Hồng Đào thông báo khẩn

08-09-2025 - 14:55 PM | Lifestyle

Mặc dù đã nhiều lần lên tiếng nhưng lần này, nghệ sĩ Hồng Đào lại phải tiếp tục đăng thông báo khẩn.

Nghệ sĩ Hồng Đào đăng tải dòng trạng thái cho biết tên tuổi và hình ảnh của cô bị mạo danh để rao bán thuốc giảm cân. Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân rằng, dù đã nhiều lần lên tiếng đính chính nhưng mỗi ngày vẫn nhận được hàng chục tin nhắn từ khán giả hỏi về việc cô có tham gia quảng cáo các sản phẩm giảm cân hay không.

Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh: "Đây là trang mạo danh Hồng Đào để bán thuốc giảm cân. Hồng Đào không quảng cáo hoặc bán thuốc giảm cân dưới bất kỳ một hình thức nào". Đồng thời, cô cho biết: "Nhiều người đã mua lầm rồi. Các bạn giúp mình chia sẻ dùm để tránh tình trạng này nha".

Đi kèm với thông báo này, Hồng Đào đăng tải hình ảnh một số trang mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến giả mạo sử dụng tên, hình ảnh của cô để rao bán thuốc giảm cân. Một số cư dân mạng, ủng hộ nữ nghệ sĩ lên tiếng để cảnh tỉnh cho mọi người.

Hồng Đào thông báo khẩn- Ảnh 1.

Hồng Đào phủ nhận thông tin quảng cáo, bán thuốc giảm cân.

Hồng Đào tên đầy đủ là Nguyễn Đình Hồng Đào, sinh năm 1962. Chị được biết đến như một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TPHCM thập niên 90 bên cạnh Hữu Châu, Thành Lộc, Hồng Vân.

Đầu thập niên 1990, chị sang Mỹ định cư và tiếp tục hoạt động ở nhiều sân khấu hài. Những năm gần đây, chị về nước quay game show, diễn cải lương "Lan và Điệp", đóng phim "Thưa mẹ con đi", "Ngôi nhà bươm bướm".

Sau khi ly hôn nghệ sĩ Quang Minh năm 2019, chị sắp xếp lịch đi, về giữa Mỹ và trong nước để lo cho hai con và bố mẹ.

