậu từ Trung Quốc được 'bà trùm' phân phối ở đâu?

Hơn nửa tấn vàng lậu từ Trung Quốc được 'bà trùm' phân phối ở đâu?

17:48 , 22/10/2025
Bộ đôi BMW X4 và 5 Series giảm giá đến 480 triệu đồng tại đại lý, tiền dư ra đủ mua thêm Hyundai Grand i10 bản cao nhất

Bộ đôi BMW X4 và 5 Series giảm giá đến 480 triệu đồng tại đại lý, tiền dư ra đủ mua thêm Hyundai Grand i10 bản cao nhất

16:28 , 22/10/2025
Xe cỡ nhỏ ngày càng khó bán, Kia Morning chỉ bán được hơn 200 chiếc sau 9 tháng

Xe cỡ nhỏ ngày càng khó bán, Kia Morning chỉ bán được hơn 200 chiếc sau 9 tháng

16:14 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên