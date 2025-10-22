Honda ra mắt xe máy điện mới, đẹp sang xịn mà giá chỉ 1 nửa Vision

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẫu xe máy điện mới của Wuyang-Honda, U-Be+, vừa chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc với thiết kế cổ điển, trang bị nhiều công nghệ hiện đại và mức giá quy đổi chỉ khoảng 17 triệu đồng, hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho người dùng đô thị.

Wuyang-Honda, một trong những liên doanh của Honda tại Trung Quốc, đã mở rộng danh mục sản phẩm xe điện của mình bằng việc ra mắt mẫu U-Be+. Mẫu xe này được định vị là một phiên bản cao cấp hơn của dòng U-Be tiêu chuẩn, tập trung vào tính thực dụng, độ bền và uy tín thương hiệu Honda.

Honda U-Be+ giữ lại ngôn ngữ thiết kế hoài cổ đặc trưng của dòng xe U-Be với kiểu dáng tổng thể đơn giản nhưng cứng cáp. Điểm nhấn là logo "U-Be Plus" được đặt nổi bật ở phía sau xe.

Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.858 x 695 x 1.096 mm, U-Be+ có thân hình nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị đông đúc. Xe sử dụng lốp trước 90/90-12 và lốp sau 100/90-10, kết hợp hệ thống phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống (cơ) ở bánh sau, đảm bảo an toàn và dễ bảo trì.

Honda U-Be+ có hai phiên bản là EV và EM, đều sử dụng pin axit-chì 72V23AH. Các thông số chính bao gồm:

Công suất động cơ: 2.200W (bản EV) và 2.100W (bản EM).

Tốc độ tối đa: 57 km/h (bản EV) và 48 km/h (bản EM).

Khả năng leo dốc: Lên đến 10 độ.

Dù có mức giá rẻ, Honda U-Be+ vẫn được trang bị nhiều tính năng hiện đại, bao gồm:

Hệ thống khóa thông minh: Hỗ trợ nhiều phương thức mở khóa như NFC, Bluetooth, ứng dụng (APP) và điều khiển từ xa.

Tiện ích hỗ trợ lái: Ga tự động (Cruise Control) và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS).

An toàn và hiệu quả: Hệ thống thu hồi năng lượng động học (EBS), khóa tay lái điện tử.

Hiển thị: Màn hình điều khiển thông minh, đèn pha LED siêu sáng.

Tại Trung Quốc, Honda U-Be+ có giá khởi điểm từ 5.399 Nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng). Với mức giá này, U-Be+chỉ bằng 1 nửa so với Vision - mẫu xe tay ga cực kỳ phổ biến. Ngoài ra, đây không chỉ là sự tiếp nối của dòng U-Be cổ điển mà còn là một sản phẩm chiến lược nhắm thẳng vào nhóm khách hàng cần một chiếc xe ổn định, bền bỉ và đáng tin cậy cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Hiện tại, mẫu xe này mới chỉ được ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu được đưa về Việt Nam với mức giá cạnh tranh, Honda U-Be+ hoàn toàn có khả năng trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe máy điện phổ thông.

