Honda Việt Nam ra mắt xe máy số đời mới: Giá từ 22 triệu, động cơ mới ăn xăng chỉ 1,56L/100km

08-08-2025 - 10:27 AM | Thị trường

Mẫu xe số Honda đời mới sẽ có thêm 2 tem màu mới, mang thiết kế trẻ trung, hiện đại.

Mới đây, Honda Việt Nam thông báo ra mắt chính thức mẫu Wave RSX FI đời 2026 mới. Phiên bản này có cải tiến mạnh ở động cơ, cắt giảm đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu; đồng thời, hãng cũng mang tới màu sắc mới.

Honda Việt Nam ra mắt xe máy số đời mới: Giá từ 22 triệu, động cơ mới ăn xăng chỉ 1,56L/100km- Ảnh 1.

Honda Việt Nam ra mắt xe máy số đời mới: Giá từ 22 triệu, động cơ mới ăn xăng chỉ 1,56L/100km- Ảnh 2.

Hai màu sắc mới của Honda Wave RSX FI 2026.

Cụ thể, theo thông tin được công bố, Honda Wave RSX FI đời mới sử dụng động cơ 110cc 4 kỳ nhưng đã được tinh chỉnh ở hệ thống phun nhiên liệu (Fuel Injection - FI), giúp mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ còn 1,56L/100km. Với con số này, Honda Wave RSX FI có thể lọt vào nhóm những mẫu xe máy có mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất Việt Nam.

Ngoài Wave RSX FI mới, Honda Việt Nam còn mẫu Future 125 có mức tiêu thụ nhiên liệu rất ấn tượng, đạt 1,47L/100km.

Với động cơ mới, Honda Wave RSX FI có công suất tối đa 6,46 kW (8,66 mã lực) tại 7.500 vòng/phút và mô men xoắn 8,7 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Honda Việt Nam ra mắt xe máy số đời mới: Giá từ 22 triệu, động cơ mới ăn xăng chỉ 1,56L/100km- Ảnh 3.

Honda Việt Nam ra mắt xe máy số đời mới: Giá từ 22 triệu, động cơ mới ăn xăng chỉ 1,56L/100km- Ảnh 4.

Honda Việt Nam ra mắt xe máy số đời mới: Giá từ 22 triệu, động cơ mới ăn xăng chỉ 1,56L/100km- Ảnh 5.

Honda Wave RSX FI vẫn sẽ có đèn luôn sáng nhằm tăng độ nhận diện khi di chuyển, góp phần làm tăng tính an toàn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh động cơ mới, Honda Việt Nam cũng mang đến 2 tem màu khác biệt cho Wave RSX FI, gồm màu đỏ (chủ đạo) - xanh dương - trắng, và xám (chủ đạo) - đen - trắng; riêng màu đỏ lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua của hãng.

Tem màu mới giúp xe trở nên hiện đại và thể thao hơn, đồng thời cũng là một lựa chọn hợp lý với những người tiêu dùng ủng hộ đội đua của Honda.

Ngoài hai điểm mới này, Honda Wave RSX FI còn một số chi tiết đáng nhắc đến khác như cốp đồ dưới yên hay ổ khóa cơ đa chức năng.

Honda Việt Nam ra mắt xe máy số đời mới: Giá từ 22 triệu, động cơ mới ăn xăng chỉ 1,56L/100km- Ảnh 6.

Honda Việt Nam ra mắt xe máy số đời mới: Giá từ 22 triệu, động cơ mới ăn xăng chỉ 1,56L/100km- Ảnh 7.

Honda Việt Nam ra mắt xe máy số đời mới: Giá từ 22 triệu, động cơ mới ăn xăng chỉ 1,56L/100km- Ảnh 8.

Hiện nay, Honda Việt Nam bán ra mẫu Wave RSX FI mới với 3 phiên bản, lần lượt là Tiêu Chuẩn, Đặc Biệt, và Thể Thao với khác biệt ở vành, phanh và tem màu.

Trong khi phiên bản thấp nhất sử dụng vành căm và phanh tang trống ở cả bánh trước và sau, thì phiên bản Đặc Biệt sử dụng phanh đĩa ở bánh trước; nếu lựa chọn phiên bản cao cấp nhất (Thể Thao), xe trang bị vành đúc hợp kim và phanh đĩa ở bánh trước, kèm heo phanh sơn đỏ làm tăng tính thể thao.

Thông tin từ Honda Việt Nam cũng cho biết rằng từ ngày 8/8, Honda Wave RSX FI sẽ chính thức có mặt tại các cửa hàng phân phối chính hãng (HEAD) trên toàn quốc.

Phiên bản Giá đề xuất 
Tiêu chuẩn 22.032.000
Đặc biệt 23.602.909
Thể thao 25.566.545
Honda Việt Nam ra mắt xe máy số đời mới: Giá từ 22 triệu, động cơ mới ăn xăng chỉ 1,56L/100km- Ảnh 9.

Động cơ với hệ thống phun xăng nhiên liệu tinh chỉnh là cải tiến đáng chú ý nhất trên Honda Wave RSX FI mới.

Honda ra mắt mẫu Wave RSX FI đời mới có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc cắt giảm khí thải, nhất là đối với phương tiện giao thông cá nhân.

Ngoài các khu vực xe máy xăng có thể không được phép di chuyển, Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung nhiều khả năng sẽ thành lập các khu vực phát thải thấp (Low Emission Zones - LEZ), sẽ yêu cầu xe phải có tiêu chuẩn khí thải cao hơn hoặc có mức tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn.

Theo Quang Hiếu

markettimes.vn

